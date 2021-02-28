ألمانيا: متى يبدأ التطعيم ضد كورونا في عيادات الأطباء؟

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لتحديد موعد بدء إتاحة الحصول على تطعيمات مضادة لكورونا في عيادات الأطباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021) في برلين إن هذا القرار سيُجرى اتخاذه قبيل المشاورات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن احتواء الجائحة، المقررة في 22 مارس/ آذار الجاري. وأوضح المتحدث أن القرار سيكون بناءً على توصية من وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، دعا من قبل في مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بناء على توصيات وزراء الصحة، حسبما ذكرت متحدثة باسم الوزارة.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هناك تقديرات متباينة بين الولايات بشأن هذه الخطوة.

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وأكدت الوزارة أن الهدف لا يزال هو بدء عمليات التطعيم في العيادات بداية من أبريل/ نيسان المقبل، مضيفة أنه من المنتظر أن يكون هناك تنظيم على مستوى ألمانيالاستخدام قنوات التوزيع المعروفة عبر تجار الجملة والصيدليات. ومن المقرر أن تستمر مراكز التطعيم الإقليمية في الولايات في العمل بالتوازي.

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ومن المقرر أن يناقش وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات الخطة الزمنية للتطبيق وتفاصيل أخرى خلال اجتماعهم اليوم.

من جانبهم، قال أطباء ألمان إنه في حال تم إشراكهم في حملة التطعيم ضد كورونا على مستوى ألمانيا، سيكون بإمكانهم المساهمة في إعطاء 20 مليون جرعة لقاح شهرياً.

وقال أندرياس جاسن، رئيس الاتحاد الألماني لأطباء التأمين الصحي القانوني، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية إن جميع البالغين يمكنهم في هذه الحالة أن يحصلوا على جرعتهم الأولى بحلول النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبل، مضيفاً أن حملة اللقاح الرئيسية يمكن أن تنتهي بحلول أغسطس/ آب المقبل، ومشيراً إلى أن إنتاج اللقاحات وتسليمها بسرعة أمر حيوي لتحقيق ذلك.

وانتقد جاسن الحكومة الألمانية لعدم استعانتها بالأطباء على نحو عاجل، وبدلاً من ذلك اعتمدت على السلطات الصحية المحلية ومراكز التطعيم المركزية.

يشار إلى أن المستشارة ميركل أعلنت من قبل أنها تهدف لأن يحصل كافة السكان على عرض لتلقي التطعيم بحلول أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول المقبلين.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)