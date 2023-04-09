ألمانيا ـ بيع ربع مليون من التذكرة المخفضة الجديدة في ثلاثة أيام

قالت مديرة النقل الإقليمي في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إيفيلين بالا في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (التاسع من أبريل/ نيسان 2023) إن "الطلب هائل" على شراء التذكرة المخفضة الجديدة فئة 49 يورو لوسائل النقل العام المحلية والإقليمية في أول أيام بعد فتح باب بيعها.
وأضافت "في أول ثلاثة أيام للحجز المسبق، تم شراء 250 ألف تذكرة من تذاكر "دويتشلاند تيكت" لدى السكك الحديدية وحدها".
وتم فتح باب البيع للتذكرة التي سيسري العمل بها اعتبارا من أول أيار/مايو المقبل، منذ يوم الاثنين الماضي، ويمكن شراها من كل شركات وجمعيات النقل الإقليمي الأخرى.
من جانبه، يتوقع اتحاد شركات النقل في ألمانيا اجتذاب 5,6 مليون عميل جديد، كما يتوقع أن يتحول 11 مليون عميل من حملة اشتراكات النقل الحالية إلى شراء الاشتراك المخفض الجديد.
وتتيح التذكرة المخفضة الجديدة "دويتشلاند تيكت" القيام برحلات على متن حافلات وقطارات وسائل النقل المحلي والإقليمي في كل أنحاء ألمانيا. ومن الممكن الحصول على هذه التذكرة حاليا كاشتراك شهري ويمكن الحصول عليها في صورة بطاقة ذكية أو رمز (كيو آر كود) على الهاتف المحمول.
وخلال مرحلة انتقالية حتى نهاية العام ستتوافر تذاكر ورقية يتعين أن تكون قابلة للفحص الرقمي، وتم توفير هذه التذاكر الورقية للجمعيات التي لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للرقمنة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أتاحت في العام الماضي تذكرة شهرية مخفضة فئة 9 يورو للتنقل بها على متن كل وسائل النقل العام في البلاد لمدة ثلاثة أشهر في الفترة بين حزيران/يونيو حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي.
يذكر أن الهدف من التذكرة المخفضة الجديدة هو زيادة جاذبية وسائل النقل الجماعي وتيسير تكلفته.
وصل عدد ركاب قطارات المسافات البعيدة في العام الماضي إلى 138 مليون راكب
وحسب المكتب الاتحادي للإحصاء بلغ عدد ركاب المواصلات العامة من حافلات وقطارات في ألمانيا عام 2022 إلى 10.2 مليار راكب، لكنه لم يصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، حيث كان قد بلغ في عام 2019، 11.6 مليار راكب.
يذكر أن الأرقام الرسمية تشمل أيضا ركاب المسافات البعيدة. ووصل عدد ركاب قطارات المسافات البعيدة في العام الماضي إلى 138 مليون راكب بزيادة بنسبة 62% مقارنة بعددهم في .2021 كما زاد عدد ركاب حافلات المسافات البعيدة بنسبة 163% ليصل إلى 7.5 مليون راكب.
ع.ج.م/أ.ح (د ب ا)
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
جسر رافينا في الغابة السوداء
قد تكون هذه البطاقة بمثابة أفضل صفقة في تاريخ السفر بالقطار في ألمانيا، حيث ستكون تكلفة العديد من رحلات القطارات في حزيران/ يونيو وتموز/ويوليو وآب/ أغسطس 2022، 9 يورو فقط. وتجدر الإشارة إلى أن التذكرة صالحة لعروض نقل شركة دويتشه بان للقطارات المحلية والإقليمية فقط دون القطارات السريعة. لا تفوّت زيارة طريق الغابة السوداء الذي يعبر جسر رافينا (في الصورة) في جنوب ألمانيا.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
الراين الأعلى الأوسط
سواء عن طريق القارب أو السيارة أو الدراجة أو القطار، فمن المؤكد أن رحلة على طول نهر الراين من الرحلات التي تحفر في الذاكرة. يعتبر وادي الراين الأوسط، الذي يربط بين بينغن وروديسهايم وكوبلنز من أجمل مناطق الراين. وقد تم تصنيف منطقة كروم العنب هذه، المليئة بالقلاع والقرى الساحرة، كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2002.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
طريق نهر موزيل
