 ألمانيا ـ لاجئون يطبخون للمشردين والمحتاجين | عالم المنوعات | DW | 08.10.2018

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منوعات

ألمانيا ـ لاجئون يطبخون للمشردين والمحتاجين

في خطوة تهدف إلى تشجيع المجهودات التي يقوم بها اللاجئون للاندماج وكذلك كنوع من التضامن مع المشردين والمحتاجين في ألمانيا، وظفت منظمة غير ربحية ثلاثة لاجئين للعمل في تقديم وجبات طعام لهؤلاء المحتاجين في العاصمة برلين.

Suppenküche Berlin Zoo (Orlando el Mondry)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "t-online" اليوم الاثنين ( الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2018) أن لاجئين في العاصمة الألمانية برلين سيطبخون ثلاث وجبات في الأسبوع، ويقدمونها إلى الأشخاص المحتاجين. وأضاف الموقع الألماني أنه للمرة الأولى يقوم لاجئون بالطبخ لصالح الأشخاص المشردين وذوي الدخل المنخفض، حيث سيحصل اللاجئون على مقابل مادي نظير تقديمهم لهذه الخدمة المُقدمة بتعاون بين كنيسة باول في برلين ومؤسسة "milaa GmbH".

وأشار موقع صحيفة "مورغن بوست" أن مؤسسة "milaa GmbH"، وهي مؤسسة ذات نفع عام وناشطة في مجال مساعدة اللاجئين، وظفت لاجئين لتقديم هذه الخدمة، الذين يجب أن يعملوا فقط 12 ساعة في الأسبوع. وأضاف أن اللاجئين يتلقون كذلك المزيد من دورات التدريب في خدمة تقديم الطعام.

وأوضح موقع "t-online" أن، تقديم هذه الوجبات ( في إطار ما يسمى بمطابخ المحتاجين) سيتم في كنيسة القديس باول من بداية شهر (أكتوبر/تشرين 2018) إلى نهاية (مارس/آذار). وأضاف أن كنيسة القديس باول تُقدم هذه الخدمة منذ سنة 1993، وأردف أن خدمة هذه السنة المُقدمة للمشردين والمحتاجين مدعومة من مؤسسة "milaa GmbH".

مختارات

مع تدفق عدد كبير من اللاجئين على ألمانيا في السنوات الأخيرة، ازداد عدد الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية أيضا وخاصة بين الأجانب الذين يأتي اللاجئون السوريون في مقدمتهم. وللحصول على هذه المساعدات لابد من توفر شروط معينة. (01.05.2018)

تواصل منظمة "ابدأ مع صديق" الألمانية مساعيها لتقريب المسافات بين اللاجئين والألمان. لكنها تواجه صعوبات في ايجاد متطوعين ألمان، بعدما انخفض عددهم في السنيتين الأخيرتين. مهاجر نيوز تحدث مع المنظمة لمعرفة أسباب هذا التراجع. (29.09.2018)

ونقل موقع "مورغن بوست"، عن مديرة المؤسسة جين غرابنر قولها، إنها تعتزم من خلال هذه المبادرة تشجيع المجهودات، التي يقوم بها اللاجئون للاندماج وكذلك التضامن مع الأشخاص، الذين يمتلكون القليل. وأضافت أن امرأتين من سوريا وأفغانستان تتكلفان بعملية الطبخ، فيما يقوم  شاب بوسني لاحقاً بعملية تسليم الطعام.

وتابع نفس المصدر أنه، تم تخصيص على الأقل 50 وجبة، ويُمكن أن تصل إلى 80 في أوقات الذروة. وأضاف أنه زيادة على أطباق الطعام يتم أيضاً تقديم الحلوى، الفاكهة، الكعك والزبادي للأشخاص المحتاجين.

ر.م/ع.ج.م

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  • Deutschland Günter Reichert Initiator der Asylothek

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  • Deutschland Stiftung Gute-Tat.de in Berlin

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وساهمت مؤسسة "كات تات دي أي" الخيرية في العاصمة برلين في تقديم خدمة الاستشارات العامة للاجئين وذلك بهدف حفظ حقوقهم وإرشادهم خلال العملية البيروقراطية في دوائر الدولة.

  • Deutschland Symbolbild Flüchtlinge Wirtschaft Fabrik Ausbildung

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ولم يغيب دور الشركات الألمانية في الإسراع بتقديم تسهيلات وخدمات لدمج المهاجرين الجدد في سوق العمل، بينها تقديم دورات مهنية تأهيلية وزج البعض من اللاجئين في العملية الإنتاجية في المصانع لكسب الخبرة والمهارة.

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن أبرز الشركات الألمانية التي ساهمت في مبادرة دمج اللاجئين في سوق العمل، شركة مرسيدس لصناعة السيارات المعروفة عالمياً على نطاق واسع.

    الكاتب: حسن ع. حسين


مختارات

أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

مع زيادة أعداد اللاجئين الوافدين على ألمانيا انطلقت عدة مبادرات ألمانية بهدف مساعدتهم ما عكس "ثقافة ترحيب" كبيرة. تلك المبادرات ساهمت في تخفيف حدة معاناة اللاجئين ومساعدة السلطات المعنية في تنظيم شؤونهم بشكل سليم وسريع. (13.12.2015)  

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