 ألمانيا ـ بدء محاكمة متهمين بسرقة مجوهرات ″القبو الأخضر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا ـ بدء محاكمة متهمين بسرقة مجوهرات "القبو الأخضر"

بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة مجموعة تنتمي لإحدى "العشائر الإجرامية" المنحدرة من بلدان عربية، بتهمة سرقة مجوهرات من متحف "القبو الأخضر"، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو.

جزء من المجوهرات المسروقة من متحف القبو الأخضر

جزء من المجوهرات المسروقة من متحف "القبو الأخضر"

قال الادعاء العام في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا إن مجموعة  ممن يشتبه في ضلوعهم  في عملية سرقة أكبر مجموعة أحجار كريمة محفوظة في متحف "القبو الأخضر" بالمدينة كانوا مسلحين خلال قيامهم بعملية السرقة.

وبحسب لائحة الاتهام التي تليت الجمعة (28 كانون الثاني/يناير 2022) عند بدء المحاكمة بمدينة دريسدن، فقد كان بحوزة المشتبه فيهم خلال عملية السطو على مجوهرات لأمراء سابقين، هي الأكبر من نوعها في أوروبا، مسدسان أحدهما كاتم للصوت.

مشاهدة الفيديو 02:01

سرقة متحف القبو الأخضر في دريسدن

كما تضمنت لائحة الاتهام مدى دقة الاستعدادات التي قاموا بها، حيث قالت إنهم تجسسوا مرارا على  مسرح الجريمة  بدقة تامة، وقبل اقتحام الخزانة قاموا أيضا بإزالة جزء من الشبكة الحديدية الحامية للخزانة ثم أعادوا تركيبها بمواد لاصقة.

مختارات

جريمة سرقة من أحد المتاحف الألمانية، هزت الرأي العام في البلاد. وبعد عام من وقوعها نجحت السلطات في الوصول إلى المشتبه بهم. حيث قامت قوات الشرطة بعمليات تفتيش ومداهمة في برلين بغية ضبطهم وضبط المسروقات التي لا تقدر بثمن.

بدء محاكمة المتهمين بسرقة العملة الذهبية الضخمة، التي يبلغ وزنها 100 كيلوغراماً من متحف "بوده" في برلين، حيث يمثل المتهمون الأربعة الذين ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

وقالت لائحة الاتهام إنهم أرادوا بهذه الطريقة دخول المبنى بشكل أسرع في اليوم المحدد للسطو وهو الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وكادت الشرطة أن تقبض على بعض المشتبه فيهم في وقت سابق، خلال قيامهم بإحدى عمليات الاستطلاع، حيث لاحظت الشرطة قيامهم بمناورة انعطاف غير قانونية في أحد شوارع مدينة دريسدن ليلا.

وعندما أراد الضابط فحص السيارة التي كانوا فيها فر المشتبه فيهم بسرعة 120 كم/ ساعة.

وتنظر المحكمة الإقليمية في دريسدن قضية ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاما. ووجهت المحكمة لهم تهم السرقة الجسيمة التي رتب لها بطريقة العصابات، وإضرام حريق بطريق العمد، والحرق العمد المبالغ فيه. كما وجه لهم الادعاء العام اتهاما بالمسؤولية عن عملية السطو على مقتنيات متحف خزينة مجوهرات دريسدن الأثرية.

ويقدر حجم المشروقات بـ 21 قطعة من المجوهرات و4300 ماسة وماسة متميزة بقيمة إجمالية تتجاوز 113 مليون يورو. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بجلسة تفريق لأصغر متهمين اثنين لأنهما كانا يبلغان من العمر 20 عاما وقت ارتكاب الجريمة. لذلك تتم إجراءات محاكمتهما أمام الغرفة الجنائية الثانية المخصصة للشباب الأصغر سنا.

وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بمحاكمة عادلة دون تحيز وأحكام مسبقة. وذكر بعض المحامين أن موكليهم لم يشاركوا في عملية السرقة تلك ولذلك فهم يطالبون بتبرئتهم. كما انتقدوا الأحكام المسبقة ضد موكليهم من قبل وسائل الإعلام بسبب أنهم ينتمون لعشيرة إجرامية، مؤكدين أن انتماء المتهمين لعائلة "ريمو" لا يعني بالضرورة أنهم أعضاء في عشيرة إجرامية. كما اشتكوا من نشر صور موكليهم دون تمويهها.

