ألمانيا ـ طلبات قياسية بشأن لم شمل أسراللاجئين من ذوي الحماية الثانوية

يمثل الأول من أغسطس/ آب المقبل تاريخا مهما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية المحدودة أو الثانوية في ألمانيا. فبداية من الشهر القادم يحق لهؤلاء من جديد جلب عائلاتهم إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل.

وتلقت السفارات والقنصليات الألمانية في البلدان المحيطة بسوريا وحدها، أي في تركيا والأردن ولبنان وشمال العراق 28 ألف طلب يرغب أصحابها في الحصول على مواعيد للم الشمل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

وبحسب موقع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (17 يوليو/ تموز 2018)، فإن هؤلاء لن يأتوا جميعا مرة واحدة، فقد اتفق التكتل المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي على أن يتم في كل شهر السماح باستقدام ألف شخص، على أكثر تقدير، من أقارب اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في ألمانيا.

وأفادت الصحيفة الألمانية أن عدد طلبات لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية كاملة قد انخفض بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي. فقد بلغت تأشيرات دخول ألمانيا في النصف الأول من عام 2018، وفقا للخارجية الألمانية، 18451 تأشيرة لأقارب اللاجئين القادمين من أكبر الدول المصدرة للاجئين: سوريا، العراق، أفغانستان، إيران إريتريا واليمن. وهذا يقل كثيرا عن الأعداد التي سٌجلت في نفس الفترة من عام 2017، حيث تم إصدار 31247 تأشيرة لم شمل في الأشهرالستة الأولى من السنة. وكان إجمالي تأشيرات لم الشمل في العام الماضي كله 54307 تأشيرة.

ص.ش/ح.ز ( أ ف ب)