 ألمانيا ـ مواجهات في مدينة شتوتغارت بين الشرطة ومثيري شغب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ مواجهات في مدينة شتوتغارت بين الشرطة ومثيري شغب

شهدت مدينة شتوتغارت الألمانية بعد منتصف ليل السبت/الأحد اشتباكات بين الشرطة ومجموعات شبابية قامت بأعمال نهب وتخريب لمحلات تجارية وسيارات، كما اقدمت على مهاجمة رجال الشرطة وإصابة عدد منهم، ما أستدعى طلب تعزيزات كبيرة.

Deutschland Randale in Stuttgart mit Verletzten und Plünderungen (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

شهدت شوارع مدينة شتوتغارت مواجهات بين الشرطة ومجموعات عنيفة

 قال متحدث باسمالشرطة الألمانية صباح اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران) إن "الوضع (في مدينة شتوتغارت) خرج عن السيطرة" عند منتصف الليلة الماضية، "فقد أقدم مئات الأشخاص، الذين كانوا يتحركون في شكل مجموعات، بأعمال نهب للمحلات التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة. وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة ".

وبحسب الشرطة فقد انفجر الوضع بعد منتصف الليل بقليل قرب "ميدان القصر"، في قلب المدينة، حيث حدثت مواجهات شارك فيها حوالي 500 شخص، ما حتم على الشرطة المتواجدة في عين المكان طلب تعزيزات من الشرطة الاتحادية، كما وصل دعم من شرطة ولاية بادن ـ فورتمبيرغ، التي تقع فيها مدينة شتوتغارت. ولم يتم السيطرة على الوضع إلا حوالي الساعة الساعة الثاثلة صباحا.

أعمال نهب للمحلات التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة في مدينة شتوتتغارت الألمانية، حسب متحدث بامس الشرطة

"أعمال نهب للمحلات التجارية وتحطيم النوافذ ومهاجمة رجال الأمن بالزجاجات والحجارة" في مدينة شتوتتغارت الألمانية، حسب متحدث بامس الش

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشاب يقوم بتحطيم نوافذ أحد المحلات وقلع أحجار الشوارع.

كما تداول مغردون على تويتر ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الألمانية صورا ومقاطع فيديو تظهر جانبا من أعمال الشغب بالمدينة التي استهدفت ايضا سيارات الشرطة.

وقال متحدث بإسم الشرطة "كان هناك  تخريب حقيقي"، مشيرا إلى تضرر عدد من المحلات التجارية والسيارات، وأعمال نهب في مركز المدينة التجاري.

وأكدت الشرطة عودة الهدوء صباح اليوم لكن تواجد الشرطة ما يزال بشكل كثيف في وسط المدينة تحسبا لأي طارئ.

شرطة المدينة أضطرت لطلب تغزيزات من الشرطة الاتحادية للسيطرة على الوضع

شرطة المدينة أضطرت لطلب تغزيزات من الشرطة الاتحادية للسيطرة على الوضع

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه المواجهات، فقد وقعت في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم اشتباكات بين الشرطة ومجموعة أغلبهم من الشباب، لكن لم يصل الوضع إلى ما وصل إليه الليلة الماضية.

ومثلما لما تكشف الشرطة عن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليها، فإنها لم تقدم حتى الآن أي معلومات عن خلفية ودوافع ما حدث ليلة أمس، وعما إذا كانت هناك جهة ما تقف خلفها.

ع.ج.م/م. س( دب أ، أ ف ب)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

جدل في ألمانيا بسبب مقتل مغربي على يد الشرطة  

ألمانيا- ازدياد "الجرائم السياسية" وتراجع "الجرائم الدينية"  

شرطة ألمانيا ـ عاصفة سياسية بسبب تكهنات "عنصرية كامنة"

المشاهد نفسها تكررت في ألمانيا، متظاهرون يجثون على ركبة واحدة على الأرض مع رفع قبضة اليد للسماء، تضامنا مع جورج فلويد. وسرعان ما طفى سؤال على السطح، هل تعاني الشرطة الألمانية من "عنصرية كامنة" على غرار نظيرتها الأمريكية؟ (12.06.2020)  

حملة أمنية في مدن ألمانية ضد "مواطني الرايخ"

الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات في عدة مدن ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة "مواطني الرايخ" التي لا تعترف بألمانيا كدولة شرعية. ويتهم الادعاء العام المشتبه بهم بتزوير وثائق والتسبب بأضرار مادية. (27.05.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  