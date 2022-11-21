ألمانيا ـ سوق التوظيف ستفقد سبعة ملايين عامل في العقد المقبل

كشفت دراسة أجراها المعهد الألماني لبحوث السوق نشرت نتائجها اليوم (الاثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في نورنبرغ، فإن السبب الرئيسي هو أن العديد من الموظفين في ما يسمى بسنوات طفرة المواليد سيتقاعدون قريبا. ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أنه يمكن حل المشكلة أو التخفيف منها على الأقل إذا كان من الممكن زيادة معدل التوظيف على سبيل المثال بين كبار السن والمهاجرين - وجعل الهجرة المستهدفة ممكنة.
وقال الباحث في المعهد، إنتسو فيبر، والذي شارك في إعداد الدراسة " بحلول عام 2035 ستفقد ألمانيا سبعة ملايين عامل بسبب التغير الديموغرافي، وهو ما يعادل سُبع سوق العمل.... يمكن وقف الانكماش إذا تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإبقاء كبار السن في العمل، وتعزيز التطور المهني للمرأة، و جذب المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض البطالة و زيادة معدل المواليد ".
ح.ز/ غ.ج.م (د.ب.أ)
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
انتظار طويل وسط مزيد من الزحام
قوائم الانتظار الطويلة والتأخير والإلغاء: أعصاب قوية وكثير من الوقت يحتاجه أي شخص يريد السفر في الوقت الحالي في ألمانيا. الفوضى سادت المطارات الألمانية لأسابيع، كما هو الحال هنا في مطار دوسلدورف، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص في موظفي مقدمي الخدمات في المطار وشركات الأمن الخاصة.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
المشكلة محلية
المشكلة محلية الصنع: خلال جائحة كورونا خفضت شركات الطيران وشركات المطارات الموظفين بشكل كبير والآن تواجه صعوبات في ظل زيادة الحركة الجوية من الصفر تقريبا إلى ما يقرب من 90 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
فوضى حقائب السفر
ليست هناك أي إشارة على تحسن الوضع في الأفق، بل على العكس من ذلك، من المرجح أن تزداد الفوضى خلال موسم السفر الرئيسي في منتصف الصيف. ألغت شركتا الطيران EasyJet وLufthansa عددا كبير من الرحلات الجوية من جدولها الصيفي الأسبوع الماضي، وتتبعها شركات طيران أخرى عبر أوروبا للتخفيف من إثقال كاهل المطارات. إضافة إلى نقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إقبال كبير للمسافرين على مطار هيثرو
هذه المشكلة تتخبط فيها أوروبا بأكملها، كما هو الحال هنا في مطار هيثرو بلندن الذي يعرف ازدحاما بالمسافرين لا نظير له. تقطعت السبل بنحو خمسة آلاف مسافر الأسبوع الماضي بسبب إلغاء 30 رحلة بسبب تراكم الأمتعة، ومن المرجح أيضا أن يزداد الوضع سوءا في بريطانيا بسبب إضرابات مرتقبة في مطار هيثرو.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
إضرابات بالجملة
أعلن طواقم الطائرات بشركتي Ryanair وEasyJet في إسبانيا عن إضرابات في شهر يوليو/ تموز 2022 . وتم تأجيل إضراب في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، والذي تم الإعلان عنه في البداية يوم الأربعاء 28 يونيو. وتتفاوض إدارة SAS على اتفاقية جماعية مع الطيارين منذ أسابيع.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
تقليص عدد الركاب لاحتواء الأزمة
في مطار شيفول بأمستردام، أكبر مطار في هولندا، أصبحت الفوضى شبه روتينية نظرا لنقص الموظفين. وغالبا ما ينتظر الركاب هنا ساعات قبل أن يتم تسجيلهم. لذلك تعتزم إدارة مطار شيفول تقليل عدد الركاب بحوالي 13 ألف و500 مائة مسافر يوميا خلال أشهر الصيف.
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فوضى المطارات في أوروبا.. ألمانيا تستعين بالعمالة الخارجية!
الحكومة الألمانية تطلب المساعدة من الخارج
في ألمانيا تبحث الحكومة عن حلول، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيسر (يمين الصورة) في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 28 يونيو أنها تعتزم تجنيد مساعدين من الخارج، وخاصة من تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تريد الحكومة استخدام الشرطة الفيدرالية للخدمات الأمنية في المطارات. نيله يينش/ عبد الكريم اعمارا