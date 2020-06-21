ألمانيا ـ مواجهات في مدينة شتوتغارت بين الشرطة ومثيري شغب

قال متحدث باسمالشرطة الألمانية صباح اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران) إن "الوضع (في مدينة شتوتغارت) خرج عن السيطرة" عند منتصف الليلة الماضية، "فقد أقدم مئات الأشخاص، الذين كانوا يتحركون في شكل مجموعات، بأعمال نهب للمحلات التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة. وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة ".

وبحسب الشرطة فقد انفجر الوضع بعد منتصف الليل بقليل قرب "ميدان القصر"، في قلب المدينة، حيث حدثت مواجهات شارك فيها حوالي 500 شخص، ما حتم على الشرطة المتواجدة في عين المكان طلب تعزيزات من الشرطة الاتحادية، كما وصل دعم من شرطة ولاية بادن ـ فورتمبيرغ، التي تقع فيها مدينة شتوتغارت. ولم يتم السيطرة على الوضع إلا حوالي الساعة الساعة الثاثلة صباحا.

"أعمال نهب للمحلات التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة" في مدينة شتوتتغارت الألمانية، حسب متحدث بامس الش

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشاب يقوم بتحطيم نوافذ أحد المحلات وقلع أحجار الشوارع.

كما تداول مغردون على تويتر ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الألمانية صورا ومقاطع فيديو تظهر جانبا من أعمال الشغب بالمدينة التي استهدفت ايضا سيارات الشرطة.

وقال متحدث بإسم الشرطة "كان هناك تخريب حقيقي"، مشيرا إلى تضرر عدد من المحلات التجارية والسيارات، وأعمال نهب في مركز المدينة التجاري.

وأكدت الشرطة عودة الهدوء صباح اليوم لكن تواجد الشرطة ما يزال بشكل كثيف في وسط المدينة تحسبا لأي طارئ.

شرطة المدينة أضطرت لطلب تغزيزات من الشرطة الاتحادية للسيطرة على الوضع

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه المواجهات، فقد وقعت في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم اشتباكات بين الشرطة ومجموعة أغلبهم من الشباب، لكن لم يصل الوضع إلى ما وصل إليه الليلة الماضية.

ومثلما لما تكشف الشرطة عن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليها، فإنها لم تقدم حتى الآن أي معلومات عن خلفية ودوافع ما حدث ليلة أمس، وعما إذا كانت هناك جهة ما تقف خلفها.

ع.ج.م/م. س( دب أ، أ ف ب)