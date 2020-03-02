 ألمانيا ـ توقيف خلية إرهابية يشتبه في تخطيطها لاعتداءات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2020

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أخبار

ألمانيا ـ توقيف خلية إرهابية يشتبه في تخطيطها لاعتداءات

أصدر الإدعاء العام الاتحادي في كارلسروه أوامر اعتقال بحق أربعة أفراد منحدرين من طاجيكستان للاشتباه في صلتهم بالإرهاب. صحيفة بيلد الألمانية تحدثت عن مخاوف أمنية من استهداف الخلية لمنشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا.

صورة من الأرشيف لقوات شرطة خاصة في مدينة فرانكفورت

اعتقال أربعة طاجاكستانيين يشتبه بتخطيطهم لعمليات إرهابية في ألمانيا

أعلن الادعاء الألماني الاتحادي اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2020) توقيف أربعة مواطنين طاجاكستانيين يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات على منشآت عسكرية في البلاد، وبانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى رجل خامس معتقل منذ عام.

وقالت نيابة مدينة كارلسروه إن المشتبه بهم الذين أوقفوا هم من ولاية شمال الراين فيستفاليا كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الإسلام، بحسب ما نشرت الوكالة الفرنسية للأنباء.

  صحيفة بيلد الألمانية قالت إن الاعتقالات تمت في مناطق هاينزبيرغ وزيغين وفيردول، كما تم تفتيش منازل المعتقلين ومنازل أخرى مجاورة. ووفقا للصحيفة الألمانية واسعة الانتشار، فإن الاتهامات تدور حول إمكانية شن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا، وكذلك على أفراد.

ونقلت الصحيفة من مصادر أمنية أن الهجمات لم تكن وشيكة بعد. لكن كان هنالك مخاوف من أن الرجال كانوا سيحصلون على أسلحة نارية ومتفجرات.

ووفقا لمصادر أمنية فإن رجلا خامسا تم إصدار مذكرة اتهام بحقه أيضا، وهو محتجز منذ مارس 2019، في البداية بتهم أخرى. ولكن بسبب الاشتباه في الإرهاب، تولى المدعي الفيدرالي بعد ذلك التحقيق ضده. وقد توقفت خطط الهجوم بعد اعتقاله.

ع.أ ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب، DW)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


 

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