السفر على طول نهر موزيل من الطرقات الخلابة أيضاً في ألمانيا. ابدأ من مدينة كوبلنز حيث يلتقي نهرا الراين وموزيل، واجتاز العديد من مزارع الكروم والقلاع، بما في ذلك القرى الخلابة مثل كوخيم آن دير موزيل. تدير شركة دويتشه بان خط موزيل من كوبلنز إلى ترير. وبفضل سعر البطاقة المنخفض، يمكنك التوقف في محطات مختلفة وتذوق النبيذ المحلي على طول الطريق.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
لينداو على بحيرة كونستانس
مسارات القطار التي تسير على طول بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا تجعل من رحلة القطار تجربة مذهلة. قطار RE5 ، على سبيل المثال، يبدأ في شتوتغارت وينتهي في مدينة لينداو البافارية. بعد ذلك يمكن تتبع كيلومترات من حقول الزهور البرية والمناظر الطبيعية واستمتع بمناظر جبال الألب قبل المحطة النهائية حيث يمكنك التوقف لاستكشاف المدينة القديمة في جزيرة لينداو.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى زالتزبورغ
كما هو الحال في مدن ألمانية أخرى مثل برلين، يمكن لأي شخص شراء التذكرة الشهرية في ميونيخ مقابل 9 يورو فقط في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس. ولكن هناك المزيد، يمكن لعشاق السفر، السفر بالقطار على طول الطريق عبر جبال الألب إلى مدينة زالتزبورغ النمساوية الجميلة، على خط ميريديان البافاري والذي سيكون متاحا أيضا مع التذكرة الرخيصة الجديدة.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
هامبورغ إلى زيلت
لمدة 90 يوما، سيكون السفر إلى هذه الجزيرة الشهيرة في بحر الشمال أسهل من أي وقت مضى. بدءا من حي (ألتونا) في هامبورغ، يمكنك أخذ قطار (RE6) والتوجه مباشرة إلى هذه الجزيرة المعروفة بكثبانها الرملية ومحميات المستنقعات الطبيعية والأنشطة الخارجية التي لا تعد ولا تحصى. تستغرق الرحلة أقل من 4 ساعات.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
درسدن إلى ديسين، جمهورية التشيك
يُعتبر استكشاف "سويسرا السكسونية" في ألمانيا بتشكيلاته الصخرية الرائعة من الحجر الرملي أمرا سهلاً بالقطار. يأخذك الطريق بسلاسة على طول نهر (البه )من دريسدن إلى بلدة باد شانداو. ومن الممكن المتابعة في ديسين، المدينة الواقعة في جمهورية التشيك والتي تعد الموقع الشهير لاستكشاف الجانب التشيكي من حديقة "سويسرا البوهيمية".
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من غيرا إلى خب فوق جسر غولتسشتال
سيحب عشاق القطارات فرصة عبور أكبر جسر قرميدي في العالم، وهو جسر غولتسشتال. يمكن عبور هذا الهيكل الكبير مع خطوط القطار الإقليمية RB4 و RB2 عبر وادي إلستر من غيرا إلى بلدة "خب" في جمهورية التشيك. ولكن تذكر عند التخطيط لرحلتك أن عرض تذكرة التسعة يورو لا ينطبق على القطارات التالية: ICE و IC و EC و Flixtrain.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
ميونيخ إلى بحيرة تيغرنزي
من أجمل المناطق في ألمانيا، موقع خلاب محاط بجبال الألب. ويمكن الوصول أيضاً إلى منطقة منتجع بحيرة تيغرنزي بسعر منخفض للغاية لمدة 90 يوماً في الصيف. ابتداءً من ميونيخ، يمكن السفر بالقطار البافاري أوفرلاند ("Bayerische Oberlandbahn") إلى مدينتين على البحيرة الرائعة "غموند" ومدينة تيغرنزي.
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ألمانيا ـ أجمل وجهات السفر بالقطارات بتذكرة الـ9 يورو المستحدثة
من برلين إلى بحر البلطيق
لا يكتمل صيف برلين دون رحلة شمالا إلى ساحل بحر البلطيق. إذ بفضل التذكرة الرخيصة الجديدة، ستكون زيارة المدن الساحرة أسهل من أي وقت مضى، مثل شترالسوند (في الصورة)، مع القطارات الإقليمية. ومع ذلك، تحذر شركة دوتيشه بان من أنه قد لا يكون من الممكن إحضار دراجتك. إذ من المتوقع أن تكون القطارات مزدحمة جدا خصوصاً في آب/ أغسطس، لذا فكر في استئجار دراجة في وجهتك. سارة هوكال/ ريم ضوا.