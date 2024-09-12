ألمانيا ـ ثلث الأسر تستثمر في التحول للطاقة المتجددة

يشهد التحول إلى الطاقة المتجددة تقدما على مستوى المباني السكنية في ألمانيا. فقد بلغت نسبة الأسر في البلاد التي تستخدم بالفعل واحدة على الأقل من التقنيات ذات الصلة بتحول الطاقة 31 في المئة، وهو ما يعادل 12.9 مليون أسرة.

أكدت دراسة أجراها بنك التنمية الألماني المملوك للدولة (KfW) بعنوان "مؤشر تحول الطاقة" أن ألمانيا تشهد تقدماً ملحوظاً في التحول إلى الطاقة المتجددة على مستوى المباني السكنية. ووفقاً للدراسة، فإن حوالي 31% من الأسر الألمانية، أي ما يعادل 12.9 مليون أسرة، تستخدم بالفعل واحدة على الأقل من التقنيات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وتُعد الأنظمة الكهروضوئية الأكثر انتشاراً، حيث تم تركيبها في 15% من المنازل.

الأسر تتجه للطاقة المتجددة

وأشارت الدراسة إلى أن 6% أخرى من الأسر تخطط لاعتماد تقنية واحدة على الأقل متعلقة بالطاقة المتجددة خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وشملت التقنيات المدروسة المضخات الحرارية، والخلايا الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية، وبطاريات التخزين، وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والحرارة معاً، ومواقد كريات الخشب، والسيارات الكهربائية، وتهدف جميع هذه التقنيات إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

الطاقات المتجددة تعزز تحول الطاقة في ألمانيا

ووفقاً لموقع Deutschland.de، تُعزز الطاقات المتجددة حصتها في استهلاك الكهرباء في ألمانيا بشكل ملحوظ، حيث بلغت نحو 46% في عام 2022، محققةً رقماً قياسياً جديداً. لكن تحول الطاقة لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يشمل أيضاً جميع مجالات استخدام الطاقة، مثل النقل وتدفئة المباني، وهو ما يُعرف بمصطلحات مثل تحول النقل وتحول الحرارة. ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك فرص للتحسين في هذا المجال.

ن.ف.د/ ع.ش (د ب أ)