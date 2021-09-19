ألمانيا ـ تحقيق في حالتي تطرف يميني في القوات الخاصة

ذكرت دوائر أمنية من المخابرات العسكرية الألمانية اليوم الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) أنه سيتم التحقيق ضد ضابط وكذلك ضد ضابط صف بشأن وقائع اشتباه بالتطرف اليميني، وفق ما أفاد به تقرير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد. وبحسب الدوائر الأمنية، يشتبه أن رقيب أول بالقوات الخاصة أظهر علم الرايخ الألماني ثلاثي الألوان (الأسود والأبيض والأحمر) بجانب العلم الألماني أثناء تدريب في عام 2015.
كما أن هناك ملازماً آخر متهم بنشر "عدد محدود" من الصور ذات الخلفية اليمينية على تطبيق "واتس آب" في عام 2014. ولا يزال يتم حالياً فحص ما إذا كانت كلتا الحالتين ذاتا طبيعة صلة جنائية أم لا. يذكر أنه تم الإبلاغ عن كلتا الحالتين في أيلول/ سبتمبر الجاري.
ويذكر أن البرلمان الألماني أقر في مايو/ أيار الماضي قانونا لتشديد إجراءات المراجعة الأمنية على جنود الجيش وذلك على إثر اكتشاف حالات من التطرف اليميني داخل فرقة القوات الخاصة في الجيش (ك.إس.ك). وتسري هذه الإجراءات بالدرجة الأولى على الجنود ذوي المهارات العسكرية الخاصة أو العاملين في قطاعات حساسة حيث من المنتظر تكثيف عمليات الاستجواب معهم، ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت بصورة أكثر من ذي قبل.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى منع الجنود من إساءة استغلال معارفهم المتخصصة، وبموجب الضوابط المشددة سيتم العمل على ضمان عدم وصول جنود الاحتياط إلى الأسلحة الحربية إلا في حال عدم وجود أي شكوك في موثوقيتهم السياسية. وكانت حالات الاشتباه في الحوادث اليمينية المتطرفة داخل الجيش الألماني ارتفعت إلى 477 حالة في العام الماضي، وتصدرت فرقة القوات الخاصة (كيه إس كيه) عناوين الصحف في الفترة الأخيرة بسبب حالات من هذا النوع وغيرها.
وكان قد تم العثور على مخبأ سلاح لدى جندي في ولاية سكسونيا، فيما يواجه قائد فرقة (كيه إس كيه) ماركوس كرايتمار اتهاما بعدم توقيع عقوبات على جنود لديه بعد إعادة ذخيرة كان قد تم اختلاسها في وقت سابق أو لم يتم إعادتها بعد تدريبات رماية. وسيسري القانون الجديد بالنسبة لكل الجنود في المراكز التي تحتاج إلى متطلبات أمنية عالية وأصحاب المهارات العسكرية الخاصة، وذكرت وزارة الدفاع أن من هؤلاء أصحاب المهارات القتالية ومن لهم معلومات حول كيفية استخدام المتفجرات والتكتيكات العسكرية والقدرات الخاصة بالعمليات السيبرانية.
ح.ز ع.غ (د.ب.أ)
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"
نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
بطل حرب ونجم سينما
على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
كلب برتبة رائد!
لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
التدريب منذ الولادة
تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
الكلب الذي غير القانون
في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.
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بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!
الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا
صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف