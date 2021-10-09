 ألمانيا ـ فتح أبواب الجامعات يعيد الأمل ويكسر إحباط الطلبة الأجانب | تعرف على ألمانيا | رحلة مع DW عربية في مختلف معالم ألمانيا | DW | 19.10.2021

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تعرف على ألمانيا

ألمانيا ـ فتح أبواب الجامعات يعيد الأمل ويكسر إحباط الطلبة الأجانب

بعد قرابة عام ونصف من التعليم عن بعد جراء تفشي وباء كورونا، تفتح الجامعات الألمانية أبوابها مرة أخرى أمام الطلبة. خطوة تعيد الأمل للعديد من الطلبة الأجانب الذين واجهوا صعوبات في دراستهم بسبب الإغلاق.

Gauss-Friends | Internationale Studierende in der Zeit von Corona

في وطنها الأم في مدينة فالنسيا الإسبانية، لم تر الطالبة إلينا سيلفستر حانة شرب من الداخل منذ عام ونصف تقريباً. الحانة الأولى التي ارتادتها الطالبة بعد هذه المدة كانت في ألمانيا: "لقد نسيت تماماً ما يعنيه الاختلاط بالآخرين" ، كما تقول. "كنا في حالة إغلاق لأشهر، وكان يتعين علينا الدراسة من المنزل. كان هناك حظر تجول، ولم يكن يُسمح لنا حتى بالخروج إلى الشوارع في بعض الأحيان".

 الآن انتقلت الطالبة الإسبانية التي تدرس تخصص علم الفلك إلى مدينة بون من أجل قضاء فصل دراسي بالخارج. خطوة جاءت في وقتها المناسب، إذ بعد ثلاثة فصول دراسية عاشها الطلبة في ظل الوباء، عادت الحياة للجامعات في ألمانيا من جديد.

لم يختلف وضع ما يقرب من ثلاثة ملايين طالب في ألمانيا عن وضع الطالبة من إسبانيا، إلينا سيلفستر. فقد أدى الإغلاق الأول في مارس/ آذار 2020 إلى إبعادهم عن الحياة الجامعية. ومنذ ذلك الحين، انتشر التعلم عن بعد والدروس عبر الإنترنت. كما عاش حوالي 320 ألف طالب أجبني في هذا البلد أيضاً في ظل عزلة تامة خلال تفشي الجائحة.

الوحدة والبعد عن الوطن الأم

 تقول إيزابيل كابوس من مكتب شؤون الطلبة في ألمانيا: "خلال فترة الوباء، اضطر الطلبة الأجانب  للجلوس أمام شاشاتهم في بلد أجنبي لفترة طويلة ولم يكن بوسعهم التعرف على أحد". وتابعت "كانت هذه الوحدة مؤلمة للغاية، ومن المهم أن تظهر فرص للتواصل مع الآخرين مرة أخرى". تؤكد كابوس،على شيء واحد مهم حتى يعيد للطلبة القادمين من الخارج الشعور بالراحة في ألمانيا من جديد، وهو: "الحضور إلى الجامعات".

Artikel zum Thema Internationale Studierende | Elena Silvestre

إلينا سيلفستر طالبة من اسبانيا تدرس حاليا في بون

يعي أندريس مونيوز، من مبادرة الطلبة المعروفة بـ "Gauss-Friends " أيضاً مدى أهمية الحضور الفعلي في الجامعات للطلبة الأجانب: "أثناء الوباء، شعر بعض الطلبة بالعزلة وواجهوا صعوبات في تكوين صداقات. ولم يكن لديهم أي تواصل مع الطلبة الألمان وبالتالي لم تكن هناك فرص للتحدث باللغة الألمانية خلال الحياة اليومية. ونتيجة لذلك، واجه الكثيرون منهم مشاكل في اجتياز الامتحانات ".

 مونيوز نفسه  جاء إلى ألمانيا من المكسيك قبل سبع سنوات للدراسة. بصفته عضوآً في مجلس إدارة مبادرة مساعدة الطلبة الأجانب " Gauss-Friends" ، فهو الآن يساعد الأجانب الآخرين على إيجاد طريقهم إلى جامعة براونشفايغ التقنية. وعن هذه التجربة، يقول: "في الماضي، كان مفتاح نجاحنا هو الاستمرارية". وتابع "كل يوم ثلاثاء، سواء أثناء فترة الامتحانات أو أثناء عطلة الفصل الدراسي، نفتح غرف النادي الخاصة بنا ويلتحق الطلبة الجدد القادمون من الخارج إلينا".

Gauss-Friends | Internationale Studierende in der Zeit von Corona

أندريس مونيوز، من مبادرة دعم الطلبة المعروفة بـ "Gauss-Friends "

في ظل الوباء، كان على مونيوز وزملائه من المبادرة، مواكبة التغيرات الطارئة ومواصلة عملهم مع الطلبة بشكل رقمي. غير أن المحادثات عبر الإنترنت وساعات الإساشارة عبر الهاتف، لم تكن كافية، كما قال: "لقد لاحظنا أن العقبات كانت كبيرة للغاية بحيث يتعذر على الكثيرين الإبلاغ عنها بدلاً من مجرد المجيء إلينا في الموقع كما في الماضي". بالكاد تم قبول العروض الرقمية. لا يمكن رقمنة بعض المساعدات. عندما سمح الوضع الوبائي، واصل مونيوز وزملائه مد يد العون للطلبة الأجانب.

