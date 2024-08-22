ألمانيا - محاكمة سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

حددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية في مدينة ميونيخ. وأحد الموقوفين الثلاثة متهم بأنه كان يتزعم "جماعة إرهابية" خلال الحرب في سوريا. ويواجه الثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب. فمن هم وما هي تفاصيل القضية؟

من المقرر أن تبدأ في 16 أيلول/سبتمبر وقائع محاكمة جنائية لثلاثة سوريين أمام المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، حيث يواجه الأشخاص الثلاثة تهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، منها تنظيم داعش. وحددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المحتمل أن يصدر الحكم قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وستتم المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أصدر رئيس دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة مرسوما أمنيا من 14 صفحة يتضمن إجراءات من بينها تفتيش المشاركين في المحاكمة والحضور. ويأتي من بين المتهمين، شخص يعتقد أنه مؤسس وقائد تنظيم "لواء جند الرحمن"، وهي مجموعة متمردة كانت تسعى إلى تحقيق أهداف، من بينها الإطاحة بالنظام السوري.

ويعتقد أن هذا التنظيم قام تحت قيادة هذا المتهم، وبمشاركة المتهم الثاني، في حزيران/يونيو 2013 بمهاجمة قرية يسكنها شيعة في سوريا ما أدى إلى مقتل 60 شخصا ونزوح باقي السكان. وتحدث الادعاء العام عن وقوع عمليات نهب وتدمير في تلك الأثناء وبالتالي ارتكاب جرائم حرب.

أوروبا الغربية ترفض إعادة زوجات الدواعش To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويقول الادعاء إنه يعتقد أن القائد استغل عائدات النفط من مصادر تم الاستيلاء عليها بأمر من "وحدته الإرهابية"، ليس فقط لدفع رواتب مقاتليه ولكن أيضا لنفسه ولعائلته. ويعتقد أن هذا الرجل انضم لاحقا إلى تنظيم داعش ووضع "كتيبته الإرهابية" تحت قيادة التنظيم.

ويقول الادعاء إن المتهم الثاني كانت له أيضا سلطة إصدار أوامر داخل الكتيبة، بينما كان المتهم الثالث مسؤولا عن العلاقات العامة، مثل إنتاج الفيديوهات الدعائية.

وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على اثنين من الرجال الثلاثة في العام الماضي في مدينتي كيل وميونيخ، بينما ألقت القبض على المتهم الثالث في مدينة دورتموند في نيسان/أبريل الماضي، وتم إيداع الثلاثة في الحبس الاحتياطي.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)