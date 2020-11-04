ألمانيا.. مبلغ قياسي "ثمناً" لمنزل من بضعة أمتار مربعة

ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الأربعاء (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أنه تم عرض "أصغر" منزل للبيع في مدينة بريمن بحوالي 77 ألف يورو، وأضافت الصحيفة الألمانية أن مساحة المنزل الصغير لا تتعدى سبعة أمتار مربعة.

وأوضح المصدر نفسه أن مساحة المعيشة تبلغ أربعة أمتار في هذا المنزل مع شرفة على السطح. وقال وكيل العقارات توبياس لاشمان عن هذا المنزل "التاريخي" والواقع بالمدينة القديمة في بريمن، إنه ربما يكون أصغر منزل في ألمانياً، مضيفا أنه من الصعب تحديد سنة بناء هذا المنزل، الذي لم يُنظر له كمبنى مستقل بسبب وقوعه بجوار منزل آخر، على حد وصفه.

وفي السياق نفسه، أفادت مجلة "دير شبيغل" أن المنزل الصغير يقع في منطقة "شنور" ببريمن، حيث تصطف المنازل الصغيرة الملونة في الأزقة الضيقة، وتشتهر بتوافد السياح عليها. وقال الوكيل العقاري للمنزل "إنه جزء من التاريخ".

وأشارت "دير شبيغل" إلى أن أكثر من 80 شخصاً عبروا عن رغبتهم في اقتناء المنزل الصغير، وأضافت أن سعر الشراء يبلغ 77 ألف يورو، ما يعني أن ثمن كل متر مربع يساوي 10 آلاف يورو.

ويتميز هذا المنزل الصغير بإمكانية استخدامه بطرق متنوعة للغاية على غرار: قضاء العطل فيه أو تحويله إلى استوديو فني، وكذلك بعض الممارسات العلاجية. ويُتوقع أن يُباع المنزل في الأسابيع القليلة المقبلة.

ر.م/ع.ح/خ.س