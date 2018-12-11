 ألمانيا ـ تلميذة تتعرض للاغتصاب في مركز لإيواء لاجئين | عالم المنوعات | DW | 14.12.2018

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منوعات

ألمانيا ـ تلميذة تتعرض للاغتصاب في مركز لإيواء لاجئين

اعتقلت الشرطة الألمانية مشتبهين آخرين متورطين في حوادث اعتداء على تلميذة في مدينة أوغسبروغ، ليصبح عدد المشتبه بهم خمسة أفغان. وبحسب تحقيقات الادعاء العام، فإن أحد هذه الحوادث تم في مركز إيواء يعيش فيه أحد الشبان الأفغان.

Venezolanische Flüchtlinge in Deutschland (DW)

تعرضت فتاة في مركز استقبال للاجئين في مدينة اوغسبرغ لحادث اغتصاب من قبل عدة رجال. وأعلن رجال الشرطة ومكتب الادعاء العام أمس الخميس (13 ديسمبر/كانون الأول)، أنه تم احتجاز خمسة شبان أفغان مشتبه بهم. كانوا على تواصل مع الفتاة من قبل.

ووفقا لرجال شرطة اوغسبرغ، كانت الفتاة البالغة من العمر 15 عام قد زارت شابا أفغانيا يكبرها بعامين في مركز إيواء اللاجئين في مدينة اوغسبروغ في يوليو /تموز الماضي وقامت بتدخين الحشيش معه، ليتم العثور عليها فاقدة للوعي آنذاك من قبل بعض المارة، نقلت بعدها إلى مشفى الأطفال في المدينة.

مختارات

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 وبعد سلسلة فحوصات تم الاشتباه بتعرضها لاعتداء واحتجز رجال الشرطة الشاب الأفغاني (17 عاما) ومواطنه (20 عاما) منذ عدة أشهر. وللتحقيق في حادث الاعتداء الجنسي. حصل المحققون في شهر أيلول/سبتمبر على عينات من الحمض النووي من مجموعة من ساكني مركز الإيواء فضلا عن عينات من الحمض النووي لأشخاص  من مركز إيواء آخر في فريدبرغ بالقرب من اوغسبرغ.

بعد فحص الحمض النووي تم الاشتباه بشاب أفغاني آخر، كما تم إلقاء القبض على شابين أفغانيين أخرين يوم الأربعاء الماضي (12 ديسمبر/كانون الأول) تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما. وذلك بتهمة اشتباه عاجل بمشاركتهم في "عملية الاعتداء على الفتاة". ولم يفصح الادعاء العام عن حتى الآن عن مكان وتوقيت وقوع حادث الاعتداء، فضلا عن التحفظ على ذكر هوية الضحية.

د..ص/س. ك ( د ب أ)-مهاجر نيوز

 

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


 

مختارات

بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

تعرضوا للاغتصاب والعبودية. الإيزيديون الذين تمكنوا من الهرب من تنظيم "داعش" الإرهابي تحدثوا عن أحداث مفجعة. جامعة دهوك في العراق تهتم بالموضوع وافتتحت مركزا لمعالجة الصدمات النفسانية بدعم ألماني. (16.03.2017)  

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