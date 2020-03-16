 ″ألمانيا ليست للبيع″ ـ غضب برلين بعد سعي واشنطن الاستحواذ على عقار ضد كورنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2020

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"ألمانيا ليست للبيع" ـ غضب برلين بعد سعي واشنطن الاستحواذ على عقار ضد كورنا

سارع عدد من المسؤولين الألمان إلى انتقاد سعي الولايات المتحدة لاحتكار الحقوق الحصرية لعقار ضد فيروس كورونا يتم تطويره حاليا من قبل شركة في ألمانيا، وذلك عقب تقارير بأن الرئيس الأمريكي ترامب حاول ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

شركة كيورفاك، ومقرها ألمانيا، تقول بأنها تطور لقاحا لكل العالم وليس لبلد بعينه

تقارير تقول بأن ترامب سعي للحصول على الحقوق الحصرية للقاح تقوم بتطويره شركة "كيورفاك"

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة باللغة الإنجليزية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين (16 مارس/آذار) أثناء حلقة نقاشية استضافها الصحفي الألماني البارز جابور شتاينغارت " ألمانيا ليست للبيع"، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشأ بين البلدين بشأن حقوق ملكية لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19).

 

وكانت صحيفة فيلت ام زونتاج قد أفادت أمس الأحد نقلا عن مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة (كيور فاك) الخاصة، الواقعة في مدينة توبينغن، على بعد 30 كيلومترا جنوب شتوتغارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا.

 

وجاء في التقرير استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بهبات مالية كبيرة أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

وقال ألتماير "نحن  نعرف هذه الشركة ونتواصل معها".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس " الباحثون الألمان رائدون في مجال تطوير الأدوية والعقاقير. لا نستطيع أن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا". وأضاف" سوف نستطيع هزيمة هذا الفيروس معا وليس ضد بعضنا البعض".

من جانبه كتب رئيس لجنة الصحة في البرلمان الألماني، ارفين روودل في حسابه على تويتر بأن "المنافسة في هذا الوقت هي رسالة خاطئة"، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي وليس اعلى المصلحة الوطنية فقط "فالفيروس لا يتوقف عن الحدود، واللقاح كذلك لا يجب أن ينحصر عند حدود معينة".

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه سوف يتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع بشأن أزمة فيروس كورونا في برلين اليوم.

وذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة (كيور فاك) نفت أنها تدرس إبرام عقد مع الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حصريا لأمريكا.

وقال كريستوف هتيش، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لصحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية:" نريد أن نطور لقاحا للعالم كله وليس لدول بعينها".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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