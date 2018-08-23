 ألمانيا - متعاطف مع بيغيدا يتمتع بصلاحية الوصول لمعلومات حساسة | أخبار | DW | 24.08.2018

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أخبار

ألمانيا - متعاطف مع بيغيدا يتمتع بصلاحية الوصول لمعلومات حساسة

ذكر تقرير أن موظف وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا المتورط في الاعتداء على فريق تلفزيوني يتمتع أيضاً صلاحية الاطلاع على معلومات حساسة بحكم وظيفته في الوزارة، فيما أكدت المستشارة ميركل على أهمية حرية التعبير في ألمانيا.

Screenshot Bericht Frontal 21 Pressefreiheit in Sachsen (ZDF/Frontal 21)

لا تزال واقعة التضييق على فريق تصوير تابع ZDF، القناة الثانية بالتلفزيون الألمانية، كان يصور احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا (وطنيون أوربيون ضد أسلمة الغرب) أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مدينة دريسدن الخميس الماضي، لا تزال تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.

وكان أحد أعضاء فريق تلفزيوني مكلف من قبل قناة ZDF بتغطية زيارة ميركل قد تعرض لهجوم لفظي من قبل أحد أنصار بيغيدا الذي طالب فريق التصوير بعدم التصوير. وأكدت داخلية الولاية فيما بعد أن هذا الرجل موظف لدى الوزارة و من أنصار حركة بيغيدا.

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مراسلون - دريسدن واليمين - رحلتي إلى ساكسونيا

وذكر تقرير لإذاعة "ميتلدويتشه غوندفونك" اليوم (الجمعة 24 آب / أغسطس 2018) أن الموظف له صلاحية الدخول والاطلاع على عدد من معلومات الحساسة الخاصة بالتحقيقات في جميع القضايا، بما فيها النظام المركزي لبيانات الأجانب في ألمانيا. ولم ينفي رئيس وزراء الولاية هذه المعلومات أو يؤكدها.

ويذكر ان المستشارة أنغيلا ميركل عادت وأكدت على أهمية حرية الصحافة وأوضحت أيضا أن حرية التظاهر مكفولة أيضا، وأن من يتظاهر عليه أن يعلم أن نشاطه قد تتم مراقبته وتغطيته من قبل وسائل الإعلام.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

 

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

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    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

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  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

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  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


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