ألمانيا- فصل أربعة حراس أمن لتعديهم على طالبيّ لجوء

أعلنت شركة أمن في ألمانيا اليوم الأربعاء (21 آب/ أغسطس 2019)، أنها فصلت أربعة حراس يعملون في النُزُل المركزي لإيواء اللاجئين في مدينة هالبرشتات في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا لتعديهم على طالبي لجوء.

وكتبت الشركة في رد منها على سؤال حول هذا الموضوع: "مع كل تفهمنا للعمل الشاق لزملائنا، فهناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها".

يأتي ذلك بعد أن نُشِر على موقع يوتيوب مقطعا فيديو قصيران ظهر فيهما الحراس الأربعة وهم يفضون شجارا بين اثنين من طالبي اللجوء، وقاموا خلال ذلك بطرح اللاجئين المتشاجرين أرضا وركلهما، ثم تعرض أحدهما لمزيد من التنمر.

وظهر على شريطي الفيديو تاريخ الرابع عشر من نيسان/ أبريل، غير أن وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنهالت قالت إنها لم تعلم بأمر المقطعين إلا في التاسع من آب/ أغسطس الجاري.

ص.ش/ح.ع.ح (د ب أ)