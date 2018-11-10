ألمانيا ـ رئيس هيئة الهجرة واللجوء يطالب بسياسة ترحيل صارمة

في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم (السبت العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) قال الرئيس الجديد للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، هانز- إيكارد زومر، "إنه يتعين على السلطات أن تتصرف بحزم في عمليات الترحيل، حتى في الحالات الفردية الصعبة".

وأضاف زومر: "يتعين علينا تطبيق القانون والنظام في هذا المجال أيضا. نفعل ذلك في قانون الضرائب عندما يمتنع شخص عن السداد". ورداً على سؤال حول ما إذا كان يرى نفسه متعنتا، قال زومر: "أرى نفسي فعليا متعنتاً إذا كانت الدعوة إلى التطبيق الحاسم للقانون الساري تمنح الفرد مثل هذا اللقب".

يذكر أن زومر تولى مهام منصبه في حزيران/ يونيو الماضي خلفا ليوتا كورت، التي تعرضت الهيئة في عهدها لانتقادات حادة على خلفية قرارات لجوء مشكوك في نزاهتها صدرت من فرع الهيئة في ولاية بريمن. وعن ذلك قال زومر: "ما حدث في بريمن أمر سيء"، مضيفا أن المراجعين "رصدوا أخطاء على نطاق كبير اتسمت بالتحايل المتعمد لدى بعض العاملين في هذا الفرع".

ورصد تدقيق لمراجعة داخلية لمكتب بريمن وجود 601 حالة مشكوك في وجود مخالفات بها، بينما اكتشفت مجموعة تدقيق ثانية 145 حالة أخرى. وذكر زمور أن نوعية هذه المخالفات كانت مختلفة تماما عن المخالفات التي تم رصدها في فروع أخرى للهيئة.

م.م/ ع.ج.م (د ب أ)