 ألمانيا لم تفقد الأمل بحل أوروبي لمسألة توزيع اللاجئين | أخبار | DW | 08.07.2019

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أخبار

ألمانيا لم تفقد الأمل بحل أوروبي لمسألة توزيع اللاجئين

بعد ما جرى لسفن الإنقاذ مؤخرا عاد السؤال مجددا: هل يمكن التوصل لحل أوروبي لمسألة توزيع اللاجئين؟ مسؤول في الخارجية الألمانية يقول إن الأمر لم يعد واقعيا، فترد عليه وزارة الداخلية وتقول إنها متمسكة بالحل الأوروبي.

Rettungsschiff Alan Kurdi (picture-alliance/AP/Sea-eye.org/F. Heinz)

أكدت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين (الثامن من تموز/ يوليو 2019) أنها لم تفقد الأمل بعد في إمكانية التوصل لآلية توزيع شامل للاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميشائيل روت، رأى فيها أن التوصل لحل أوروبي بات "أمرا غير واقعي".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "نستمر في الحث بشكل مكثف على أن يكون هناك آلية توزيع ثابتة كي يتسنى للسفن (التي تقل لاجئين على متنها) التوجه على الفور للميناء الآمن الأقرب". يشار إلى أن هناك حالة من الشد والجذب على المستوى الأوروبي بسبب المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

مختارات

وكان روت، السياسي الاشتراكي والمسؤول عن الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية قد قال للقناة الأولى الألمانية (ARD): "تخليت عن الأمل بأنه يمكننا الاتفاق بصفتنا الاتحاد الأوروبي على آلية توزيع مناسبة"، واستدرك قائلا:  "ولكننا نعمل منذ شهور على أن يكون هناك تحالف من الدول التي تعتزم استقبال لاجئين".

بيد أنه أشار إلى أن النقطة المحورية تتمثل في وجود ميناء آمن، قائلا وبما أن ذلك غير ممكن في ألمانيا فإن "دولا أخرى مثل إيطاليا أو مالطا أو غيرها ستكون موضع طلب"، موضحا أنه من الممكن أن يتم العرض على هذه الدول أن تقوم بتوزيع اللاجئين بسرعة كبيرة.

ومنعت إيطاليا ومالطا بشكل متكرر سفن إنقاذ من الرسو في موانئها. كما أن مالطا لم توافق على استقبال سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" إلا بعد تعهدت دول أوروبية أخرى باستقبال المهاجرين الذين كانوا على متنها. بيد أن هذا الأمر مقتصر على اتفاقات فردية، وليس هناك آلية دائمة حتى الآن.

ووفقا لما يسمى بقواعد دبلن، تعد أول دولة يصل إليها اللاجئ بالاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. ومنذ أعوام لم يتسن للاتحاد الأوروبي الاتفاق على حصة ملزمة بشأن توزيع اللاجئين على جميع الدول الأعضاء به بسبب معارضة دول من شرق أوروبا.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)

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