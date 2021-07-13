ألمانيا- قلق حكومي من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

تسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة في قلق الحكومة الألمانية بشكل متزايد.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء (14 يوليو/تموز 2021) في برلين: "لدينا الآن عدة أيام كان فيها عدد الإصابات أعلى بنسبة 50 أو 55 في المئة عن الأسبوع السابق - وهذا بالطبع تطور لا يمكننا النظر إليه بلا مبالاة... إن إلقاء نظرة على البلدان المجاورة، هولندا وإسبانيا وبريطانيا، يوضح لنا مدى السرعة التي يمكن أن يتفاقم بها الوضع مرة أخرى".
في المقابل رفض متحدث باسم وزارة الصحة إعطاء تقييم عن الوضع في أوتريخت الهولندية، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن الحدود الألمانية، حيث أصيب ما لا يقل عن 1000 زائر لمهرجان موسيقي ضم 20 ألف شخص هناك. وتعين على رواد المهرجان إثبات سلبية الاختبارات أو تقديم شهادات بتلقي التطعيم. ووفقاً للمنظمين، كانت هناك ضوابط صارمة.
ورفعت هولندا جميع إجراءات مكافحة كورونا تقريباً وتراجعت عن بعض التخفيفات بعد زيادة هائلة في أعداد الإصابات أعقبت حالة من التراخي. ويبلغ معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة هناك لمدة سبعة أيام أكثر من 300 إصابة.
وكانت أوساط سياسية ألمانية أعربت عن عدم تفهمها للملاعب الممتلئة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في إنجلترا، على سبيل المثال.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه إذا تم السماح بتنظيم فعاليات كبرى مرة أخرى في ألمانيا، فيجب أن يتم ذلك "حسب الوضع - مع تطبيق مفاهيم النظافة المناسبة وليس كما رأينا في البطولة الأوروبية".
وقرر مسؤولون ألمان على المستوى الاتحادي والولايات من حيث المبدأ في 6 تموز/يوليو الجاري السماح بإقامة فعاليات كبرى تضم ما يصل إلى 25000 شخص مرة أخرى في ألمانيا، مع إلزام الحضور بتقديم اختبارات سلبية أو شهادة بالتطعيم أو التعافي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن التطعيم هو "الخيار الأكثر أماناً"، مضيفاً أنه "صحيح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكن أن يصابوا أيضاً، لكن التطعيم يحمي بنسبة تزيد عن 90% من مسار خطير للمرض".
ع.ح./ا.ح. (د ب أ)
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
قيود السفر بسبب جائحة كورونا استهدفت الأزواج والعائلات. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه البعض متى سيرى أحباءه من جديد، يأمل كثيرون انفراج الأزمة الصحية لتعود أجواء الدفء في العلاقات الانسانية.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الزواج لحظة العمر ينتظرها العشاق لتتويج قصة الحب بارتباط دائم، لكن هذه اللحظة باتت صعبة المنال بسبب اجراءات الحجر الصحي. وكثيرون ينتظرون الفرصة لتحقيق لحظة العمر الأجمل، حتى ولو على نطاق ضيق، للم شمل جناحي الأسرة الناشئة.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
في زمن كورونا قد يضطر الحبيبان لالتزام مسافة بسبب إصابة أحدهما بالفيروس أو لمجرد التحوط. أحيانا تكون اللقاءات عبر مسافة بواسطة خدمات الانترنت المتنوعة حلا مؤقتا، وهنا لقطة رمزية لحبيبين يتبادلان التهاني و التحية بالورود وبكمامات عليها شعار الحب، على أمل لقاء مباشر بعد حين عنندما تزول أسباب الفراق "الصحي".
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.