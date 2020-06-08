ألمانيا ـ حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، حيث تمت إضافة 6638 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الخميس (15 أكتوبر/تشرين الأول). وشكلت أرقام حالات الإصابة اليومية الجديدة قفزة بنحو 1500 حالة مقارنة باليوم السابق.

وأوضح معهد روبرت كوخ أن إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 341223 حالة منذ بدء تفشي الوباء. وأضاف أنه تم تسجيل 33 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 9710 حالة.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في ألمانيا 6294 قد سُجل في 28 من مارس/آذار، وفقا للمعهد.

ونشرت هذه البيانات بعيد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات الاتّحادية الـ16، أنّ حكومتها اتخذت إجراءات جديدة أكثر شدّة لمكافحة كوفيد-19 في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

وقالت ميركل إنّ الإجراءات المشدّدة الجديدة ستشمل على سبيل المثال منع مشاركة أكثر من 15 شخصاً في أي مناسبة خاصة إذا كانت هذه المناسبة تجري في ولاية يزيد فيها معدل الإصابات اليومية بالفيروس عن 35 إصابة جديدة يومياً لكل 100 ألف نسمة على مدى سبعة أيام.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيمنع تجمّع أكثر من 25 شخصاً في المؤسسات العامّة وأكثر من 15 شخصاً في القاعات الخاصة.

وحذرت المستشارة من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وأضافت المستشارة "أنا مقتنعة بأنّ ما نقوم به الآن سيحدّد الطريقة التي سنتخطّى فيها هذا الوباء". وقالت "نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)