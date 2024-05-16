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سياسة

ألمانيا ـ حظر ومداهمة مجموعة "التضامن مع فلسطين في دويسبورغ"

١٦ مايو ٢٠٢٤

بعد قرار وزارة الداخلية بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية بحظر مجموعة "التضامن مع فلسطين في دويسبورغ" للاشتباه في دعمها لحماس وبث الكراهية ضد اليهود وضد دولة إسرائيل، شنت الشرطة عملية مداهمة مقار تابعة للمجموعة.

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قوات الأمن فتشت في مدينة دويسبورج أربعة عقارات مرتبطة بـ "مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورج"
قوات الأمن فتشت في مدينة دويسبورج أربعة عقارات مرتبطة بـ "مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورج"صورة من: David Young/dpa/picture alliance

شنت السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة تفتيش على مقرات تابعة لمجموعة "التضامن مع فلسطين في دويسبورغ" عقب قرار من وزارة داخلية الولاية بحظر الجمعية للاشتباه في دعمها لحركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس (16 مايو/أيار 2024) أن قوات الأمن فتشت في مدينة دويسبورغأربعة عقارات مرتبطة بالجمعية صباح اليوم. 

وقال وزير الداخلية المحلي في الولاية، هيربرت رويل، في بيان: "يأتي هذا الحظر في الوقت المناسب ويرسل الإشارة الصحيحة. في كثير من الحالات لا ينطوي التضامن مع فلسطين إلا على كراهية ضد اليهود، كما هو الحال مع المنظمة المحظورة اليوم"، مضيفا أن ولايته أبدت بذلك موقفا واضحا ضد التطرف.

وبحسب الوزارة، فإن مجموعة "التضامن مع فلسطين في دويسبورغ" هي تنظيم حدد لنفسه مهمة القيام بأعمال تضامن مع فلسطين في دويسبورغ في المقام الأول، وكذلك أيضا على مستوى ألمانيا. وأضافت الوزارة في البيان أن "المجموعة تسعى إلى تحرير فلسطين ضمن حدود عام 1947 وبالتالي قبل تأسيس دولة إسرائيل. وهي تتضامن صراحة مع المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها، بما في ذلك الكفاح المسلح الذي تقوم به حركة حماس الإرهابية ضد إسرائيل"، حسب جاء في بيان وزارة داخلية الولاية المنشور على موقعها على الإنترنت.

وذكرت الوزارة أن التوجه الأيديولوجي للمجموعة يتسم بتصور عالمي معاد لإسرائيلومعاد للسامية، كما تنشر المجموعة علنا أفكارا معادية للسامية في تجمعات وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة تحرض باستمرار ضد دولة إسرائيل وتحملها وحدها المسؤولية عن الصراع في الشرق الأوسط، لتبث بذلك الكراهية والعنف في العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتعرض حياة مواطنين إسرائيليين ويهود يعيشون في ألمانيا للخطر.

كما أعلنت الوزارة حظر وإغلاق المواقع الإلكترونية للمجموعة، مضيفة أنه سيحظر أيضا تشكيل منظمات بديلة للمجموعة أو استخدام شعارها. وذكرت الوزارة أنه سيجرى مصادرة أصول المجموعة لصالح ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

هـ.د/ ع.ج.م (د ب أ)

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