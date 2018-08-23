ألمانيا - متعاطف مع بيغيدا يتمتع بصلاحية الوصول لمعلومات حساسة

لا تزال واقعة التضييق على فريق تصوير تابع ZDF، القناة الثانية بالتلفزيون الألمانية، كان يصور احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا (وطنيون أوربيون ضد أسلمة الغرب) أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مدينة دريسدن الخميس الماضي، لا تزال تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.

وكان أحد أعضاء فريق تلفزيوني مكلف من قبل قناة ZDF بتغطية زيارة ميركل قد تعرض لهجوم لفظي من قبل أحد أنصار بيغيدا الذي طالب فريق التصوير بعدم التصوير. وأكدت داخلية الولاية فيما بعد أن هذا الرجل موظف لدى الوزارة و من أنصار حركة بيغيدا.

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وذكر تقرير لإذاعة "ميتلدويتشه غوندفونك" اليوم (الجمعة 24 آب / أغسطس 2018) أن الموظف له صلاحية الدخول والاطلاع على عدد من معلومات الحساسة الخاصة بالتحقيقات في جميع القضايا، بما فيها النظام المركزي لبيانات الأجانب في ألمانيا. ولم ينفي رئيس وزراء الولاية هذه المعلومات أو يؤكدها.

ويذكر ان المستشارة أنغيلا ميركل عادت وأكدت على أهمية حرية الصحافة وأوضحت أيضا أن حرية التظاهر مكفولة أيضا، وأن من يتظاهر عليه أن يعلم أن نشاطه قد تتم مراقبته وتغطيته من قبل وسائل الإعلام.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)