 ألمانيا.. ما سبب صعود اليمين المتطرف ومناهضة اللاجئين؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 23.09.2018

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا.. ما سبب صعود اليمين المتطرف ومناهضة اللاجئين؟

رغم ازدهار الاقتصاد الألماني وإمكانية الاستفادة من اللاجئين لسد النقص في اليد العاملة، يزداد حشد الرأي العام ضد اللاجئين من قبل اليمين الشعبوي الصاعد، فما الذي عكّر أجواء "سياسة الترحيب"، وما تأثير ذلك على الاندماج؟

Chemnitz Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz (picture-alliance/dpa)

شهدت ألمانيا في الفترات الأخيرة احتقانا شديدا، مفتاحه كان أحداث مدينة كيمنتس. إذ خرجت مظاهرات من اليمين المتطرف معادية للأجانب على خلفية مقتل مواطن ألماني من أصل كوبي طعنا خلال عراك مع أفراد مهاجرين. استغل التيار اليميني المتطرف الواقعة، وخرج في مظاهرات شارك فيها عدد من الحركات المعادية للأجانب وحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي وحركة "بيغيدا" (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب) للمطالبة برحيل الأجانب.

وبعد أحداث كيمنتس، جاءت مدينة كوتن، والتي شهدت أيضا مظاهرات من اليمين المتطرف معادية للأجانب على خلفية وفاة شاب في مدينة كوتن بولاية سكسونيا - آنهالت، إثر شجار مع أفغانيين، كان سببها سكتة قلبية حادة.

مختارات

بدت ألمانيا لفترة طويلة كنموذج مثالي لسياسة اللجوء، وظلت المستشارة ميركل والبلاد تزهوان في نور ثقافة الترحيب، إلا أن أعمال الإرهاب التي تورط فيها لاجئون والنقص في الاندماج غيَرا الوضع، وبات الحديث يدور حول عمليات الترحيل (10.06.2017)

مظاهرات اليمين المتطرف، تسببت في نشر حالة كبيرة من الذعر بين اللاجئين، "شعور الخوف من القتل يلازمنا دوما، هربنا من الحرب والظروف الصعبة في بلدنا ونواجه خطر القتل على أيدي يمينيين متطرفين" يقول عبد الله أحد اللاجئين السوريين في مدينة كيمنتس. 

خبراء ومسؤولون في ألمانيا يؤكدون أن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الأيدي العاملة ويمكنها الاستفادة من اللاجئين لسد النقص في سوق العمل، وبالرغم من ذلك يزداد حشد الرأي العام ضد اللاجئين مع كلّ جريمة فرديّة يقوم بها بضع لاجئين هنا وهناك، وهذا ما يطرح تساؤلات حول سبب تعميم هذه الجرائم على اللاجئين وتعكير المزاج العام تجاههم، رغم إدراك غالبية الألمان وتأكيد السلطات الألمانية أن غالبية اللاجئين يسعون للاندماج وليسوا مجرمين.

أسباب اقتصادية؟
يرجع بعض الخبراء  تصاعد تيار اليمين الشعبوي في ألمانيا إلى استمرار وجود فجوة اقتصادية بين شرق ألمانيا وغربها، إلا أن خبراء اجتماعيين يشيرون إلى أنّ سبب سخط بعض المواطنين الألمان على سياسة اللجوء لا يقتصر على الأوضاع الاقتصادية، حيث أن وجود الهوة في الوضع الاقتصادي بين شرق ألمانيا وغربها يعود إلى عشرات السنين.

ويرى المختص النفسي د.عيسى المنصور -والذي يعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثلاثين سنة- أن تصاعد اليمين وخاصة في شرق ألمانيا يعود إلى مرحلة ما بعد الوحدة، ويضيف لمهاجر نيوز: "كان ذلك نتيجة الضغط النفسي الذي واجهه سكان شرق ألمانيا بعد الوحدة والذي كان يتعلق بأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى".

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الثقافة في مواجهة اليمين المتطرف في كيمنتس

ويشير المنصور إلى أن ألمانيا شهدت في كلّ فترة من تاريخها ظهور بعض الحركات والأحزاب اليمينية "المتطرفة"، والتي "استغلت سخط الناس في الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل كسب الجمهور"، مستشهداً بأن "حزب البديل تأسس قبل قدوم اللاجئين، مستغلاً الظروف بعد الأزمة الاقتصادية العالمية".

لكن معهد الاقتصاد الألماني يشير في تقرير له إلى أنه "لا يمكن تفسير النجاح الإقليمي لحزب البديل فقط من خلال الضعف الاقتصادي" في بعض المناطق. وبرر المعهد استنتاجه بأن الحزب حصل على العديد من الأصوات في ولايات غنية في ألمانيا مثل بافاريا وبادن-فورتمبيرغ (حيث تجاوزت نسبة أصواته 10 بالمئة في انتخابات 2017)، بينما حصل على أصوات أقل في ولايات أفقر مثل شليسفيغ-هولشتاين.

ويؤيده في ذلك معهد الدراسات هانز-بوكلر، والذي أضاف أن دراساتهم تشير إلى أن "البطالة ليس لها تأثير كبير على سلوك التصويت، وإنما مشاعر الخوف".

الخوف من منافسة اللاجئين لهم
لكن اليمين الشعبوي، متمثلاً بحزب البديل، لم يتمكّن من دخول البرلمان إلا بعد قدوم اللاجئين، ما يسبّب جدلاً واسعاً في ألمانيا حول فيما إذا كان قدوم اللاجئين هو سبب الأجواء المشحونة في ألمانيا.

