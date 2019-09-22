ألمانيا: قطار يصدم سيارة ويتسبب في مقتل السائقة وجرح ابنتها

صدم قطار سيارة على تقاطع لسكة حديد وشارع مخصص للمركبات في ولاية سكسونيا السفلى. ودفع القطار السيارة أمامه عدة مئات من الأمتار. وأدى الحديث الأليم إلى وفاة أم تبلغ من العمر 35 عاماً وجرح ابنتها ذات الثلاثة أعوام بجراح خطيرة، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية. وقد أُسعفت الطفلة بطائرة مروحية إلى مشفى بمدينة هانوفر، عاصمة الولاية. ولقي كلب كان في السيارة حتفه أيضاً.

ولم يتضح حتى ساعة إعداد هذا الخبر أسباب الحادث المفجع. وحضر عدد كبير من طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث. وتم إجلاء الركاب من القطار وتأمينهم بالحافلات إلى وجهتهم.

الجدير ذكره أن تقاطع السكة الحديدية مع الشارع كان غير مزود بحاجز لمنع السيارات من العبور ريثما يمر القطار.

وتشهد ألمانيا حوادث من هذا النوع بين الحين والآخر؛ ففي العام الماضي كان العدد 144، وفي العام الذي سبقه 157، أما في عام 1995 فقد كان العدد 603.

وقد تم في العام الماضي إزالة الكثير من هذه التقاطعات، بيد أنه بقي العدد أكثر من 16 ألفاً، 38 بالمائة منها بدون أي تقنيات أمان فني.

خ.س/ه.د(د ب أ، س أ ب)