ألمانيا ـ قبيل "قمة التطعيم" سباق مع الزمن لتوفير اللقاحات

قال زيرك بوتينج المدير المالي لشركة "بيونتيك" الألمانية المصنعة للقاحات صباح اليوم الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021) في بيان: "نواصل العمل على زيادة التسليم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في 15 شباط/فبراير لضمان التسليم المتفق عليه تعاقديا للكميات الكاملة لجرعات اللقاح في الربع الأول... يمكننا أيضا تسليم ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني".

ومن جانبه، حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من التوقعات المبالغ فيها لـ"قمة التطعيم" المقرر عقدها اليوم، وقال مساء أمس الأحد في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يمكننا إنتاج المزيد من اللقاحات من خلال القمة وحدها"، مؤكدا ضرورة الحصول أولا على صورة موحدة عن موطن الصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها أيضا أن تعطي الولايات سوى مواعيد التسليم والكميات التي تلقتها من الشركات المصنعة.

وتبحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد 19- مع رؤساء حكومات الولايات الستة عشر.

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ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الحكومة الاتحادية وممثلي الشركات المصنعة للقاحات وكذلك المفوضية الأوروبية، التي تتولى شراء اللقاحات للاتحاد الأوروبي بأكمله، في المؤتمر الذي سينعقد عبر الفيديو.

وطالب العديد من رؤساء حكومات الولايات، وكذلك جمعيات مثل الرابطة الألمانية للمدن والبلدات، بتوضيح كمية وتوقيت تسليم اللقاحات حتى تتمكن مراكز التطعيم من التخطيط بشكل أفضل.

وبدأت التطعيمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بداية العام. وكانت الأسابيع القليلة الأولى مصحوبة بصعوبات في التسليم من جانب الشركات المصنعة، ومشاكل في الجدولة، واستياء شديد من نقص اللقاحات.

أوروبيا تعتزم شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة للأدوية تقديم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحات كوفيد19- للاتحاد الأوروبي بنهاية آذار/ مارس، في خطوة قد تخفف من حدة التوتر مع التكتل ، لكنها لا تعوض خفضا كبيرا في الإمدادات.

ع.ج.م/ح.ز. (د ب أ)