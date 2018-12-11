ألمانيا ـ تلميذة تتعرض للاغتصاب في مركز لإيواء لاجئين

تعرضت فتاة في مركز استقبال للاجئين في مدينة اوغسبرغ لحادث اغتصاب من قبل عدة رجال. وأعلن رجال الشرطة ومكتب الادعاء العام أمس الخميس (13 ديسمبر/كانون الأول)، أنه تم احتجاز خمسة شبان أفغان مشتبه بهم. كانوا على تواصل مع الفتاة من قبل.

ووفقا لرجال شرطة اوغسبرغ، كانت الفتاة البالغة من العمر 15 عام قد زارت شابا أفغانيا يكبرها بعامين في مركز إيواء اللاجئين في مدينة اوغسبروغ في يوليو /تموز الماضي وقامت بتدخين الحشيش معه، ليتم العثور عليها فاقدة للوعي آنذاك من قبل بعض المارة، نقلت بعدها إلى مشفى الأطفال في المدينة.

وبعد سلسلة فحوصات تم الاشتباه بتعرضها لاعتداء واحتجز رجال الشرطة الشاب الأفغاني (17 عاما) ومواطنه (20 عاما) منذ عدة أشهر. وللتحقيق في حادث الاعتداء الجنسي. حصل المحققون في شهر أيلول/سبتمبر على عينات من الحمض النووي من مجموعة من ساكني مركز الإيواء فضلا عن عينات من الحمض النووي لأشخاص من مركز إيواء آخر في فريدبرغ بالقرب من اوغسبرغ.

بعد فحص الحمض النووي تم الاشتباه بشاب أفغاني آخر، كما تم إلقاء القبض على شابين أفغانيين أخرين يوم الأربعاء الماضي (12 ديسمبر/كانون الأول) تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما. وذلك بتهمة اشتباه عاجل بمشاركتهم في "عملية الاعتداء على الفتاة". ولم يفصح الادعاء العام عن حتى الآن عن مكان وتوقيت وقوع حادث الاعتداء، فضلا عن التحفظ على ذكر هوية الضحية.

د..ص/س. ك ( د ب أ)-مهاجر نيوز