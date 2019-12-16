 ألمانيا ـ نقص ″مهول″ للعمالة الماهرة في قطاع الحرف اليدوية | أخبار | DW | 25.12.2019

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أخبار

ألمانيا ـ نقص "مهول" للعمالة الماهرة في قطاع الحرف اليدوية

يعاني قطاع الحرف اليدوية من نقص كبير في العمالة الماهرة في كل الولايات الألمانية، أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/ مارس المقبل. ويعول على القانون الجديد لسد هذا العجز.

Deutschland Berufsausbildung GLW-Siegburg (picture-alliance/JOKER/P. Steuer)

شكا رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا، هانز بيتر فولزايفر، من نقص كبير في الأيدي العاملة الماهرة بالقطاع، متوقعا عدم القدرة على سد هذا النقص في الوقت الحالي. وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2019) "ينقصنا حاليا في كافة المجالات أيدي عاملة ماهرة، سواء في قطاع تشييد المباني أو بنيتها التحتية أو رصف الطرق أو تقنيات المباني أو المرافق الصحية أو التدفئة أو المواد الغذائية".

مختارات

تراجع عدد العاملين بقطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ نهاية 2010. وتعقد المستشارة ميركل وممثلو قطاع الصناعة والنقابات العمالية والهيئات السياسية قمة لبحث سبل تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة. (16.12.2019)

ترى السلطات الألمانية أنها بحاجة منذ سنوات لتشجيع هجرة العمالة المختصة إلى البلاد لسد النقص الحاصل في سوق العمل، وفي هذا السياق اعتبر الحزب الديمقراطي الحر أن القانون الخاص بهجرة العمالة غير كاف في صيغته الحالية. (15.12.2019)

الحصول على فرصة عمل في أي دولة لا يعتمد فقط على وجود وظيفة ما، ولكن هناك عوامل أخرى تشكل عامل جذب للعمالة المهاجرة. دراسة أوروبية عالمية صنفت الدول التي تحظى بأفضلية في هذا الجانب وفقا لمغريات عدة توفرها للعمالة الأجنبية (29.05.2019)

وذكر فولزايفر أن هذا يؤدي إلى تأخيرات في صيانة الجسور أو توسيع شبكات الإنترنت السريع على سبيل المثال، وقال: "نحن بحاجة إلى هجرة محددة للأيدي العاملة الماهرة. الكل متفق على ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار/ مارس المقبل. ويهدف القانون إلى جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة الألمانية وقعت مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية مؤخرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر إسراع إجراءات منح التأشيرات وتحسين إمكانيات تعليم الأيدي العاملة المستهدفة اللغة الألمانية، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.

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ألمانيا تواجه نقص العمالة الماهرة بمحاولة جذبها من الخارج

وقال فولزايفر "نحن على دراية بأنه لا يمكن أن يقف على بابنا على الفور 30 ألف عامل ماهر عند دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من آذار/ مارس المقبل... ربما نبدأ بأعداد صغيرة تتزايد بعد ذلك على نحو مستمر. إذا حصلنا على بضعة آلاف من العمالة الماهرة سنويا من الخارج، سيكون ذلك نجاحا"، متوقعا وصول ما يتراوح بين 5 آلاف و50 ألف عامل ماهر إلى ألمانيا سنويا.

 

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


 

مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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ألمانيا تواجه نقص العمالة الماهرة بمحاولة جذبها من الخارج  

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تحتاج ألمانيا إلى العمالة الماهرة لشغل العديد من الوظائف الشاغرة في العديد من القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد. هناك حاجة إلى أكثر من ربع مليون عامل ماهر. لذا دعت الحكومة في برلين إلى عقد قمة خاصة لمعرفة أين يمكن العثور عليها وكيفية توفير تأشيرات العمل اللازمة بطريقة أكثر كفاءة.

Deutschland Ingenieur geht am durch eine Anlage zur Schlackebadvergasungin in Freiberg

ألمانيا- تراجع عدد عمال الصناعة وميركل تعقد قمة "جذب العمالة الماهرة" 16.12.2019

تراجع عدد العاملين بقطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ نهاية 2010. وتعقد المستشارة ميركل وممثلو قطاع الصناعة والنقابات العمالية والهيئات السياسية قمة لبحث سبل تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة.

Fachkräftesicherung an der TU Chemnitz

ميركل تعتزم عقد قمة خاصة لجذب العمالة المهاجرة الماهرة 12.11.2019

في خطابها في مؤتمر رابطة أرباب العمل، قالت المستشارة أنغيلا ميركل إنها تعتزم عقد قمة خاصة لمناقشة سبل جذب العمالة الماهرة المهاجرة وذلك في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل وقبل دخول قانون جذب العمال المهاجرة حيز التنفيذ.

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