 ألمانيا: قطار يصدم سيارة ويتسبب في مقتل السائقة وجرح ابنتها | عالم المنوعات | DW | 22.09.2019

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منوعات

ألمانيا: قطار يصدم سيارة ويتسبب في مقتل السائقة وجرح ابنتها

في حادث ليس فريداً من نوعه في ألمانيا، صدم قطار سيارة في تقاطع لسكة الحديد مع شارع. الحادث الأليم أسفر عن وفاة أم وجرح ابنتها وموت كلب العائلة.

Deutschland Bayern Zugunglück mit zwei Toten bei Seeshaupt (picture-alliance/dpa/M. Balk)

صورة من الأرشيف

صدم قطار سيارة على تقاطع لسكة حديد وشارع مخصص للمركبات في ولاية سكسونيا السفلى. ودفع القطار السيارة أمامه عدة مئات من الأمتار. وأدى الحديث الأليم إلى وفاة أم تبلغ من العمر 35 عاماً وجرح ابنتها ذات الثلاثة أعوام بجراح خطيرة، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية. وقد أُسعفت الطفلة بطائرة مروحية إلى مشفى بمدينة هانوفر، عاصمة الولاية. ولقي كلب كان في السيارة حتفه أيضاً.

ولم يتضح حتى ساعة إعداد هذا الخبر أسباب الحادث المفجع. وحضر عدد كبير من طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث. وتم إجلاء الركاب من القطار وتأمينهم بالحافلات إلى وجهتهم.

الجدير ذكره أن تقاطع السكة الحديدية مع الشارع كان غير مزود بحاجز لمنع السيارات من العبور ريثما يمر القطار.

وتشهد ألمانيا حوادث من هذا النوع بين الحين والآخر؛ ففي العام الماضي كان العدد 144، وفي العام الذي سبقه 157، أما في عام 1995 فقد كان العدد 603.

وقد تم في العام الماضي إزالة الكثير من هذه التقاطعات، بيد أنه بقي العدد أكثر من 16 ألفاً، 38 بالمائة منها بدون أي تقنيات أمان فني.

خ.س/ه.د(د ب أ، س أ ب)

  • Die Stadt von morgen | Projekt Zukunft

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    منذ عام 2008 يعيش أغلب الناس في العالم في المدن وليس في القرى والأرياف. خبراء من مؤسسة فراونهوفر البحثية الألمانية الشهيرة يقولون إن مستقبل المدن سيكون خاليا من التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون ومناسبا للبيئة وكل شيء سيكون "رقمي" وأوتوماتيكي، خصوصاً وسائط النقل الحديثة التي ستكون متوفرة في كل مكان. أما السيارات فستغدوا مشاركة بين مجموعة من الناس.

  • Stau und Bahnbrücke (picture-alliance/dpa/S. Jansen)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    على الرغم من ألمانيا هي بلد صناعة السيارات، وفيها كان أوائل مخترعي السيارات مثل غوتليب دايملر ونيكولاوس أوتو، وفيها الشركات الكبرى لصناعة السيارات مثل دايملر ومرسيدس وبي أم دبليو وأودي وبورش، وفيها الطرق السريعة للسيارات. إلا أن ألمانيا تعاني من الازدحامات الكثيفة، خصوصاً وأنه لا يمكن الاعتماد على وسائط النقل الحالية مستقبلاً. خبراء النقل وعدوا بأن تكون سيارات المستقبل عملية وصديقة للبيئة "خضراء".

  • DW Sendung Shift Autonomes Fahren (SRF)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    الإنترنت سيجعل وسائط النقل متصلة بالشبكة الإلكترونية ببعضها البعض، وكذلك أنظمة المرور سيتم تنسيقها عبر الإنترنت. وسيتم فتح الطرق تلقائيا أو غلقها حسب حركة المرور. والاتصال بالإنترنت سيقلل من الحوادث ومن توقف السيارات في أماكن معينة ومن الازدحامات، وسيقلل أيضا الصيانة ومبالغ التأمين والخدمة والغرامات.

