ألمانيا: مئات اليمينيين المتطرفين المطلوبين لم يُعتقلوا بعد!

ذكر تقرير صحفي، صادر اليوم الثلاثاء (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018)، أن السلطات الألمانية تبحث عن مئات اليمينيين المتطرفين الصادر بحقهم مذكرات اعتقال.

وكشفت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الثلاثاء، استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض، أن هناك مذكرات اعتقال صادرة بحق 467 يمينياً متطرفاً. لكن السلطات لم تتمكن من إنفاذ هذه المذكرات لأنها لم تعثر على المتهمين حتى الآن.

وبحسب تلك البيانات، يرتفع عدد اليمينيين المتطرفين المطلوبين للعدالة مجدداً على نحو طفيف خلال ستة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أشارت في رد سابق على أحد طلبات الإحاطة إلى أن عدد اليمينيين المتطرفين الصادر بحقهم مذكرات اعتقال حتى نهاية مارس/ آذار الماضي بلغ 457 يمينياً متطرفاً، مقابل 501 في نهاية سبتمبر/ أيلول عام 2017.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، أولا يلبكه، في تصريحات للصحيفة: "يتعين على سلطات الأمن أن تصل إلى وسيلة تمكنها من القبض سريعاً على النازيين الفارين".

يُشار أيضاً إلى أن من بين المطلوبين الفارين من العدالة، يشتبه بقيام 108 منهم بارتكاب جرائم على خلفية سياسية، فيما يُلاحق 99 آخرون على خلفية تهمة أو عدة تهم عنف.

ي.ا/ أ.ح (د ب أ)