 ألمانيا ـ وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2021

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ألمانيا ـ وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما

قررت ألمانيا قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية". جاء هذا القرار "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

Symbolbild Injektionsflasche mit Spritze AstraZeneca

قرر وزراء الصحة الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2012) قصر استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتباراً من غد الأربعاء.

مختارات

أكد فريق بحثي في جامعة غرايسفالد الألمانية وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات في الوريد الجيبي في الدماغ، بيد أنه قدم في الوقت نفسه طريقة للعلاج.

تراجعت الثقة في لقاح أسترازينيكا مع رفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، في وقت تسارعت فيه مؤشرات موجة ثالثة للجائحة خصوصاً في أوروبا، ما يجعل من التطعيم ضرورة حيوية أكثر من أي وقت مضى.

وجاء في القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه أن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح " بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وفي وقت سابق أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بقصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعا من هذه الحالات انتهى بالوفاة.

وكانت عدة ولايات ألمانية قد أوقفت في وقت سابق اليوم التطعيم بلقاح أسترازينيكا على خلفية حدوث حالات تجلط دموي في أوردة دماغية ارتبطت زمنيا بأخذ التطعيم بأسترازينيكا وحدثت أغلب هذه الحالات لنساء قلت أعمارهم عن 55 عاما.

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ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

وكان المستشفيان في العاصمة الألمانية "شاريتيه" و"فيفانتس" أوقفا حتى إشعار آخر استخدام هذا اللقاح، بالإشارة إلى حالات تجلط الأوردة الدماغية في ألمانيا التي طرأت عقب تلقي هذا اللقاح. ويطبق المستشفيان تعليق التطعيم بهذا اللقاح على النساء دون سن 55 عاما.

وقبل صدور قرار الوزراء دعا رؤساء خمسة من المستشفيات الجامعية الستة في ولاية شمال الراين ويستفاليا أيضا إلى تعليق تطعيم النساء الأصغر سنا بلقاح "أسترازينيكا"، حيث ذكروا في خطاب مشترك أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن خطر حدوث المزيد من الوفيات جراء تلقي هذا اللقاح مرتفع للغاية.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا استمرار التلقيح باستخدام عقاري بيونتيك/فايزر وموديرنا واوضحت أنه سيتم التلقيح بأحد هذين العقارين في المواعيد التي كانت مخصصة بالأساس للقاح استرازينيكا اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل المقبل، وأوضحت أنه سيتم تعويض مواعيد التطعيم الملغاة على الفور.

غير مفضل لمن هم أقل من 50 عاماً

من جانبه، قال خبير الأوبئة السويدي اندريس تيجنيل إنه ربما من الأفضل تجنب إعطاء لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر أقل من 55 عاما، وذلك في حوار مع صحيفة داجنيس نيهتير.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تيجنيل القول إنه في حال وجود صلة بين الحالات المصابة بجلطات دموية واضطرابات التخثر ولقاح استرازينيكا، سوف يكون من الأفضل إعطاء من أقل من 55 عاما لقاحات أخرى.

وأضاف" إذا كنت أقل من 55 عاما، فإن خطورة الاصابة بالفيروس ضئيلة للغاية، لذلك ربما يجب أن تفكر في التوازن بين المخاطر والمزايا".

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

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    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

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    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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