  • USA selbstfahrendes Auto von Uber in Pittsburgh (Reuters/A. Josefczyk)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    وماذا عن مستقبل السيارات ذاتية القيادة مثل سيارات غوغل وأمازون وأوبر؟ شركة أوبر مثلا أوقفت تجاربها على هذا النوع من السيارات بعد أن تسبب السائق الآلي في إحدى سياراتها التجريبية بحادث أودى بحياة امرأة.

  • Frustrierte Autofahrer (picture-alliance/dpa/F. Cirou)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    لكن إذا نجحت السيارات ذاتية القيادة فهذا يعني نهاية القلق ونهاية الإشارات المرورية والازدحامات. بالإضافة إلى الالتزام بدقة المواعيد وانتهاء استعمال الأبواق والمضايقات المرورية والاستفزازات. وسيتمكن مستخدمي عربات المستقبل أخيرا من الاستمتاع بوقتهم أثناء السير والجلوس بالمقاعد الخلفية مثلا بدلا من القيادة.

  • default

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    تطبيقات الهواتف الذكية ستكون أكثر تطورا وسيتمكن المرء من استخدامها لطلب السيارات ودفع الفواتير والتحكم بوجهات النقل، كما هو جاري حاليا الآن في بعض الحالات.

  • Symbolbild Diesel Zapfsäule (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    ستعتمد سيارات المستقبل حتما على الطاقة الكهربائية، خاصة بعد فضائح الانبعاثات الصادرة عن محركات الديزل. لكن موديلات السيارات الكهربائية ما زالت ذات كفاءة غير عالية وذلك بسبب تكاليفها المرتفعة وبطارياتها سريعة الاستهلاك والشحن. هنالك بدائل أخرى، مثل السيارات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الوقود والكهرباء أو الهيدروجين أو الوقود الصناعي.

  • Bonn - COP 23 - E-Mobilität (DW/A. Setiawan)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    نجحت شركة "DHL" الألمانية العملاقة وبالتعاون مع كلية آخن التقنية في تصنيع سيارة صديقة للبيئة لنقل الرسائل والصناديق البريدية. والحافلة "ستريت سكوتر" لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون وتستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقة المتجددة.

  • PodRide E-Bike (PodRide)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    أما سيارة بيديليك الكهربائية فهي مشابهة لسيارة سمارت ويمكنها السير على الثلوج وعلى طرق مرتفعة أو منحدرة وتحتوي على كابينة قيادة مغلقة وفيها مساحة كافية لحمل أغراض. قد تكون هذه السيارة نموذجا لسيارات المستقبل.

  • Fliegendes Auto Flugauto (picture-alliance/dpa)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    بعض الشركات بدأت بتصنيع وتطوير سيارات طائرة، مثل شركة أوبر وشركة الطيران أيرباص. هذا النموذج الأوليمن أيرباص يشبه الصاروخ، سيكون قادرا على حمل راكبا واحدا فقط وارتفاع يصل إلى 9150 مترا بسرعة 480 كلم/ ساعة. أما بطارية الطائرة فهي شبيهة ببطاريات سيارات "فورمولا وان" ويمكن استبدالها بسهولة.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug (Bauhaus-Luftfahrt e.V.)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    أما طائرات المستقبل فيمكن أن تعتمد على الطاقة الكهربائية أيضا، كموديل "سي لاينر" الذي طورته شركة "باو هاوس لوفتفاهرت" الألمانية. وحتى مطارات المستقبل ستكون ربما في داخل المدن وعلى مستويات عدة وتناسب مختلف الطائرات.

  • Trabant Auto Trabi DDR | Stroch & Nachwuchs (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ربما لن تشتري سيارة في المستقبل .. والبديل..

    المستقبل دون السيارة التي نعرفها؟ قد يحدث هذا قريبا جدا، خاصة أن الدلالات الحالية لمستقبل وسائط النقل تشير إلى ذلك. ستكون سيارة المستقبل وسيلة نقل يتم استخدامها من عدة أشخاص وتجمع خصائص عدة، كما يتوقع خبراء النقل.


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