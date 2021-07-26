 ألمانيا- لماذا يشعر الطلاب الأجانب بإحباط كبير في ظل كورونا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.07.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- لماذا يشعر الطلاب الأجانب بإحباط كبير في ظل كورونا؟

امتلأت الأندية والحانات والمحلات في ألمانيا بالزبائن والمكاتب بالموظفين، في حين لا تزال أبواب الجامعات وقاعات المحاضرات مغلقة. وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالإحباط ويثير غضبهم ويدفعهم لاتهام الحكومة بنسيانهم وإهمالهم.

صورة رمزية للتعليم عن بعد

الشعور بالإرهاق الذهني والبصري بسبب قضاء الكثير من الوقت أمام شاشة الكمبيوتر خلال التعليم عن بعد

أصبحت المسافة التي يقطعها الطالب جنار ألبدوندار إلى قاعة المحاضرات في جامعة بون التي يدرس فيها، لا تتعدى الخطوتين، وهي المسافة بين سريره والطاولة التي وضع عليها جهاز الكمبيوتر. فمنذ أن أغلقت الجامعة أبوابها قبل ثمانية عشر شهرا مع بدء جائحة كورونا، وبات التعليم عن بعد افتراضيا الوسيلة الوحيدة أمامه كما باقي الطلاب لاستكمال دراستهم.

مختارات

تتوقع الجامعات في البلدان الغربية انخفاضاً في عدد الطلبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا. أما ألمانيا فقد تجتذب الطلبة الأجانب خاصة وأن الدراسة فيها مجانية وخدمات التأمين الصحي لا مثيل لها.

لسنوات نجحت فرنسا في جذب الطلبة الأجانب، للدراسة الجامعية بها. أمر تغير الآن إذ تصدرت ألمانيا قائمة أكثر الدول غير الناطقة بالإنجليزية والتي يفضلها الطلبة الأجانب. ثلاث دول ناطقة بالإنجليزية سبقت ألمانيا.

يحصل الأساتذة الجامعيون الألمان على التقاعد عندما يبلغون من العُمر خمسةً وستين عاماً، لكن المجال يبقى مفتوحاً أمامهم للاستمرار في التدريس. ومن غير المألوف أن تجد أستاذاً جامعياً عُمره تسعون عاماً ولا يزال يلقي المحاضرات.

وكغيره من الطلاب، اضطر ألبدوندار (20 عاما) الذي جاء من تركيا للدراسة في ألمانيا، إلى إنهاء الفصول الدراسية الثلاثة الأخيرة بين جدران غرفته التي لا تزيد مساحتها عن 13 مترا مربعا في شقة بسيطة يتقاسمها مع شخصين آخرين.

ولا يلوح في الأفق أي بادرة أمل تشير إلى موعد عودته إلى الجامعة، إذ لم يُتخذ أي قرار بعد حيال فتح الجامعات في ألمانيا، رغم أن السلطات سمحت للمكاتب والمطاعم والأندية بفتح أبوابها أمام الناس. وبنبرة حزينة، يقول في مقابلة مع DW "أفتقد حاليا لأي دافع أو حافز. أنا أحب الرياضيات. منذ عامي السادس عشر وأنا متمكن جدا من الرياضيات، لكن في الوقت الحالي وفي بعض الأحيان أرغب في التوقف عن دراسة الرياضيات".

وهو ليس الطالب الوحيد الذي ينتابه هذا الشعور بالإحباط، إذ أن هناك كثيرون مثله قاموا بالتسجيل في الجامعة لإكمال تحصيلهم العلمي في ألمانيا ويبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة. ويخشى كثيرون من هؤلاء الطلاب من السيناريو الأسوأ المتمثل في حدوث فجوات في دراستهم فضلا عن قلقهم من أن شكاواهم لن تلقى آذانا صاغية لدى المسؤولين.

الطالب جنار ألبدوندار

الطالب جنار ألبدوندار يشعر بإحباط كبير من التعليم الافتراضي في ظل كورونا وكاد أن يترك دراسة الرياضيات التي يعشقها

مشاكل التعليم عن بعد

تشير استطلاعات أولية إلى نتائج قاسية لتجربة التعليم الافتراضي على طلاب الجامعات على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية. وبحسب دراسة أجرتها جامعة ترير الألمانية العام الجاري، فإن 60 بالمائة من الطلاب يشعرون بالقلق إزاء أدائهم الأكاديمي فيما يعاني 70 بالمائة من صعوبة في التركيز.

