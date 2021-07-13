 ألمانيا- قلق حكومي من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2021

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ألمانيا- قلق حكومي من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

يتصاعد القلق في الأوساط الحكومية الألمانية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة.

الساسة الألمان يشجعون المواطنين على التطعيم.

قال زايبرت إن البلاد شهدت عدة أيام كان فيها عدد الإصابات أعلى بنسبة 50 أو 55 بالمئة عن الأسبوع السابق.

تسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة في قلق الحكومة الألمانية بشكل متزايد.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء (14 يوليو/تموز 2021) في برلين: "لدينا الآن عدة أيام كان فيها عدد الإصابات أعلى بنسبة 50 أو 55 في المئة عن الأسبوع السابق - وهذا بالطبع تطور لا يمكننا النظر إليه بلا مبالاة... إن إلقاء نظرة على البلدان المجاورة، هولندا  وإسبانيا وبريطانيا، يوضح لنا مدى السرعة التي يمكن أن يتفاقم بها الوضع مرة أخرى".

مختارات

في ضوء "تباطؤ" وتيرة التطعيم والانتشار الواسع والسريع لمتحور "دلتا"، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية التطعيم، محذرة من أن الأطفال غير المطعمين سيكونون على وجه الخصوص عرضة للإصابة بالمرض في الخريف المقبل.

خففت ألمانيا قيود السفر على القادمين من خمس دول صنفت فيما قبل على أنها "دول متحورات الفيروس"، مع الإبقاء على أخرى ضمن هذه الفئة. والجمعية الألمانية لعلم المناعة تحذر بأن لا مناعة كاملة دون تطعيم الأطفال والمراهقين.

في المقابل رفض متحدث باسم وزارة الصحة إعطاء تقييم عن الوضع في أوتريخت الهولندية، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن الحدود الألمانية، حيث أصيب ما لا يقل عن 1000 زائر لمهرجان موسيقي ضم 20 ألف شخص هناك. وتعين على رواد المهرجان إثبات سلبية الاختبارات أو تقديم شهادات بتلقي التطعيم. ووفقاً للمنظمين، كانت هناك ضوابط صارمة. 

ورفعت هولندا جميع إجراءات مكافحة كورونا تقريباً وتراجعت عن بعض التخفيفات بعد زيادة هائلة في أعداد الإصابات أعقبت حالة من التراخي. ويبلغ معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة هناك لمدة سبعة أيام أكثر من 300 إصابة.

وكانت أوساط سياسية ألمانية أعربت عن عدم تفهمها للملاعب الممتلئة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في إنجلترا، على سبيل المثال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه إذا تم السماح بتنظيم فعاليات كبرى مرة أخرى في ألمانيا، فيجب أن يتم ذلك "حسب الوضع - مع تطبيق مفاهيم النظافة المناسبة وليس كما رأينا في البطولة الأوروبية".

وقرر مسؤولون ألمان على المستوى الاتحادي والولايات من حيث المبدأ في 6 تموز/يوليو الجاري السماح بإقامة فعاليات كبرى تضم ما يصل إلى 25000 شخص مرة أخرى في ألمانيا، مع إلزام الحضور بتقديم اختبارات سلبية أو شهادة بالتطعيم أو التعافي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن التطعيم هو "الخيار الأكثر أماناً"، مضيفاً أنه "صحيح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكن أن يصابوا أيضاً، لكن التطعيم يحمي بنسبة تزيد عن 90% من مسار خطير للمرض".

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)

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