ألمانيا: فرض الحجر على 350 شخصا عقب حضورهم قداديس

قررت السلطات في دائرة "فوربومرن-روغن" بشمال شرقي ألمانيا فرض الحجر المنزلي على 350 شخصا بعد اكتشاف ثمانية إصابات اليوم السبت (السادس من يونيو/ حزيران 2020) بعدوى فيروس كورونا؛ عقب حضورهم قداديس دينية أقيمت في منطقة فوربومرن.

وبرر شتيفان كيرت من الإدارة الصحية لولاية ميكلنبورغ-فوربومرن، التي تنتمي إليها المنطقة هذا الإجراء بأن هؤلاء شاركوا يوم أحد العنصرة أو في اليوم التالي في أربعة قداديس في مدينتي شترالزوند وغريمن.

وأثبت الاختبار الذي أجري على القسيس الكاثوليكي الذي أحيا هذه القداديس أثبت يوم الثلاثاء الماضي إصابته بالفيروس، كما كان قداس احتفالي آخر أقيم لوداع قسيس آخر يوم الاثنين التالي لعيد العنصرة حضره 250 شخصا في شترالزوند.

وقال كيرت إن من بين الذين أصيبوا بالعدوى أيضا أشخاص لم يتواصلوا مباشرة مع القسيس، مشيرا إلى أن أحدا من المصابين لا يجب إدخاله المستشفى.

ويمكث الخاضعون للحجر الصحى المنزلى خلال الأربعة عشر يوما المقبلة داخل منازلهم ولا يصح لهم مغادرتها دون موافقة الإدارة الصحية ولا يسمح باستقبالهم أى زوار.

ومن بين الإجراءات اليومية أيضا قياس درجة حرارة أجسامهم، وفي حال ظهور أعراض مرض كوفيد 19 عليهم يجب إبلاغ المختصين بالعلاج الطبي بذلك.

يذكر أنه أعيد فتح أماكن العبادة بشكل تدريجي في ألمانيا على مدار الشهر الماضي بعد خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، غير أنه أعلن قرب نهاية الشهر عن إصابة أكثر من 100 بفيروس كورونا المستجد بعد إقامة قداس في كنيسة بمدينة فرانكفورت، بوسط ألمانيا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)