وبالنسبة لألبدوندار الذي يعيش في مدينة بون ويدرس في جامعتها منذ عامين، فإن رؤية قاعات المحاضرات في جامعته خالية من الطلاب يشعره بالحزن، وهو ما أثر سلبا على أدائه الدراسي. وعن ذلك، يقول إنه كان متفوقا في دراسته قبل الجائحة ويحصل على أعلى الدرجات. لكنه الآن اكتفى بهز رأسه عندما سُئل عن أدائه الدراسي عقب الجائحة. ويضيف "خلال المحاضرات الافتراضية، أطرح القليل من الأسئلة وذلك فقط عندما لا أستوعب شيئا. أعاني من الحاجز الذهني فيما يتعلق بتشغيل الميكروفون والتحدث خلال المحاضرات."

الإحباط الذي يعانيه ألبدوندار، تعانيه الطالبة راكيل كابيلا التي قدمت إلى ألمانيا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي من البرازيل للحصول على درجة الماجستير في علوم البيئة بمدينة لانداو غرب ألمانيا. تقول كابيلا إنها منذ الجائحة لم تقم بزيارة جامعتها سوى في مناسبات قليلة لم تتجاوز الثلاث مرات وبات من النادر أن تتحدث بطريقة مباشرة مع أساتذتها. وتضيف في مقابلة مع DW "عندما سألني أصدقائي عن كيفية سير الأبحاث في جامعتي، كانت إجابتي: لا أعرف".

ولدى شتيفان غروندمان، أستاذ القانون بجامعة هومبولت في برلين، الإجابة على أسباب مشاعر الإحباط التي تنتاب ألبدوندار وكابيلا. ويقول في حوار مع  DW"إن 50 بالمائة من الطلاب الذين يكون أداؤهم الدراسي جيدا لكنهم لا يحصلون على درجات عالية مقارنة بنسبة 5 في المائة من الطلاب الذين يحصلون على أعلى الدرجات، هم الطلاب الذين يستفيدون أكثر من حضور المحاضرات والاتصال المباشر والشخصي المفعم بالحياة في قاعة المحاضرات" ويضيف غروندمان بأن كثيرين من الطلاب في حاجة للحضور إلى المحاضرات شخصيا من أجل تطوير استيعابهم للمواد الدراسية.

صورة رمزية لتلميذ يتعلم في المنزل

تلاميذ المدارس أيضا تأثر مستواهم بالابتعاد عن المدرسة والتعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا

الحانات مزدحمة وقاعات المحاضرات خالية!

بيد أن الفصل الدراسي الماضي كان بمثابة نقطة تحول للكثير من الطلاب بسبب شعورهم بالإحباط بشكل متزايد جراء حالة التناقض والتباين في القرارات القاضية باستمرار فرض قيود كورونا الصارمة على الجامعات فيما تم تخفيف هذه القيود على الأماكن العامة الأخرى مثل الأندية والحانات.

وأفصح ياكوب هوفر، الذي يدرس في الجامعة التقنية في ميونيخ، عن هذا التناقض في رسالة مفتوحة إلى إدارة جامعته. والتي وقال فيها " يُفرض على الطلاب في الحرم الجامعي الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، لكن في الوقت نفسه يمكن لأكثر من عشرة أشخاص قضاء وقت مرح حول طاولة داخل حانة".

وفي هذا السياق يرى ألبدوندار أنه قد تم تجاهل قضية طلاب الجامعات في خطط تخفيف قيود كورونا في ألمانيا. ويقول "لا يتحدث أحد عن قضيتنا. يدور النقاش حيال إعادة فتح المدارس وتقديم الدعم للأسر وكبار السن. أشعر وكأن السياسيين قد نسوا الطلاب من أمثالي".

بيد أن بيتر أندريه ألت، رئيس مؤتمر عمداء الجامعات الألمانية، يرى أن هناك مبررا لما يفسره الطلاب من "تجاهل" لقضيتهم. ويقول لـ DW إن التباطؤ في إعادة فتح الجامعات ربما لا يتم الحديث عنه علنا وبشكل بارز خلال النقاشات السياسية لأن الجامعات كان بمقدورها التحول إلى التعليم عن بعد بشكل أسهل مقارنة بالمدارس الابتدائية ويضيف بأنه يتفهم "شكاوى طلاب الجامعات بأنه تم تجاهل معاناتهم الشخصية "لذا أعتقد إذا أبدى السياسة المزيد من التعاطف في السابق، ربما ساعد هذا في تبديد بعض مشاعر الإحباط لدى الطلاب".

