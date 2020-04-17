 ألمانيا- قلق التلاميذ من فتح المدارس في زمن كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.04.2020

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سياسة واقتصاد

ألمانيا- قلق التلاميذ من فتح المدارس في زمن كورونا

في بعض الولايات الألمانية توجه التلاميذ إلى المدرسة، فيما تتهيأ ولايات أخرى لفعل ذلك. لكن الكثير من التلاميذ ينتابهم الخوف في أزمة كورونا، وبعضهم لا يريد الالتحاق بالمدرسة.

إعادة فتح المدارس موضوع جدل في ألمانيا بين مؤيد ومعارض

إعادة افتتاح المدارس في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

خطوة فتح المدارس مجددا تجدها تلميذة المدرسة الابتدائية الييا مارشوليك "غير مسؤولة". وكانت "مصدومة" عندما علمت أنه يجب عليها التوجه ابتداء من الخميس إلى المدرسة، كما تقول البنت البالغة من العمر 15 عاما في حديث مع دويتشه فيله. ظلت المدارس طوال شهر مغلقة في المانيا بسبب أزمة كورونا. والآن تريد الولايات الألمانية استئناف الحياة المدرسية تدريجيا. والمعيار من جانب الحكومة الألمانية هو الفتح التدريجي ابتداء من الرابع من مايو/ أيار. والفوج الأول من التلاميذ الذين يجب عليهم الالتحاق بالمدرسة هم أولائك المقبلون على الامتحانات. لكن بعض الولايات تريد تحقيق سرعة أكبر مثل ولاية شمال الراين وستفاليا حيث ستجتاز الييا مارشوليك هذا العام الامتحان النهائي للمدرسة الابتدائية. وهنا يجب على تلاميذ الفصل العاشر مثل الييا ابتداء من الخميس الذهاب إلى المدرسة للاستعداد للامتحانات الأخيرة. وهذا رغم أنه في ولاية شمال الراين وستفاليا بالمقارنة مع المناطق الألمانية الأخرى يبقى الكثير من الناس مصابين بالفيروس. وهو الأمر الذي أغضب الييا مارشوليك إلى حد أنها بعثت عبر انستغرام برسالة إلى رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا.

"ستكون الكارثة الكاملة"

تشعر الييا بالتقدير لكن لا ينتابها خوف كبير من فيروس كورونا. لكن شقيقها يقوم حاليا بتكوين مهني كممرض لكبار السن. "إذا ما تلقيت العدوى الان في المدرسة وينقل هو ذلك إلى دار العجزة، فستكون هناك كارثة كاملة"، تقول الييا. وكي لا يحصل ذلك فرضت الولايات الألمانية تعليمات نظافة على المدارس، وهي تستجيب في ذلك لتعليمات مؤسسات علمية أيدت فتح المدارس. وعلى هذا الأساس يجب إعادة تنظيم فصول الدرس للحفاظ على بعد متر ونصف بين المقاعد. كما يجب توفير إمكانيات غسل اليدين ووسائل التعقيم. "أعرف كيف هي المراحيض في مدرسة ابنتي. فهي تذهب إلى المرحاض فقط عندما تكون مجبرة على ذلك"، تقول سوزانه هاوزر بصوت غاضب. وتفضل المرأة البالغة من العمر 53 عاما عدم ارسال ابنتها إلى المدرسة. وبالنسبة إلى تلاميذ الباكالوريا في ولاية شمال الراين وستفاليا يكون الحضور للاستعداد للامتحانات طوعيا ـ بخلاف ما هو الوضع عليه عند تلاميذ القسم العاشر.

مختارات

المرضى قلقون

سوزانه هاوزر تعاني من ضيق التنفس وتنتمي لمجموعة الأشخاص التي تواجه مخاطر. فعندما تصاب بزكام عادي فإنها تكون في وضع سيء، كما تصف موظفة مكتب للمحاماة. "التزمنا دوما بالبقاء في البيت والآن كل شيء مفتوح؟ هذا شيء فيه مبالغة". فهي لا تفهم لماذا تم التسرع الآن وذلك مع الأطفال. ونفس الموقف يعبر عنه رالف رادكه الذي أوضح أن نسبة اتصال الآباء هاتفيا ارتفعت لمعرفة انعكاسات فتح المدارس مجددا. وبعض الآباء يرفضون ببساطة عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة.

أحلام مؤجلة بسبب كورونا

وليس فقط الآباء، بل حتى التلاميذ ينظمون أنفسهم. وخيبة الأمل تظهر عبر الانترنيت حيث يكشف آلاف التلاميذ تحت هاشتاغ "مقاطعة المدرسة" عن امتعاضهم. وإلى جانب الخوف من العدوى، فإن الأمر يتعلق أيضا بظروف الامتحانات التي باتت صعبة في زمن كورونا. والكثيرون يطالبون بالتالي بتقدير متوسطي على ضوء الامتحانات التي تم اجتيازها إلى حد الآن. ففيروس كورونا قد يؤجل حلمهم بعد البكالوريا للدراسة في انجلترا. وقلقهم موجه الآن نحو الخميس المقبل. وفي بداية هذا الأسبوع حصلت الييا على رسالة الكترونية من المدرسة بمعلومات ملموسة. فهي ستحضر الدروس مع نصف مجموع التلاميذ . لكنها تشعر بأن السياسة تخلت عنها، لأنه لا توجد مخططات طويلة الأمد حول فتح المدارس. "لدي انطباع بأنهم يريدون إجراء تجارب بنا نحن التلاميذ. ونحن لسنا أرانب للتجربة".

نيكولاس مارتين/ م.أ.م

  • Abstand halten Deutschland Coronavirus Maßnahmen (picture-alliance/dpa/P. Klaunzer)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اتباع التدابير المفروضة

    يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.

  • Symbolbild - Mundschutz (picture-alliane/APA/picturedesk/B. Gindl)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    ارتداء كمامة واقية

    من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.

  • Handpflege während der Koronakrise (picture-alliance/ANP/K. v. Weel)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدام سوائل التعقيم

    يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.

  • Deutschland Corona-Pandemie - Einkaufen mit Einmal-Handschuhen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    عدم ارتداء القفازات الطبية

    ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.

  • Einkaufsbeutel aus Stoff (Imago/Ralph Lueger)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    استخدم كيسك الخاص

    بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.

  • Supermarkt Milchprodukte in Minsk Belarus (DW/E. Danejko)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    اختيار العبوات سهلة الغسل

    يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.

  • Plastik im Supermarkt (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟

    الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.

  • Schlangengurke in Plastikverpackung (picture-alliance/U. Baumgarten)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    التخلص من المغلفات

    عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.

  • Roter Apfel | Symbolbild | Vogelperspektive (picture-alliance/dpa/L. Calvetti)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    غسل الخضروات والفاكهة

    يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.

  • USA Chicago| Fast Food Restaurants | McDonalds (picture alliance/AP Photo/M. Spencer Green )

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة استلام الطلبات

    يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.

  • Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها

    خدمة التوصيل للمنازل

    بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد


 

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