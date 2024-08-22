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سياسةألمانيا

ألمانيا - محاكمة سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

٢٢ أغسطس ٢٠٢٤

حددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية في مدينة ميونيخ. وأحد الموقوفين الثلاثة متهم بأنه كان يتزعم "جماعة إرهابية" خلال الحرب في سوريا. ويواجه الثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب. فمن هم وما هي تفاصيل القضية؟

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صورة أرشيفية من فيديو دعائي لتنظيم "داعش" تظهر مقاتلين تابعين للتنظيم في دير الزور
صورة أرشيفية من فيديو دعائي لتنظيم "داعش" تظهر مقاتلين تابعين للتنظيم في دير الزورصورة من: Uncredited/Militant Photo/dpa/picture alliance

من المقرر أن تبدأ في 16 أيلول/سبتمبر وقائع  محاكمة جنائية لثلاثة سوريين  أمام المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، حيث يواجه الأشخاص الثلاثة تهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية،  منها تنظيم داعش. وحددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المحتمل أن يصدر الحكم قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وستتم المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أصدر رئيس دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة مرسوما أمنيا من 14 صفحة يتضمن إجراءات من بينها تفتيش المشاركين في المحاكمة والحضور. ويأتي من بين المتهمين، شخص يعتقد أنه مؤسس وقائد تنظيم "لواء جند الرحمن"، وهي مجموعة متمردة كانت تسعى إلى تحقيق أهداف، من بينها الإطاحة بالنظام السوري.

ويعتقد أن هذا التنظيم قام تحت قيادة هذا المتهم، وبمشاركة المتهم الثاني، في حزيران/يونيو 2013 بمهاجمة قرية يسكنها شيعة في سوريا ما أدى إلى مقتل 60 شخصا ونزوح باقي السكان. وتحدث الادعاء العام عن وقوع عمليات نهب وتدمير في تلك الأثناء وبالتالي ارتكاب جرائم حرب.

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ويقول الادعاء إنه يعتقد أن القائد  استغل عائدات النفط من مصادر تم الاستيلاء عليها بأمر من "وحدته الإرهابية"، ليس فقط لدفع رواتب مقاتليه ولكن أيضا لنفسه ولعائلته. ويعتقد أن هذا الرجل انضم لاحقا إلى تنظيم داعش ووضع "كتيبته الإرهابية" تحت قيادة التنظيم.

ويقول الادعاء إن المتهم الثاني كانت له أيضا سلطة إصدار أوامر داخل الكتيبة، بينما كان المتهم الثالث مسؤولا عن العلاقات العامة، مثل إنتاج الفيديوهات الدعائية.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على اثنين من الرجال الثلاثة في العام الماضي في مدينتي كيل وميونيخ، بينما ألقت القبض على المتهم الثالث في مدينة دورتموند في نيسان/أبريل الماضي، وتم إيداع الثلاثة في الحبس الاحتياطي.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)