هوغارتن- ساحة جامعة بون

أثر التعليم عن بعد سلبا على اندماج الطلاب الأجانب مع وملائهم الألمان

أعباء مضاعفة على كاهل الطلاب الأجانب

بيد أن معاناة الطلاب الأجانب في ألمانيا الذين يتجاوز عددهم الـ 320 ألفا، مضاعفة في ظل استمرار التعليم الافتراضي الذي لم يؤد فقط إلى تعرضهم لعزلة أكاديمية فحسب وإنما إلى عزلة ثقافية أيضا.

وتقول الطالبة راكيل كابيلا بعد وصولها مدينة لانداو غرب ألمانيا في الخريف، وجدت السكن الجامعي خاليا تماما من الطلاب، وتضيف بأن "معظم الطلاب الألمان يتابعون الدراسة من منازلهم بسبب التعليم عن بعد".

أما ألبدوندار الذي يأمل في البقاء في ألمانيا لفترة طويلة، يشعر حاليا بالقلق إزاء تأثير التعليم عن بعد على هذا الأمل وقد يتسبب في تراجعه. ويقول "أشعر بالوحدة الشديدة إذ لا امتلك فرصة للتعرف على أشخاص جدد لتحسين اللغة الألمانية. كنت فخورا في الماضي بما حققته من تقدم في التحدث بالألمانية، لكن الآن فإن مهاراتي تدهورت بشكل كبير."

وفي سياق متصل، قرر عدد من الطلاب عدم الدراسة في ألمانيا خلال وباء كورونا، ما أثر على عدد الطلاب الأجانب في ألمانيا الذي انخفض بنسبة تقترب من 30 بالمائة العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي.

وفي محاولة لتعزيز اندماج الطلاب الأجانب في ظل جائحة كورونا، أقدمت بعض الجامعات الألمانية مثل جامعة بون، على تقديم الدعم للطلاب الأجانب من خلال محادثات تجرى افتراضيا وتوفير محاضرات لتعليم اللغة الألمانية عن طريق الإنترنت.

بيد أن هذا الطرح لا ينال استحسان الكثير من الطلاب الأجانب مثل ألبدوندار، إذ لا يريد هؤلاء الطلاب المزيد من الفعاليات الافتراضية ويؤكدون على أنهم يريدون فقط التحدث والجلوس مع زملائهم في الجامعات. ويأمل ألبدوندار في أن يتمكن من تبادل الأحاديث مع زملائه داخل قسم الرياضات المبنى على طراز فن الباروك الشهير.

استاذ في قاعة المحاضرات بجامعة مانهايم الألمانية

ليس كل الجامعات لديها الإمكانيات والتقنيات اللازمة للبث المباشر من قاعات المحاضرات

آمل بالعودة إلى رحاب الجامعات

من جانبه، يؤكد بيتر أندريه ألت، رئيس مؤتمر عمداء الجامعات الألمانية، علىالحاجة إلى إعادة فتح الجامعات حيث "تم إغلاقها لفترة كافية". وأعرب عن تفاؤله في أن يتمكن الطلاب من العودة إلى جامعاتهم خلال الفصل الدراسي المقبل بحلول أكتوبر / تشرين الأول.

يشار إلى أن معظم الجامعات تعد خططا لإعادة فتح أبوابها أمام الطلاب، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن الموعد. فيما تشير هذه الخطط إلى أنه سُيسمح باستئناف الفصول الدراسية وسُيسمح بتنظيم فعاليات صغيرة بحلول أكتوبر / تشرين الأول في حالة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتأكد من تطعيم الطلاب أو خضوعهم لاختبار فيروس كورونا. بيد أنه من المحتمل استمرار إغلاق قاعات المحاضرات في المستقبل المنظور.

خطة مزدوجة

وقد طُرحت مؤخرا خطة للمزج بين حضور الطلاب الذين حصلوا على لقاح كورونا إلى قاعات المحاضرات فيما يشاركهم زملاؤهم الآخرون افتراضيا. لكن هذا الطرح يبدو من الصعب تطبيقه على أرض الواقع إذ أن العديد من الجامعات لا تمتلك إمكانيات البث المباشر من قاعات المحاضرات كبيرة الحجم، وفقا لما ذكره آلت.

ورغم تفاؤله عن قرب إعادة فتح الجامعات، إلا أن شتيفان غروندمان، أستاذ القانون بجامعة هومبولت في برلين، يرى أن ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا مجددا يلقى بظلال من الشك على خطط عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية. ويقول إن "هذا الأمر سيعني أن بعض الطلاب سيواصلون التعليم عن بعد للعام الدراسي الثالث على التوالي، بمعنى آخر سيتم وضع حجر الأساس لتعليمهم افتراضيا مرة أخرى".

