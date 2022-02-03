ألمانيا ـ معدل قياسي في الإصابات بكورونا منذ ظهور الفيروس

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم (الأحد السادس من فبراير/ شباط 2022) عن تجاوز معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كوروناالمستجد في ألمانيا علامة 1.400 للمرة الأولى منذ تفشي الوباء قبل عامين. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 1400.8، فيما كان يبلغ أمس 1.388، وكان يبلغ قبل أسبوع 1.156.8. ويذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 285.9 فقط قبل شهر واحد.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 133 ألفا و173 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 41 حالة وفاة. يذكر أنه كان قد تم تسجيل 118 ألفا و970 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 59 حالة وفاة. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 11 مليونا و22 ألفا و590 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثمانية ملايين و58 ألفا ومائة شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 118 ألفا و717 شخصا.

مشاهدة الفيديو 00:56 استطلاع آراء المواطنين حول تعميم التلقيح الإجباري ضد كورونا

في سياق متصل، توجه كثير من الألمان مجددا إلى شوارع العديد من المدن الألمانية أمس السبت للتظاهر احتجاجا على إجراءات سياسة كورونا. واجتمع المتظاهرون في أماكن عدة لهذا الغرض إلا أن أماكن عديدة أخرى شهدت معارضة لاحتشاد المتظاهرين. وقالت الشرطة إن الاحتجاجات والمظاهرات المضادة ظلت سلمية في معظمها. وقال متحدث باسم الشرطة إن حوالي أربعة آلاف شخص تجمعوا في مدينة فرايبورغ، وحاولت مظاهرة مضادة اعتراض الأولى ما حدا بالشرطة أن تصحب المتظاهرين للمرور عبر الحاجز الذي وضعته المظاهرة المعارضة.

وفي مدينة كارلسروه، قالت الشرطة إن حوالي ألفي متظاهر اجتمعوا بينما خرج عدة مئات في شوارع مدينة شتوتغارت، وفقا لبيانات الشرطة كذلك. واحتج العديد من الأشخاص مرة أخرى على إجراءات مكافحة كورونا في دوسلدورف. وفي العاصمة برلين اجتمع أيضا عدة مئات في مظاهرة ضد إجراءات كورونا بعد ظهر اليوم، كما تم تسجيل عمليتين احتجاجيتين أخريين على قواعد كورونا والتطعيم الإجباري.

كما نظمت عدة مظاهرات مضادة لهذه الاحتجاجات حيث فضت الشرطة مظاهرة في براندنبورغ. واحتج أيضا متظاهرون على إجراءات كورونا في عدة مدن في ولاية سكسونيا السفلى.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، رويترز)