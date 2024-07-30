ألمانيا ـ سكان ماربورغ يحتجون ضد كاتب نمساوي يميني متطرف

رفض آلاف من سكان مدينة ماربورغ أن يقرأ الكاتب المتطرف اليميني النمساوي مارتن سيلنر كتابه "إعادة التهجير" في مدينتهم، المدينة اعتبرت "أطروحات سيلنر الكارهة للبشر" خطرا على المجتمع والديمقراطية والدستور.

خرج عدة آلاف من الأشخاص في مدينة ماربورغ الألمانية مساء أمس الاثنين (29 يوليو/ تموز 2024) احتجاجا على قراءة مزمعة للمتطرف اليميني مارتن سيلنر. وقالت الشرطة إن نحو 2500 شخص شاركوا في مسيرة نظمتها مدينة ماربورغ و"شبكة الديمقراطية ورفض التطرف اليميني"، في حين قال متحدث باسم المدينة إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص حضروا الحدث.

وذكرت الشرطة أن ما يقرب من ألف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية أخرى بدأت من ساحة السوق، وتم إلغاء مظاهرة ثالثة.

وقالت الشرطة إن سيلنر، الذي ترأس حركة الهوية اليمينية المتطرفة في النمسا، قرأ من كتابه "إعادة التهجير" في غلادباخ بالقرب من ماربورغ مساء الاثنين، في حدث حضره نحو 50 شخصا.

وتعرض مفهوم إعادة الهجرة، الذي ينطوي على ترحيل أعداد كبيرة من الأشخاص من أصل أجنبي، لانتقادات واسعة النطاق في ألمانيا .

وفي منطقة متجر يبيع الأدوات والمواد اللازمة للأعمال المنزلية أو مشاريع الصيانة في ماربورغ، كانت هناك حواجز طرق معزولة من قبل حوالي 150 شخصا. ومنع معارضو القراءة الوصول إلى ميدان وفجروا قنابل دخانية، حسبما قالوا في وقت سابق.

وكتب عمدة ماربورغ توماس سبايس قبل الحدث: "نحن نرفض بشكل واضح وقاطع نية مارتن سيلنر نشر أطروحات حول طرد بعض سكاننا في ماربورغ". وقالت المدينة إنها تعتبر "أطروحات سيلنر الكارهة للبشر" خطرا على المجتمع والديمقراطية والدستور.

وتحدث سيلنر عن "إعادة التهجير" في اجتماع في بوتسدام في تشرين الثاني/ نوفمبر. وأدى الكشف عن الاجتماع من قبل مجموعة كوريكتيف الإعلامية إلى صدمة وغضب وفزع في جميع أنحاء البلاد وأثار موجة من الاحتجاجات.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا)