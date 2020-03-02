ألمانيا ـ توقيف خلية إرهابية يشتبه في تخطيطها لاعتداءات

أعلن الادعاء الألماني الاتحادي اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2020) توقيف أربعة مواطنين طاجاكستانيين يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات على منشآت عسكرية في البلاد، وبانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى رجل خامس معتقل منذ عام.

وقالت نيابة مدينة كارلسروه إن المشتبه بهم الذين أوقفوا هم من ولاية شمال الراين فيستفاليا كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الإسلام، بحسب ما نشرت الوكالة الفرنسية للأنباء.

صحيفة بيلد الألمانية قالت إن الاعتقالات تمت في مناطق هاينزبيرغ وزيغين وفيردول، كما تم تفتيش منازل المعتقلين ومنازل أخرى مجاورة. ووفقا للصحيفة الألمانية واسعة الانتشار، فإن الاتهامات تدور حول إمكانية شن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا، وكذلك على أفراد.

ونقلت الصحيفة من مصادر أمنية أن الهجمات لم تكن وشيكة بعد. لكن كان هنالك مخاوف من أن الرجال كانوا سيحصلون على أسلحة نارية ومتفجرات.

ووفقا لمصادر أمنية فإن رجلا خامسا تم إصدار مذكرة اتهام بحقه أيضا، وهو محتجز منذ مارس 2019، في البداية بتهم أخرى. ولكن بسبب الاشتباه في الإرهاب، تولى المدعي الفيدرالي بعد ذلك التحقيق ضده. وقد توقفت خطط الهجوم بعد اعتقاله.

ع.أ ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب، DW)