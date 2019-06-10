ألمانيا - مجهولون يمزقون عشرات المصاحف في مسجد في بريمن

تجري سلطات "حماية الدولة" بالشرطة الألمانية في بريمن تحقيقات حول العثور على 50 نسخة من المصحف تم تمزيقها في أحد المساجد القريبة من محطة القطار الرئيسية بمدينة بريمن بشمال ألمانيا.

وتم العثور على النسخ الممزقة بعد ظهر أول أمس السبت (8 يونيو/ حزيران 2018) وتظهر صور ومقاطع فيديو، موجودة على موقع تويتر نسخا من القرآن الكريم تم تمزيقها ووضع بعضها في قاعدة مرحاض، بينما نثرت أخرى فوق أرضية المرحاض وغيرها في أماكن الوضوء.

ونقلت صحف محلية منها "فيزر كورير" و"كرايزتسايتونغ" أن الأضرار التي تعرض لها المسجد القائم بشارع "لونينغشتراسه" تم اكتشافها في الساعة الرابعة عصر السبت، وأنه من المتوقع أن تكون قد ارتكبت تلك الأضرار بين الساعة الثانية والرابعة بعد الظهر، حيث يكون المسجد مفتوحا في العادة. وتتولى هيئة "حماية الدولة" بالشرطة في بريمن التحقيقات وتبحث في سبب الدافع سواء كان سياسيا أم دينيا.

وخصصت الشرطة هاتفا لتلقي إفادات المواطنين بهذا الشأن. وقد أصدرت جمعية الشورى بيانا أعربت فيه عن صدمتها وغضبها في الوقت نفسه. وذكر البيان أن "تعليقات الكراهية والشتائم لم تعد تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي".

ص.ش/م.س(صحف محلية ألمانية)