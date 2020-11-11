ألمانيا ـ سرقة 6,5 مليون يورو من مكتب الجمارك!

أعلن محققون ألمان اليوم الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عن إطلاق عملية مطاردة لاعتقال أشخاص مشتبه بمشاركتهم في سرقة 6,5 مليون يورو (7,6 مليون دولار) نقداً خلال عملية سطو استهدفت مكتب هيئة الجمارك في غرب البلاد. وقالت الشرطة في بيانها "تم التخطيط والاقتحام بشكل احترافي: استخدم ثلاثة مهاجمين مجهولين عملية حفر للوصول إلى الخزنة من غرفة مجاورة في قبو المبنى".

اقرأ أيضاً: رجل عار في ألمانيا يطارد خنزيراً سرق حقيبته الثمينة!

وقعت عملية السرقة الهوليودية، التي استهدفت مكتب هيئة الجمارك في مدينة دويسبورغ في غرب البلاد، يوم الأحد الماضي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا أصوات حفر حوالي الساعة السادسة صباحاً. بعد ثلاث ساعات، شوهد ثلاثة رجال يرتدون ملابس وقبعات داكنة وهم يدخلون ويخرجون من المبنى لتحميل أشياء في شاحنة بيضاء ذات أبواب منزلقة. ثم غادوا المكان بواسطة الشاحنة.





شاهد آخر من بين الشهود الذين أدلوا بشاهداتهم بشأن هذا الحادث، قال بأنه لاحظ رجلاً يسير في أرجاء مكتب الجمارك قبل ركوب سيارة والانطلاق في نفس اتجاه الشاحنة وقدم أدلة عبارة عن صور للرجل المشتبه به.

نشرت الشرطة صور الرجل التي التقطها الشاهد وعرضت مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو مقابل الإدلاء بمعلومات قد تسهل عملية البحث و الوصول إلى المشتبه بهم واعتقالهم.

إ.م/خ.س (أ ف ب)