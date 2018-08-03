 ألمانيا ـ محاكمة تونسي وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم ″بيولوجي″ | أخبار | DW | 07.06.2019

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أخبار

ألمانيا ـ محاكمة تونسي وزوجته بتهمة التخطيط لهجوم "بيولوجي"

بدأت اليوم في ألمانيا محاكمة إسلامي تونسي وزوجته الألمانية بتهمة التخطيط لشن اعتداء بـ"قنبلة بيولوجية"، وقتل عدد كبير من الناس، في قضية غير مسبوقة في ألمانيا. المتهم كان يخطط للالتحاق بـ "داعش"، لكنه فشل في ذلك.

Prozess gegen mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer von Köln (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

بدأت محكمة اليوم الجمعة (السابع من يونيو/ حزيران) في مدينة دوسلدورف محاكمة التونسي سيف الله هـ. (30 عاما)، وزوجته الألمانية ياسمين هـ. (43 عاما)، بتهمة "صنع سلاح بيولوجي خطير عن سابق تصور وتصميم" بهدف  "التحضير لعمل خطير يعرض الدولة لخطر عنيف".

وأفاد محضر الاتهام الذي أعدته نيابة مكافحة الإرهاب أنهما "قررا في خريف 2017 شن هجوم طابعه إسلامي في ألمانيا وتفجير عبوة ناسفة وسط حشد كبير من الناس. وأرادا بذلك قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص". 

وكان قائد الشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش قد صرح أن توقيفهما في حزيران/يونيو 2018 سمح على الأرجح بتجنب حصول ما كان سيُعتبر أول هجوم بيولوجي في ألمانيا.

ويواجه الزوجان اللذان بايعا تنظيم "الدولة الإسلامية"، عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وكان سيف الله هـ. حاول مرتين في آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2017، من دون تحقيق أي نجاح، الوصول إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بمقاتلي "داعش" الذين كان على اتصال دائم بهم، كما ذكرت النيابة العامة. وقد ساعدته زوجته من خلال شراء التذاكر وإجراء تحويلات مصرفية.

وحيال هذه الإخفاقات، قرر الزوجان الانصراف إلى التحضير لهجوم على الأراضي الألمانية. وبعد أيام من توقيف سيف الله ح. في بداية حزيران/يونيو 2018  في كولونيا، وجد المحققون في شقته 84،3 ملغ من الريسين ومواد سامة أخرى.

Deutschland | Durchsuchung nach Fund von Rizin in Köln (picture-alliance/dpa/O. Berg)

الشرطة كانت قد عثرت في منزل المتهمين على مواد تستخدك في صنع قنبلة بيولوجية

وتقول مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية إن هذا الهجوم كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل ما يصل إلى مئة شخص في وقت واحد.

ومن أجل اختبار آثار السم، اشترى الزوجان حيوانا من القوارض، كما ذكرت النيابة العامة.

وكان المحققون ضبطوا أيضا 250 كرة معدنية وزجاجتين من مزيل الأسيتون وكابلات متصلة بقوارير و950 غراما من مسحوق رمادي، ومواد نارية.

وذكرت النيابة أن الزوجين حاولا أيضا صنع الأمونال، وهو مادة متفجرة استخدمت خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال هانس غيورغ ماسن رئيس أجهزة الاستخبارات المحلية في ذلك الوقت إن اعتقالهما تم "بفضل التعاون بين أجهزة الاستخبارات الوطنية والدولية".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت ألمانيا بعد اكتشاف عمليات شراء عبر الإنترنت لمواد كان يفترض أن يستخدمها المشتبه به، في صنع القنبلة.

وأوقف في آب/ أغسطس في تونس رجلان آخران يشتبه بأنهما شريكان للزوجين.

ع.ج.م/ع.خ (د ب أ)

  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Boris Pistorius & Doris Schröder-Köpf (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

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  • Deutschland Hannover | Freitagsgebet Ayasofya Moschee | Michael Fürst, Landesvorsitzender Jüdische Gemeinden (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي نفس المسجد في هانوفر خاطب رئيس الجالية اليهودية في ولاية سكسونيا السفلى، ميشائيل فورست، المسلمين: "هذه أول مرة في حياتي ألقي خطبة وأنا حافي القدمين. نشعر بالتضامن معكم". رئيس الشرطة وممثلون عن الكنائس كانوا بين الحاضرين أيضاً.

  • Deutschland Berlin | Freitagsgebet in der Dar-Al Salam Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، استضاف في مسجد دار السلام في برلين كل من رئيس اتحاد النقابات الألمانية، رينر هوفمان، والقس البروتستانتي الناشط ضد العنصرية وفي الحوار بين الأديان، يورغن ميكش، وعضو البرلمان الاتحادي عن حزب اليسار، كريستين بوخهولز. الضيوف عبروا عن خالص العزاء وكل التضامن مع المسلمين معتبرين أن الاعتداء يستهدف الجميع.

  • Deutschland Hamburg | Freitagsgebet in der Al-Nour Moschee (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي مسجد النور في هامبورغ عبرت عضو البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والناشطة في عدة منظمات المجتمع المدني، كورنيليا زونتاغ-فولغاست، ورئيس الجالية اليهودية في الولاية عن تضامنهما مع المسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Offenbach | Freitagsgebet im Albanischen Kulturverein (Zentralrat der Muslime in Deutschland )

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي المركز الثقافي الألباني في مدينة أوفنباخ، على مقربة من فرانكفورت، شارك عمدة المدينة بيتر فراير وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية، هينرك فريدمن، في فعالية تضامنية قوبلت بارتياح من المصلين. وفي الصورة نرى رئيس فرع ولاية هيسن في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.

  • Deutschland Köln DITIB-Zentralmoschee | Solidaritätsveranstaltung mit Muslimen (DW/H. Driouich)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتحديداً في مدينة كولونيا، أفرد أكبر مساجد المدينة مساحة لعرض صور ضحايا الاعتداء الإرهابي الخمسين مع نبذة مختصرة عنهم.

  • Deutschland Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln (DW/C. Strack)

    على غرار نيوزيلندا.. ألمانيا تتضامن مع مسلميها

    شددت السلطات الألمانية من الاجرءات الأمنية حول الكثير من المساجد لضمان أمن المصلين. في الصورة الشرطة أمام مدخل مسجد الشهداء (Shitlik)، أكبر مساجد العاصمة برلين. إعداد: خالد سلامة


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