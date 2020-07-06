 ألمانيا ـ جدل بشأن إجراء دراسة عن العنصرية داخل أجهزة الشرطة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ جدل بشأن إجراء دراسة عن العنصرية داخل أجهزة الشرطة

رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية.

رغم توصية المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة الألمانية إلا أن وزير الداخلية الاتحادي رفض إجراء هذه الدراسة (صورة رمزية للشرطة الألمانية)

رغم توصية المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة الألمانية إلا أن وزير الداخلية الاتحادي رفض إجراء هذه الدراسة (صورة رمزية للشرطة الألمانية)

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه لا يعتزم منح تكليف بإجراء دراسة عن العنصرية لدى الشرطة رغم الانتقاد الواسع في هذا الشأن.

وقال زيهوفر اليوم الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020) لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني "أيه آر دي" : "الآن لا... لا يمكننا القيام بلعبة -تمنى شيئا- كل أسبوع".

مختارات

يسعى هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، إلى تعزيز التعاون الشرطي في كافة أنحاء أوروبا بشكل أكثر فعالية من أجل معالجة التهديدات المتزايدة، خاصة مع تصاعد معدلات الاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم المخدرات. (04.07.2020)

المشاهد نفسها تكررت في ألمانيا، متظاهرون يجثون على ركبة واحدة على الأرض مع رفع قبضة اليد للسماء، تضامنا مع جورج فلويد. وسرعان ما طفى سؤال على السطح، هل تعاني الشرطة الألمانية من "عنصرية كامنة" على غرار نظيرتها الأمريكية؟ (12.06.2020)

وأكد أنه لابد في البداية من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة الاتحادية والولايات ضد التطرف اليميني والعنصرية، مضيفاً: "حينئذ يمكن للمرء مواصلة التفكير في نوعية الإجراءات الأخرى اللازمة".

ومن المنتظر ألا يتم طرح التقرير الذي كان من المفترض بالأساس إعلانه في الربيع الماضي، قبل انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان. وسيتناول التقرير، حسب معلومات وزارة الداخلية، الأنشطة اليمينية المتطرفة في الأجهزة الأمنية أولا ثم سيتناول لاحقاً هذه الأنشطة في كل قطاع الخدمة العامة.

والمقصود بالتنميط العنصري هو تعرض شخص للتفتيش من قبل الشرطة فقط لمجرد لون بشرته أو لون شعره أو أي مظهر خارجي آخر دون وجود سبب ملموس لهذا التفتيش.

وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب قد أوصت في أحدث تقرير لها عن ألمانيا بإجراء هذه الدراسة.

زيهوفر مستاء 

وعبر زيهوفر عن قناعته "بأننا ليس لدينا مشكلة هيكلية في هذا الصدد"، وأعرب عن استيائه من وجود انتقاد دائم للشرطة "يصل أحياناً لحد الإهانة"، وأشار إلى أنه يتم التغاضي خلال ذلك عن مكافحة العنصرية بحسم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية شتيفه التر إن زيهوفر لن يصدر تكليفاً بإجراء هذه الدراسة قبل تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الولايات لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

وأشار المتحدث إلى أن من المنتظر أن يصدر مكتب مركزي تم إنشاؤه حديثا لدى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تقريراً لتوضيح أنشطة يمينية متطرفة في الخدمة العامة.

وزارة العدل متمسكة بالدراسة

وعلى عكس زيهوفر، تسعى وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت إلى التمسك بالدراسة المقررة بشأن ما يسمى بـ "التنميط العنصري لدى الشرطة".

اتحاد هيئات مكافحة الجريمة في ألمانيا بدوره انتقد رفض وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر إجراء الدراسة. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال زباستيان فيدلر، رئيس الاتحاد، في وقت متأخر من مساء الاثنين :" أرى أن التبرير الذي سمعته، مزعج بعض الشيء لأنه ليس مقنعا بطبيعة الحال، كما أنه يضر بالسلطات الأمنية نفسها على طريقة الدب الذي قتل صاحبه".

ودافع فيدلر في لقاء آخر عن إجراء دراسة "تفحص بدون الكشف عن هويات، الموقف داخل الشرطة من العنصرية واليمين المتطرف"، وقال :" وحتى لو ظهرت نتائج سلبية بالنسبة لنا، فيجب أن نعرف ذلك، وأنا لن أدافع عن المخالفين داخل الأجهزة الأمنية".

وأعرب فيدلر عن اعتقاده بأن "الموقف الممانع لوزير الداخلية الآن غير مفهوم بالنسبة لي لأنه يغذي الانطباع بطبيعة الحال بأن هناك شيئا يستوجب إخفاؤه، لكن السلطات الأمنية، وهذا ما يقوله على أية حال أعضاؤنا في الشرطة الجنائية على المستوى الاتحادي والولايات، تقول إنها ليس لديها ما تخفيه".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن طرق الملاحقة التمييزية " لا يتم ممارستها ولا تدريسها" في ألمانيا، وقال إنه يتعين التحقيق في كل شكوى ترد في هذا الشأن.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


 

مواضيع ذات صلة

Berlin | Bundestagsdebatte zum Thema Kampf gegen Hass und rechter Terror in Deutschland

رئيس البرلمان الألماني يدعو لإنشاء مراكز للاجئين خارج الحدود الأوروبية 06.07.2020

انضم رئيس البرلمان الألماني إلى سياسيين آخرين في الدعوة لإنشاء مراكز استقبال للاجئين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة ضمان شروط معيشية آدمية في هذه المراكز وحمايتها تحت مظلة الأمم المتحدة.

Saarbrücken | Polizeibeamte kontrollieren am Grenzübergang Goldene Bremm

وزير داخلية ألمانيا يكشف تفاصيل حول مسألتي فتح الحدود والسفر 03.05.2020

بعدما أشارت النمسا إلى إمكانية فتح حدودها لاستقبال السياح الألمان والتشيك، كشف وزير الداخلية الألماني اتجاه الموقف الألماني في هذا الملف وكذلك حول بوندسليغا في ظل انتشار كورونا باعتباره "الفيصل في اتخاذ القرار المناسب".

Deutschland PK Seehofer

وزير الداخلية الألماني يحذر من خطر التطرف اليميني 10.09.2019

يرى وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر أن خطر التطرف اليميني في ألمانيا لا يقل عن الخطر الذي يمثله الإسلام الراديكالي، وقال إنه يجب تصنيف درجة التهديد في هذا المجال على أنها مرتفعة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  