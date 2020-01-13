ألمانيا... كشف سر سائق قطار "ترام" أغمي عليه أثناء القيادة

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين-فيستفاليا (WDR) أن السائق الذي وجد قد أغمي عليه أثناء قيادته لقطار بين مدينتي زيغبورغ وبون صُرف من الخدمة. وكان القطار قد سار قبل يوم من ليلة عيد الميلاد 2019 ثمان محطات دون توقف قبل أن يتمكن ركاب من كسر باب مقصورة القيادة ويسيطروا على القطار.

مقصورة القطار "الشبح" والخلع باد على الباب

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن سبب الصرف هو عدم إخبار رب العمل خلال مقابلة التوظيف أنه يعاني من الصرع: "لذلك السبب لا يلبي السائق متطلبات العمل كسائق"، حسب قول متحدثة باسم شركة النقل في مدينة بون في غرب البلاد. وأردفت المتحدثة أن السائق كان ما يزال في المرحلة التجريبية في عمله، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن السائق.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعاني من نقص في سائقي القطارات، ما دفعها إلى إطلاق برامج تأهيل كبيرة للعاطلين وللاجئين أيضا للعمل في هذا القطاع الحيوي.

خ.س/ز.أ.ب