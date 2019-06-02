ألمانيا ـ حزبان معارضان يطالبان بانتخابات برلمانية مبكرة

طالب حزبا البديل واليسار الألمانيان اليوم الأحد (الثاني من حزيران/يونيو 2019) بإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد استقالة اندريا نالس زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال ديتمار بارتش، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض إن "الائتلاف الكبير يتحرك في حالة من الفوضى، وأعتقد أن الحل العادل الآن هو أن نسأل الناخبين".
من جانبه، قال الكسندر غاولاند، أحد رئيسي حزب البديل المعارض "نحن نريد انتخابات جديدة ". وكانت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني، اليس فايدل، قد اعتبرت أن الحكومة "بدأت تتفكك". وتابعت فايدل "لا يُحّل الحزب الاشتراكي الديموقراطي فحسب، بل يبدو الائتلاف الكبير كذلك كالحي الميت على الساحة السياسية". وقبل ذلك كان الرئيس الثاني للحزب، يورغ مويتن، قد طالب باستقالة ميركل وحكومتها، وقال إن "من يجب عليه الاستقالة في هذا البلد من أجل إفساح الطريق لبداية جديدة فعلية، هو أنغيلا ميركل ومعها الحكومة برمتها".
في المقابل، أشار ميشائيل كيلنر، الرئيس التنفيذي لحزب الخضر المعارض، إلى أن شريكي الائتلاف الموسع قررا مواصلة الحكم وأمنيتي فقط هي: "إذا أرادوا أن يواصلوا الحكم، فأرجوهم أن يحكموا بشكل صائب".
ولم يصدر عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المعارض أي دعوة لإجراء انتخابات جديدة، غير أن رئيس الحزب، ألكسندر ليندنر، قال في تغريدة على تويتر: "استقالتها (نالس) لا تقدم لنا سوى حكومة غير مستقرة".
وكانت ناليس أعلنت اليوم على نحو مفاجئ استقالتها من منصبيها في رئاسة الحزب الأإشتراكي الديمقراطي ورئاسة الكتلة البرلمانية بسبب النتائج الكارثية التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا والانتخابات المحلية بولاية بريمن في الأسبوع الماضي.
ويواجه الحزب العتيق أزمة وجود يمكن أن تعصف بالائتلاف الحكومي، وقد أعلن ساسة بارزون في حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي تأييدهم لاستمرار الائتلاف الموسع الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، بما في ذلك ميركل نفسها التي أكد على استمرار هذا التحالف.
خ.س/ع.ج.م (د ب أ)
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المرحلة الجنينية والولادة
تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الانشقاق
انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الحظر
بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
بعد الحرب - عقدان في المعارضة
بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في أول ائتلاف حكومي
في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
الفوز الكبير..وتشكيل حكومة
بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة هيلموت شميت
بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
سحب الثقة
بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
حكومة غيرهارد شرويدر
حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
المشاركة في حكومة ميركل
حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
إلى المعارضة درّ!
تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد
في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
هزيمة كبرى في 2017
مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.
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الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني
مشاورات لتشكيل حكومة جديدة
أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك