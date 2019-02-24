 ألمانيا: فتح تحقيق بعد تعرض لاعب إسرائيلي لشتائم معادية للسامية | أخبار | DW | 10.03.2019

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أخبار

ألمانيا: فتح تحقيق بعد تعرض لاعب إسرائيلي لشتائم معادية للسامية

حضت الحكومة الاسرائيلية السلطات الألمانية على ابداء "الحزم" بعدما تعرض لاعب اسرائيلي لشتائم معادية للسامية خلال مباراة لكرة القدم في برلين. فيما قررت شرطة برلين فتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه التغريدة.

2. Bundesliga | 1. FC Union Berlin - FC Ingolstadt (picture-alliance/dpa/A. Gora)

قال ايمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية "نحن مصدومون جراء التغريدة المعادية للسامية التي استهدفت ألمونغ كوهين وننتظر من السلطات الألمانية ان تتعامل بحزم مع مطلقها".

وكان لاعب اسرائيلي قد تعرض لشتائم معادية للسامية خلال مباراة لكرة القدم في برلين. وحصلت الحادثة مساء الجمعة (8 آذار/ مارس 2019) على هامش مباراة بين نادي يونيون برلين المحلي ونادي اينغولشتات، والكابتن هو اللاعب الاسرائيلي ألمونغ كوهين (30 عاما).

مختارات

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وأبعد الأخير من اللقاء في الشوط الثاني. في هذه الاثناء وضع مستخدم للإنترنت عرف عن نفسه بأنه مشجع للنادي البرليني، على تويتر تغريدة معادية للسامية، تدعو اللاعب الى "الذهاب الى غرف الغاز".

وعلى إثر شكوى من "التحريض على الكراهية" رفعها نادي يونيون برلين، قررت شرطة برلين فتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه التغريدة.

وتحدث أحد مسؤولي لجنة أوشفيتس الدولية، كريستوف هوبنر عن حادث "مثير للقلق". وقال إن "مظاهر الكراهية" هذه و"تخيلات العنف والعدوان مثيرة للاشمئزاز ومزعجة بسبب إشارتها المباشرة إلى غرف الغاز في أوشفيتس، وليس فقط الى الناجين من المعسكرات".

ودان نادي يونيون برلين، المؤهل لبلوغ الدرجة الأولى في الدوري الألماني للموسم المقبل والذي واجه في الماضي حوادث عنصرية مع بعض أنصاره، الإهانات المعادية للسامية "المثيرة للاشمئزاز".

م.أ.م/ ع.خ ( أ ف ب)

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