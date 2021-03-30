ألمانيا ـ وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما

قرر وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2012) قصر استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتباراً من غد الأربعاء.

وجاء في القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح " بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وفي وقت سابق أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بقصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعا من هذه الحالات انتهى بالوفاة.

وكانت عدة ولايات ألمانية قد أوقفت في وقت سابق اليوم التطعيم بلقاح أسترازينيكا على خلفية حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ التطعيم بأسترازينيكا وحدثت أغلب هذه الحالات لنساء قلت أعمارهم عن 55 عاما.

مشاهدة الفيديو 02:28 شارك جدل كبير حول استخدام لقاح استرازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qmGi ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

وكان المستشفيان في العاصمة الألمانية "شاريتيه" و"فيفانتس" أوقفا حتى إشعار آخر استخدام هذا اللقاح، بالإشارة إلى حالات تجلط الأوردة الدماغية في ألمانيا التي طرأت عقب تلقي هذا اللقاح. ويطبق المستشفيان تعليق التطعيم بهذا اللقاح على النساء دون سن 55 عاما.

وقبل صدور قرار الوزراء دعا رؤساء خمسة من المستشفيات الجامعية الستة في ولاية شمال الراين ويستفاليا أيضا إلى تعليق تطعيم النساء الأصغر سنا بلقاح "أسترازينيكا"، حيث ذكروا في خطاب مشترك أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن خطر حدوث المزيد من الوفيات جراء تلقي هذا اللقاح مرتفع للغاية.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا استمرار التلقيح باستخدام عقاري بيونتيك/فايزر وموديرنا واوضحت أنه سيتم التلقيح بأحد هذين العقارين في المواعيد التي كانت مخصصة بالأساس للقاح استرازينيكا اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل المقبل، وأوضحت أنه سيتم تعويض مواعيد التطعيم الملغاة على الفور.

غير مفضل لمن هم أقل من 50 عاماً

من جانبه، قال خبير الأوبئة السويدي اندريس تيجنيل إنه ربما من الأفضل تجنب إعطاء لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر أقل من 55 عاما، وذلك في حوار مع صحيفة داجنيس نيهتير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تيجنيل القول إنه في حال وجود صلة بين الحالات المصابة بجلطات دموية واضطرابات التخثر ولقاح استرازينيكا، سوف يكون من الأفضل إعطاء من أقل من 55 عاما لقاحات أخرى.

وأضاف" إذا كنت أقل من 55 عاما، فإن خطورة الاصابة بالفيروس ضئيلة للغاية، لذلك ربما يجب أن تفكر في التوازن بين المخاطر والمزايا".

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)