يذكر أن المتهمين ينحدرون من  عشيرة "ريمو"  في برلين التي يُعتقد أنها من أصول لبنانية. وأدين أفراد في هذه العائلة الكبيرة أيضا بجرائم أخرى كبيرة مثل  سرقة عملات ذهبية  من متحف "بوده" ببرلين عام 2017.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ/ إيه بي دي)

  • Deutschland Razzien und Festnahmen im Zusammenhang mit dem Kunstraub im Grünen Gewölbe

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    نفذت السلطات الألمانية المختصة 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال عملية السطو علىة متحف القبو الأخضر بدريسدن. وعبّأت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق بيان للنيابة العامة الألمانية. وفي العام الماضي استحوذ منغذدو عملية السطو على حوالى عشرة قطع تضم في المجموع "مئات" الماسات بينها قطعة من 49 قيراطا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في نوفمبر تشرين ثاني 2019 اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين القطع المسروقة حسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة "وسام النسر البولندي الأبيض" المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة (من تصميم جان جاك بالارد 1746 – 1749). وهو من مجوهرات ما يُعرف بـ"المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    كم بين المسروقات واحدة من البروشات الملكية الشهيرة. والتي كانت تضعها سيدات البلاط في نهاية القرن الثامن عشر للإشارة إلى أنها من مجوهرات العرش. في عام 1782 أمر ملك ساكسونيا فريدريش أوغسطس الثالث بتصنيع الدبوس وترصيعه بالألماس لزوجته أمالي أوغسطا وذلك بعد أن وضعت مولودها الأول. دبوس الصدر هذا مرصع بـ 51 ماسة من الحجم الكبيرو611 صغيرة.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد ومعه مئة وسبع وسبعون لؤلؤة ساكسونية. هذه اللآليء تم اصطيادها في مياه منطقة فوغت لاند الساكسونية التي يشكل نهر إلستر الأبيض مركزها. صيد اللؤلؤ كان في ذلك العهد شأن تابع للبلاط، بمعنى أن كل الإيرادات من صيد اللؤلؤ كانت تصب في خزينة حاكم ساكسونيا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد المصنع من 177 لؤلؤة ساكسونية، اُصطيدت من مياه منطقة فوغت لاند في ساكسونيا التي يقطعها نهر "إلستر الأبيض". كان صيد اللؤلؤ في ذلك العهد من شؤون البلاط، بمعنى أن إيراداته كانت تورد إلى خزينة حاكم ساكسونيا. اللصوص كسروا زجاج الواجهة بفأس ليتمكنوا من الوصول إلى المجوهرات ومن جملتها دبوس الشعر الذي يظهر في الصورة والمصمم على شكل الشمس.

  • Deutschland Berlin Goldmünze Big Maple Leaf aus Bode Museum gestohlen (picture-alliance/dpa/M. Mettelsiefen)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    سجل متحف "بوده" في العاصمة الألمانية برلين عام 2017 سرقة عملة نقدية ذهبية يبلغ وزنها 100 كيلوغرام يُقدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. وكشفت التحقيقات أن الجناة ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا/ م.م


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - 05.09.2018, Berlin: Vermummte Einsatzkräfte stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln. Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds. Mehrere Berliner Senatoren und Experten ihrer Verwaltungen wollen am Montag über eine gemeinsame Strategie gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien beraten. (zu «Senatoren beraten über Vorgehen gegen kriminelle Clans» vom 25.11.2018) Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- "العشائر العربية الإجرامية".. الحقيقة والأحكام المسبقة! 30.08.2021

مصطلح "العائلات العربية الكبيرة" إشكالي وحوله خلاف كبير في ألمانيا. ماذا يعني ذلك وما حقيقة ما ينسب إليها والأحكام المسبقة بحق أفرادها؟ دراسة حديثة حول ذلك توصلت إلى نتائج محددة. فما حقيقة الأمر؟