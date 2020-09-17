ألمانيا ـ تحذيرات من فقدان الثقة بالشرطة عقب اكتشاف مجموعات متطرفة

حذر رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) ، هولغر مونش، من فقدان الثقة بشكل عام في الشرطة في ضوء فضيحة التطرف اليمينية الجديدة. وقال مونش لشبكة التحرير الإعلامية الألمانية، الصادرة اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول): "هذه وقائع تهز الثقة بشكل خطير في الشرطة".

وأكد رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، أن هذا هو السبب في أن الشرطة بأكملها يجب أن تفعل كل شيء "للحفاظ على الثقة أو استعادتها". وأضاف بأنه سيتعين على مؤسسة الشرطة أن تقول مرارًا وتكرارًا بوضوح كبير أن الأفكار والممارسات اليمينية المتطرفة لا مكان لها في جهاز الشرطة وسيتم ملاحقتها من خلال استنفاذ جميع الوسائل القانونية.

وشنت الشرطة الألمانية أمس الأربعاء حملة كبيرة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا على مجموعة من عناصر الشرطة مشتبه في اشتراكهم في خمس مجموعات دردشة يمينية متطرفة على الأقل. وذكر وزير الداخلية المحلي في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، هيربرت رويل أنه تم عبر مجموعة الدردشة الخمسة تداول 126 صورة، من بينها صور لأدولف هتلر، إلى جانب صورة تخيلية للاجئ داخل غرفة غاز.

ويرجح الوزير أن هذه المجموعات تم تأسيسها منذ عام 2013 حتى أيار/مايو 2015 على أقصى التقدير. وكشف بأن هناك 29 شرطية وشرطيا مشتركون في هذه المجموعات، مشيرا إلى أنه تم إيقافهم جميعا عن العمل اليوم وبدء إجراءات تأديبية ضد 15 منهم، كما يُنتظر تسريح 14 شرطيا من الخدمة.

بينما يرى خبير الشؤون الداخلية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين شوستر، عدم وجود شبكات يمينية في الشرطة الألمانية على مستوى الوطني. وقال. "رغم أنه يتحدث منذ سنوات عن أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية، لكنني مازلت لا أرى بأن هناك هياكل وشبكات تعمل معا على مستوى كل ألمانيا"، حسب ما قال شوستر اليوم الخميس لبرنامج "مورغن ماغاتزين" الذي تبثه قناة النلفزة الأولى إيه أر دي. وطالب رئيس لجنة الرقابة في البرلمان الألماني باتخاذ إجراءات سريعة.

ع.ج.م/ م.س (د ب أ، أ ف ب)