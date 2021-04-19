ألمانيا ـ حزب الخضر يسمي أنالينا بيربوك للترشح لمنصب المستشارية

للمرة الأولى في تاريخه سمي حزب الخضر الألماني مرشحة له للمنافسة على منصب المستشارية اليوم (الاثنين 29 أبريل/ نيسان 2021). وهي زعيمته أنالينا بيربوك، التي تقود الحزب إلى جانب روبرت هابيك منذ عام 2018، وهو الوقت الذي حقق فيه الحزب زيادة كبيرة في شعبيته.

وقبل خمسة أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل الحزب الآن المركز الثاني في لاستطلاعات الرأي خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نحو 20% من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، قد يحصل الحزب بذلك على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني. وإذا نجح في ذلك، فستكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.

وتشغل بيربوك مقعدا في البرلمان (بوندستاغ) عن حزب الخضر منذ عام 2013، ومنذ عام 2018 شكلت مع هابيك قوة متناغمة في قيادة الحزب. وفازت السياسية البالغة من العمر 40 عاما، والتي ولدت في ولاية سكسونيا السفلى وتعيش مع أسرتها في بوتسدام خارج العاصمة، بالميدالية البرونزية ثلاث مرات في بطولة الترامبولين الألمانية.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)