ماري سينا / م ع

  • Symbolbild Bachelor-Master-System (picture-alliance/dpa)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة فرايبورغ

    جاءت جامعة فرايبورغ Freiburg Universität بالمركز العاشر في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية لعام 2020. يعود تأسيسها لعام 1457 بمدينة فرايبورغ الواقعة بولاية بادن فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا. أخرجت الجامعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين، حاز 32 منهم على جائزة نوبل المرموقة في مختلف المجالات. ويدرس بجامعة فرايبورغ حالياً طلاب من 120 دولة بأكثر من 150 برنامج دراسي.

  • Bildergalerie Universität Tübingen (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة توبنغن

    احتلت جامعة توبنغن Eberhard Karls Universität Tübingen المركز التاسع في تصنيف عام 2020.ويدرس بالجامعة الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب وبها أكثر من 500 أستاذ. تتألف الجامعة من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، وظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.

  • Technische Universität Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/Schöning)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة برلين التقنية

    حصلت جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin على المركز الثامن في التصنيف، وجاء تقييمها متقدماً في فئة "الأفضل سمعة لدى أصحاب العمل"، ما يعني أن فرص خريجيها في سوق العمل مرتفعة. يدرس فيها حوالي 35.000 طالب. كما تشترك الجامعة مع جامعتي هومبولدت والجامعة الحرة في مبادرة التفوق لجامعات برلين منذ 2019. ويذكر أن الجامعة كانت قد افتتحت فرعاً لها بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة المصرية في 2012.

  • RWTH Aachen - I Putu Eka Widya Pratama studiert und forscht in Aachen (DW/N. Ahmad)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة آخن التقنية

    جاءت جامعة RWTH Aachen في المركز السابع لأفضل عشر جامعات. يدرس في الجامعة أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" في عامي 2007 و2019، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.

  • Bibliothek der Freie Universitaet Berlin (Picture alliance/U. Baumgarten)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة برلين الحرة

    حصلت جامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin على المركز السادس. جاء تقييمها متقدماً في فئة "السمعة الأكاديمية"، ما يعني تمتعها بسمعة ممتازة في مجال البحوث العلمية. وتتميز الجامعة على وجه الخصوص ببرامجها الدراسية في مجال العلوم الطبيعية، كما يرتبط إسمها بأكبر مستشفى جامعي بأوروبا (شاريتيه). يذكر أنها تهتم أيضاً بالدراسات المتعلقة بالشرق الاوسط مثل العلوم الإسلامية وعلوم الآثار.

  • Karlsruher Institut für Technologie (picture alliance/dpa/Uli Deck)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    معهد كارلسروه التقني

    جاء معهد كارلسروه التقني Karlsruher Institut für Technologie في المركز الخامس في تصنيف عام 2020. أنشئ هذا المعهد في ستينات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى. فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.

  • Deutschland Alexander von Humboldt Humboldtuniversität Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة هومبولدت في برلين

    صعدت جامعة هومبولدت في برلين Humboldt Universität zu Berlin هذا العام إلى المركز الرابع من المركز الخامس الذي حصلت عليه العام الماضي، وظلت في المركز الأول ضمن جامعات العاصمة الألمانية. حصلت الجامعة على ترتيب مرتفع في مجالي العلوم الإجتماعية والفنون. وتشترك جامعة هومبولدت مع جامعة برلين الحرة في جامعة شاريتيه الطبية، كما أخرجت مجموعة متميزة من مشاهير الفكر والعلوم مثل كارل ماركس وألبرت أينشتاين.

  • Alte Ruprecht Karls Universität Heidelberg (picture-alliance/Eventpress)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة هايدلبرغ

    حصلت جامعة هايدلبرغ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg على المركز الثالث في تصنيف هذا العام، وهي تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.

  • Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ

    وفي المركز الثاني على مستوى ألمانيا والمركز 63 على مستوى العالم جاءت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ Ludwig Maximillians Universität München. تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.

  • Deutschland Technische Universität München Innenhof Stammgelände (TUM/Albert Scharger)

    هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020

    الجامعة التقنية بميونيخ

    حافظت الجامعة التقنية بميونيخ TU München على الصدارة، كما حصلت على المركز 55 على مستوى العالم. تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً. إعداد: إيمان ملوك/س.ح/ ع.خ