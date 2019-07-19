ألمانيا ـ دعوات لمنح امتياز لفئة من اللاجئين المسلمين المتحولين للمسيحية

دعا زعيم سياسي بارز من حزب المستشارة أنغيلا ميركل لمنح امتياز خاص للاجئين الإيرانيين المتحولين للمسيحية. فما هو هذا الامتياز وما هي خلفياته؟
طالب الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعدم ترحيل المسلمين، الذين اعتنقوا المسيحية في ألمانيا، الى إيران.
وقال فولكر كاودر، المعني منذ سنوات بحقوق المسيحيين الملاحقين في العالم، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز 2019) إننا "نريد أن نعدل تقييم الوضع في إيران مثلما نفعل بالنسبة لأفغانستان وسوريا، لنمنع بذلك إعادة المتحولين إلى المسيحية إلى إيران لحين إشعار آخر".
وذكر كاودر أن هؤلاء الأفراد يتعرضون للتهديد والملاحقة في إيران، وأضاف: "لن أتراخى في هذه القضية الوجودية بالنسبة لكثير من المسيحيين، وسأطلب عقب العطلة الصيفية من وزير الداخلية هورست زيهوفر العمل من أجلها"، مشيرا إلى أنه لم يحدث تقدم حتى الآن في المحادثات التي يجريها مع الوزارة حول هذا الشأن.
و.ب/ح.ز (د ب أ، بيلد)
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