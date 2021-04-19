 ألمانيا ـ حزب الخضر يسمي أنالينا بيربوك للترشح لمنصب المستشارية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2021

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ألمانيا ـ حزب الخضر يسمي أنالينا بيربوك للترشح لمنصب المستشارية

عين حزب الخضر الألماني زعيمته أنالينا بيربوك كمرشحة للتنافس على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية سبتمبر/ أيلول لمقبل، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الحزب.

أنالينا بيربوك ستكون مرشحة حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشارية في ألمانيا

أنالينا بيربوك ستكون مرشحة حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشارية في ألمانيا

للمرة الأولى في تاريخه سمي حزب الخضر الألماني مرشحة له للمنافسة على منصب المستشارية اليوم (الاثنين 29 أبريل/ نيسان 2021). وهي زعيمته أنالينا بيربوك، التي تقود الحزب إلى جانب روبرت هابيك منذ عام 2018، وهو الوقت الذي حقق فيه الحزب زيادة كبيرة في شعبيته.

 وقبل خمسة أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل الحزب الآن المركز الثاني في لاستطلاعات الرأي خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نحو 20% من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، قد يحصل الحزب بذلك على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني. وإذا نجح في ذلك، فستكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.

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حزب الخضر: القوة السياسية الأولى في ألمانيا؟

وتشغل بيربوك مقعدا في البرلمان (بوندستاغ) عن حزب الخضر منذ عام 2013، ومنذ عام 2018 شكلت مع هابيك قوة متناغمة في قيادة الحزب. وفازت السياسية البالغة من العمر 40 عاما، والتي ولدت في ولاية سكسونيا السفلى وتعيش مع أسرتها في بوتسدام خارج العاصمة، بالميدالية البرونزية ثلاث مرات في بطولة الترامبولين الألمانية.

 

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Angela Merkel in Berlin Besuch Flüchtlingsunterkunft Registrierungszentrum Selfie mit Flüchtlingen Deutschland (picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "الباب المفتوح" بداية النهاية؟

    بعد نجاح منقطع النظير خصوصاً في المجال الاقتصادي، منذ انتخابها مستشارة لألمانيا للمرة الأولى عام 2005، حلمت أنغيلا ميركل بالبقاء مستشارة لألمانيا لولاية رابعة. لكن "أقوى امرأة في العالم" دخلت الانتخابات الجديدة في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، وهي في موقف صعب بسبب سياسة "الباب المفتوح"، التي طبقتها في مواجهة موجة اللجوء الكبرى في عام 2015.

  • Deutschland Hamburg Plakat der AfD Ausschnitt (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    حزب "شعبوي" يحقق مفاجأة مدوية

    كان حلفاؤها في "الحزب المسيحي الاجتماعي"( البافاري) يطالبون بوضع "حد أعلى" لعدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم ألمانيا سنوياً، لكن ميركل لم تتراجع عن توجهها. ولذلك برز سخط لدى شرائح عريضة من المواطنين، خصوصاً في شرق البلاد. والنتيجة هي صعود "حزب البديل" اليميني الشعبوي للبرلمان الألماني كثالث قوة، في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Kabinettssitzung in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    الاشتراكيون الديمقراطيون يتركون ميركل وشأنها

    ورغم أن الاتحاد المسيحي بحزبيه الديمقراطي بقيادة ميركل والبافاري بقيادة زيهوفر، فاز في الانتخابات بالحصول على 32 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أنه كانت تعد أسوأ نتيجة لتحالف المسيحي، منذ عام 1949. لكن حليفهما في الحكم، الحزب الاشتراكي، سجل أكبر خسارة في تاريخه بالحصول على 20.5 في المائة. وقرر الحزب الجلوس في مقاعد المعارضة بدلاً من مواصلة التحالف مع ميركل.

  • Titelseiten Jamaika Koalition (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    "جامايكا".. حلم أُجْهِضَ قبل الولادة

    ولهذا اتجهت ميركل للتفاوض مع "حزب الخضر" والحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي) لتشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا". ورغم الاختلاف "الأيديولوجي" بين الأحزاب الأربعة إلا أنه كانت هناك آمال معلقة على التقارب وتقديم تنازلات بعد أربعة أسابيع من المفاوضات الشاقة. غير أن الحزب الليبرالي انسحب مع الساعة الأولى من صباح الإثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني).

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    في صور.. محطات وضعت مصير ميركل السياسي في مهب الريح

    مستشارة للمرة الرابعة؟

    تراجع الاشتراكيون عن موقفهم وقبلوا بالدخول في مفاوضات. وبعد محادثات صعبة جدا وتنازلات مؤلمة، نجحت ميركل في الوصول بمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي إلى بر الأمان. وبهذا ستبقى ميركل على الأرجح مستشارة لألمانيا، لتكون الولاية الرابعة لها، ما لم تحدث مفاجأة. حيث يجب أن يصوت أعضاء الحزب الاشتراكي على اتفاقية الائتلاف الحكومي. وينتظر أن ينتهي التصويت مطلع آذار/مارس القادم. (صلاح شرارة)

    الكاتب: صلاح شرارة


 

 

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التنافس على خلافة ميركل يُعمق انقسامات المحافظين الألمان

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"خليفة" ميركل المحتمل.. استطلاعات الرأي ترجح كفة زودر على لاشيت

في أحدث استطلاعين للرأي رجحت كفة رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، على حساب منافسه أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.  

استطلاعات: زودر يحتفظ بتقدمه على لاشيت لخلافة ميركل

كشفت استطلاعات حديثة أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر لايزال متقدماً على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت في المنافسة على الترشح لخلافة ميركل، رغم أن لاشيت يؤكد أن نتائج الاستطلاعات "قد تتغير بسرعة".  

زعيم حزب الخضر بألمانيا: أولادي دنماركيون أكثر منهم ألمان!

قال الرئيس المشترك لحزب الخضر في ألمانيا والمرشح المحتمل لمنصب المستشار روبرت هابيك إن أولاده دنماركيون أكثر منهم ألمان، مشيراً إلى أنهم درسوا في دور حضانة ومدارس دنماركية ومرتبطون بعلاقات وثيقة مع الدنماركيين.  

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