حلقة الوصل بين الطلبة الأجانب

على سبيل المثال لم يترك، غورودوت برابهاكار القادم من الهند بمفرده. عندما وصل ألمانيا  في سبتمبر/ أيلول عام  2020 للدراسة والحصول على درجة الماجستير. يتذكر برابهاكار ذلك اليوم: "اصطحبني أحد الأصدقاء من مبادرة " Gauss-Friends" من محطة القطار". وتابع "كانت هذه مساعدة كبيرة لي. لم أضطر إلى حمل حقائبي الكبيرة بمفردي".

 في وقت لاحق ، زار الطالب الهندي جميع العروض التي تخصصها مبادرة "Gauss-Friends" للطلبة الأجانب الجدد: جولة الحرم الجامعي، وجولة المدينة وحتى الندوات التي تقام عبر الإنترنت حول كيفية التسجيل في امتحانات الجامعة عبر الإنترنت. أكد برابهاكارعلى أهمية مثل هذه المبادارت للطلبة الأجانب الجدد، "بدون هذه المساعدات، لم يكن دخولي إلى ألمانيا سهلاً".

لا يقتصر الإهتمام بالوافدين الجديد من الخارج على المبادرات الطلابية مثل مبادرة " Gauss-Friends". فقد لعبت الجامعات المعنية نفسها واتحادات الطلبة دوراً مهماً على أرض الواقع، كما توضح كابوس من مكتب شؤون الطلبة في ألمانيا. "يوجه الزملاء أنفسهم في عملهم إلى المتطلبات في الموقع ويحصرون على معرفة ما يحتاجه طلبتهم." في ظل هذا الوباء، حرصت مكاتب الخدمات الطلابية على التأقلم بسرعة مع الوضع الراهن وشرعت في رقمنة عروضها وخدماتها المقدمة للطلبة.

Gauss-Friends | Internationale Studierende in der Zeit von Corona

إحدى الفعاليات المقدمة للطلبة الجدد بالجامعات

على نفس النهج، سار اتحاد الطلبة في فرايبورغ أيضاً. بمساعدة ورش العمل وبرنامج مقهى اللغة والرحلات الاستكشافية والرحلات الدراسية، وجد الأشخاص من مختلف الثقافات نقطة التقاء هنا. هناك ناد دولي منفصل لهذا الغرض. يقول مدير المشروع أندرياس فوجيلي: "كان الإغلاق الأول صفعة على الوجه". من فعاليات المخيم التي تستمر عدة أيام إلى الفعاليات الأخرى حول فرايبورغ - تم إلغاء جميع الفعاليات المخططة للفصل الصيفي في عام 2020. ولكن بعد ذلك "قمنا بعمل جيد جدًا وبشكل ناجح عبر الإنترنت من أجل جمع الطلبة الأجانب معاً ومواجهة الشعور بالوحدة لدى الكثيرين منهم".

عودة الأمل

 الجامعات الألمانية متفائلة أيضاً بشأن الفصل الشتوي، وذلك بالنظر إلى ارتفاع معدل التطعيم بين الطلبة واللوائح الحكومية الجديدة. يسعى مؤتمر رؤساء الجامعة الألمان في التدريس بالحضور الفعلي لأطول فترة ممكنة. أولئك الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو تعافوا من الفيروس، تمكنوا من الإلتحاق بجامعاتهم مرة أخرى منذ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

انطلقت فعاليات مبادرة"Gauss-Friends" مرة أخرى. قال مونيوز: "لقد انفتحنا مرة أخرى مع قاعدة الجيل الثالث لبضعة أسابيع ، ونحن على وشك بدء العمليات مرة أخرى". هناك العديد من الحلول الرقمية الجديدة التي لا نريد الاستغناء عنها هنا. يضيف تطبيق "Gauss Friends" الجديد الذي يحتوي على معلومات حول الدراسة في براونشفايغ ميزات جديدة إلى المجموعة. ويقول مونيوز إن الفعاليات لا يزال من الممكن عبر الإنترنت في المستقبل.

تشعر سيلفستر، طالبة علم الفلك، بالراحة حيال الأسابيع القادمة من دراستها في الخارج في بون. وتقول: "لا أعرف بالضبط ما أتوقعه. كل شيء يمكن أن يتغير الآن، على سبيل المثال إذا كانت هناك موجة جديدة من الوباء". "يبدو أن جميع الدورات التدريبية الخاصة بي ستتم عبر الحضور الفعلي."على عكس الفصول الثلاثة الماضية، يمكنها الخروج الآن في المساء ورؤية الجامعة من الداخل مرة أخرى وهذا يمنحها الأمل: "هناك الكثير من الحرية - أشعر أنه يمكنني القيام بأي شي".

مارلون يونغوهان/ إيمان ملوك

  • Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität (Imago Images/W. Otto)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ

    تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز

    جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.

  • TU München - 150. Jahrestag (Getty Images/J. Koch)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية بميونيخ

    الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.

  • Kollegiengebäude der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (AP)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ

    تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.

  • Wirtschaftsuniversität Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    فرانكفورت للموارد المالية والإدارة

    تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    معهد كارلسروه للتكنولوجيا

    يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.

  • Deutschland Studierende der Georg-August-Universität (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة جورج أوغوست غوتينغن

    إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.

  • Rogowski Gebäude RWTH Aachen Universität (Peter Winandy)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    الجامعة التقنية في أخن

    تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.

  • Oral Archiv – CeDiS, FU Berlin | (CeDiS/FU Berlin)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة برلين الحرة

    يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.

  • Universität Hamburg (DW/K. Safronova)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة هامبورغ

    تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.

  • Integration internationaler Strudierende - Universität Ulm u.a. Maimouna Ouatttara (privat)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة أولم

    حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.

  • Hochschule Mannheim (Wikipedia/R. Stricker)

    أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية

    جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية

    بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.


 

 

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