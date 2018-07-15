 ألمانيا ـ طلبات قياسية بشأن لم شمل أسراللاجئين من ذوي الحماية الثانوية | معلومات للاجئين | DW | 17.07.2018

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معلومات للاجئين

ألمانيا ـ طلبات قياسية بشأن لم شمل أسراللاجئين من ذوي الحماية الثانوية

حدث انخفاض ملحوظ في عدد تأشيرات لم الشمل أسر اللاجئين أصحاب الحماية الكاملة بألمانيا وفي المقابل فإن عشرات الآلاف من أصحاب الحماية الثانوية طالبوا بمواعيد من أجل تقديم طلبات لم شمل مع اقتراب موعد السماح لهم بهذا من جديد.

Deutschland Flüchtlinge Thema Familiennachzug | 2013 Grenzdurchgangslager Friedland (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

يمثل الأول من أغسطس/ آب المقبل تاريخا مهما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية المحدودة أو الثانوية في ألمانيا. فبداية من الشهر القادم يحق لهؤلاء من جديد جلب عائلاتهم إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل.

وتلقت السفارات والقنصليات الألمانية في البلدان المحيطة بسوريا وحدها، أي في تركيا والأردن ولبنان وشمال العراق 28 ألف طلب يرغب أصحابها في الحصول على مواعيد للم الشمل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

مختارات

بعد إقراره في البرلمان الألماني ـ بونديستاغ ـ صادق مجلس الولايات ـ بونديسرات ـ على القانون الجديد الذي ينظم إجراءات لم شمل اللاجئين أصحاب الحماية الثانوية، والذي سيسمح بلم شمل 1000 لاجئ بذويهم شهرياً في ألمانيا. (06.07.2018)

دافع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عن القواعد الجديدة للم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية، فيما لقيت انتقادات حادة من أحزاب المعارضة والمنظمات الإنسانية، بعد مناقشتها في البرلمان الألماني. (07.06.2018)

وبحسب موقع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (17 يوليو/ تموز 2018)، فإن هؤلاء لن يأتوا جميعا مرة واحدة، فقد اتفق التكتل المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي على أن يتم في كل شهر السماح باستقدام ألف شخص، على أكثر تقدير، من أقارب اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في ألمانيا.

وأفادت الصحيفة الألمانية أن عدد طلبات لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية كاملة قد انخفض بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي. فقد بلغت تأشيرات دخول ألمانيا في النصف الأول من عام 2018، وفقا للخارجية الألمانية، 18451 تأشيرة لأقارب اللاجئين القادمين من أكبر الدول المصدرة للاجئين: سوريا، العراق، أفغانستان، إيران إريتريا واليمن. وهذا يقل كثيرا عن الأعداد التي سٌجلت في نفس الفترة من عام 2017، حيث تم إصدار 31247  تأشيرة لم شمل في الأشهرالستة الأولى من السنة. وكان إجمالي تأشيرات لم الشمل في العام الماضي كله 54307 تأشيرة.

ص.ش/ح.ز ( أ ف ب)

  • Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/J. Taylor)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    انتقاد لنتائج قمة بروكسل

    الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

  • Deutschland Dänemark Grenze bei Padborg Flüchtlinge aus Syrien (Getty Images/S. Gallup)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

    وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

  • Flüchtlinge am Münchener Bahnhof (Reuters/M. Dalder)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراقبة الحدود

    من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

  • Deutschland, Flüchtlingsunterkunft im Flughafen Tempelhof (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    مراكز المرساة

    يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

  • Österreich Salzburg Hauptbahnhof Flüchtlinge Polizei Grenze (picture-alliance/dpa/B. Gindl)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حد أعلى

    نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

  • Grenze zwischen Griechenland und Türkei (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

    حماية الحدود الخارجية لأوروبا

    من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة

تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟ (02.07.2018)  

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