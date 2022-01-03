ألمانيا ـ تضامن واستنكار عقب تدنيس وتخريب قبور مسلمين

عشية بداية السنة الميلادية الجديدة تعرضت مقبرة إسلامية في بلدة إسيرلون الألمانيةلعملية تدنيس حوالي ثلاثين قبرا في الجزء الإسلامي من المقبرة الرئيسية للبلدة لواقعة في في ساورلاند الألمانية، كما أكدت ذلك الشرطة والمدعي العام.

جانب من قبر إسلامي محطم في الرئسيسية في إسيرلون

وتجمع أكثر من 300 شخص من سكان البلدة بينهم ممثلو جميع الأديان في المقبرة أمس (الأحد الثاني من يناير/ كانون الثاني 2022) لإظهار تضامنهم مع الجالية المسلمة.

ومن بين الشخصيات التي شاركت في المبادرة الكاتب العام للحزب الديمقراطي المسيحي، بول زيمياك، الذي تقع البلدة في دائرته الانتخابية. وقال زيمياك بهذا الصدد "هنا وجد أناس متواهم الأخير وجعلوا من إسيرلون وطنهم. إنهم من سكان إسيرلون. عواطفنا معهم وقد تم ازعاج راحتهم وكذلك الحال مع جميع أقاربهم".

جانب من قبر إسلامي محطم في الرئسيسية في إسيرلون

وقد باشرت السلطات المعنية التحقيق بتهمة اقلاق سكينة الموتى وإلحاق أضرار بالممتلكات. وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات تدل على الجناة. وقد وجهت الشرطة طلبا للعموم تطلب فيه أي معلومات أو أدلة بشأن الحادث.

من جهته نوه أيمن العايز من مجلس الاندماج بالمدينة بالمشاركة الكبيرة والحضور العفوي للكثير من الناس من كل المجالات ورأى في ذلك علامة تبعث على الأمل.

ح.ز/ ع.ج.م (DW، صحف ألمانية)