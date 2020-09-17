 ألمانيا ـ تحذيرات من فقدان الثقة بالشرطة عقب اكتشاف مجموعات متطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2020

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ألمانيا ـ تحذيرات من فقدان الثقة بالشرطة عقب اكتشاف مجموعات متطرفة

تتواتر في ألمانيا ردود الفعل على اكتشاف مجموعات يمينية متطرفة فيه، حذر رئيس الشرطة الجنائية من فقدان الثقة بجهاز الشرطة. فيما يرى برلماني بارز بأن الأمر ليس مجرد حالات فردية، لكنها ليست هياكل وشبكات على مستوى البلاد.

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الشرطة الألمانية تحقق بشأن تبادل صور ذات توجه يميني متطرف

حذر رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) ، هولغر مونش، من فقدان الثقة بشكل عام في الشرطة في ضوء فضيحة التطرف اليمينية الجديدة. وقال مونش لشبكة التحرير الإعلامية الألمانية، الصادرة اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول): "هذه وقائع تهز الثقة بشكل خطير في الشرطة".

مختارات

مجموعة إرهابية بمدينة فرايتال نفذت عام 2015 اعتداءات بمتفجرات ضد سياسيين ودور لاجئين. وقبل بداية المحاكمة الثانية ضد جناة مفترضين تبقى المدينة منقسمة. وتحولت حياة أشخاص مدافعين عن اللاجئين إلى جحيم واضطر بعضهم للنزوح.

شنت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة مداهمات ضد عدد من رجال الشرطة للاشتباه في اشتراكهم في مجموعات دردشة يمينية متطرفة. وزير الداخلية في الولاية وصف ما تم الكشف عنه بأنه "عار على الشرطة".

يبدو أن متاعب وزارة الدفاع الألمانية مع الأنشطة اليمينية المتطرفة داخل الجيش لن تتوقف. فقد كشف تقرير إعلامي جديد أن رئيس قسم التواصل الاجتماعي في الوزارة أبدى تعاطفا مع حركة "الهوية" المصنفة ضمن تيار اليمين المتطرف.

وأكد رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، أن هذا هو السبب في أن الشرطة بأكملها يجب أن تفعل كل شيء "للحفاظ على الثقة أو استعادتها". وأضاف بأنه سيتعين على مؤسسة الشرطة أن تقول مرارًا وتكرارًا بوضوح كبير أن الأفكار والممارسات اليمينية المتطرفة لا مكان لها في جهاز الشرطة وسيتم ملاحقتها من خلال استنفاذ جميع الوسائل القانونية.

وشنت الشرطة الألمانية أمس الأربعاء حملة كبيرة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا على مجموعة من عناصر الشرطة مشتبه في اشتراكهم في خمس مجموعات دردشة يمينية متطرفة على الأقل. وذكر وزير الداخلية المحلي في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، هيربرت رويل أنه تم عبر مجموعة الدردشة الخمسة تداول 126 صورة، من بينها صور لأدولف هتلر، إلى جانب صورة تخيلية للاجئ داخل غرفة غاز.

ويرجح الوزير أن هذه المجموعات تم تأسيسها منذ عام 2013 حتى أيار/مايو 2015 على أقصى التقدير. وكشف بأن هناك 29 شرطية وشرطيا مشتركون في هذه المجموعات، مشيرا إلى أنه تم إيقافهم جميعا عن العمل اليوم وبدء إجراءات تأديبية ضد 15 منهم، كما يُنتظر تسريح 14 شرطيا من الخدمة.

بينما يرى خبير الشؤون الداخلية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أرمين شوستر، عدم وجود شبكات يمينية في الشرطة الألمانية على مستوى الوطني. وقال. "رغم أنه يتحدث منذ سنوات عن أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية، لكنني مازلت لا أرى بأن هناك هياكل وشبكات تعمل معا على مستوى كل ألمانيا"، حسب ما قال شوستر اليوم الخميس لبرنامج "مورغن ماغاتزين" الذي تبثه قناة النلفزة الأولى إيه أر دي. وطالب رئيس لجنة الرقابة في البرلمان الألماني باتخاذ إجراءات سريعة.

ع.ج.م/ م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. ألمان يرفضون الاعتراف بالحكومة وبحدود بلادهم

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثهم بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع).


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الشرطة الألمانية تحقق بشأن تبادل صور ذات توجه يميني متطرف  

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