ويشير معهد هانز-بوكلر ومعهد الاقتصاد الألماني إلى أن العوامل التي أدت إلى تصاعد تيار اليمين بعد قدوم اللاجئين هي "العوامل الثقافية والتاريخية والاجتماعية والنفسية والاجتماعية" بشكل أكبر من العوامل الاقتصادية.

Deutschland Rechte Demo in Chemnitz (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

شارك مسؤولون في حزب البديل وحركة بيغيدا في مظاهرات ضد اللاجئين في مدينة كيمنتس

ويرى عالم الاجتماع هولكر لانغسفيلد في حوار مع صحيفة فرانكفورته ألغماينه أن ناخبي حزب البديل هم من الذين يرون العولمة تهديداً ثقافياً واقتصادياً عليهم، لأنها تجلب منافسين لهم.

ويضيف الخبير الاجتماعي أن مخاوف ناخبي حزب البديل تتعلق بالمنافسة على الوظائف والشقق، وحتى المنافسة على النساء، مشيراً إلى أن بعض المناطق في شرق ألمانيا فيها نسبة الرجال أعلى من نسبة النساء، وأن "وجود بعض الشباب السوريين الوسيمين قد يسبب إزعاجاً لهم (للرجال)" على حد تعبيره.

ويوافقه في الرأي المتخصص بعلم الاجتماع أندرياس توتيج والذي تابع للصحيفة: "سيكون شيئاً غريباً إن لم تلعب هذه العوامل دوراً في ذلك".

وقد يفسّر ذلك حدوث بعض الجرائم التي يكون طرفاها بعض المواطنين الألمان واللاجئين، والتي تبدأ بخلاف على فتاة أو بسبب التعرض لفتاة.

"التعميم نوع من الحماية الذاتية"
أما عن سبب تعميم الجرائم التي يرتكبها بضع لاجئين على اللاجئين الآخرين، يقول الخبير النفسي عيسى المنصور إن الناس العاديين يقومون بذلك كنوع من الحماية الذاتية، ويضيف: "إن التعميم هو أسلوب يعتمده الإنسان عندما يعتقد أنه يحمي به نفسه من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين"، مشيراً إلى أن اليمين الشعبوي يستغل هذه المشاعر ويحاول ترسيخها من خلال وسائل الإعلام.

ويرى الخبير الاجتماعي الألماني د.علاء الدين المفعلاني أن اليمين الشعبوي يعمل بطريقة مشابهة للمتطرفين الإسلاميين من حيث استغلال مخاوف الناس والعمل على أن يصبح أيّ مجتمع منغلقاً على نفسه، وذلك من أجل زيادة الأنصار والحصول على مزيد من الأصوات.

ولا يعتقد المفعلاني أن النقاش الحامي الدائر في ألمانيا سلبيّ بل يرى أن ألمانيا "لم تكن منفتحة وليبرالية أبداً كما هي عليه الآن"، مشيراً إلى أن أيّ مجتمع منفتح عليه أن ستحمل مثلاً مظاهرات اليمين المتطرف.

Demonstration Pro Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

يرى المفعلاني أن على المجتمع المنفتح أن يستحمل مظاهرات اليمين المتطرف

"التقاء إيجابيّ لحل المشاكل"
ويشير المفعلاني -المولود لأبوين مهاجرين- في حديث لصحيفة "نويه تسوريشه تسايتونغ" إلى أن المزاج الحالي السائد في ألمانيا هو نتيجة مجتمع مفتوح التقت فيه عدة أطراف فجأة من أجل مناقشة المسار الذي يجب أن تتخذه ألمانيا، ويذكر على سبيل المثال التقاء مواضيع الإسلام وحقوق النساء والمثلية الجنسية.

وحول الانتقادات التي تقول بأن فشل اندماج اللاجئين هو السبب في الجو الحالي، يؤكّد المسؤول في وزارة اللاجئين والاندماج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أن "الاندماج الآن أفضل من أيّ وقت مضى"، مشيراً إلى أن التقاء الأطراف المتناقضة هو قد يؤدي إلى إثارة بعض المواضيع من أجل حلها، ويستشهد بأن النساء المسلمات وبعض الألمانيات أيضاً كنّ يرتدين الحجاب في ثمانينات القرن العشرين دون أيّ مشاكل، مضيفاً بأن الحجاب لم يصبح مشكلة إلا عندما قامت معلمات المدارس بارتدائه.

وقد أكّد مجلس خبراء المؤسسات الألمانية المعنية بشؤون الهجرة والاندماج في "مؤشر الاندماج لعام 2018" أن النزاع حول سياسة اللجوء لم يسمم مناخ الاندماج في ألمانيا مضيفاً أن هناك رغبة في التعايش، لا سيما في الأماكن التي فيها احتكاك مباشر بين السكان المحليين واللاجئين.

ويرى الخبير النفسي د.عيسى المنصور ضرورة تشجيع الاحتكاك بين الألمان واللاجئين من أجل أن يتعرفوا على بعضهم عن قرب ولهدم الأحكام المسبقة الناتجة عن عدم الاختلاط مع ثقافات أخرى، مشيراً إلى أن "غالبية الألمان الذين يهاجمون اللاجئين قد لا يكونون التقوا بأيّ لاجئ في حياتهم".

محيي الدين حسين

مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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الثقافة في مواجهة اليمين المتطرف في كيمنتس  

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