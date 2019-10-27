 ألمانيا ـ المجلس المركزي لليهود ينتقد دعوات للانفتاح نحو حزب ″البديل″ | أخبار | DW | 05.11.2019

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أخبار

ألمانيا ـ المجلس المركزي لليهود ينتقد دعوات للانفتاح نحو حزب "البديل"

انتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا مطلب بعض ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينغن بالانفتاح نحو "حزب البديل" الشعبوي، وذلك عقب حصول الحزب على 23.4 في المائة من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة.

Josef Schuster äußert sich zu Vorfällen in Halle (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزف شوستر

قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزف شوستر، لصحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية إن "ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي المحليين في ولاية تورينغن، الذين يريدون أن يكونوا منفتحين على المباحثات مع حزب البديل، يتصرفون بلا مسؤولية، لأنهم يسهمون بذلك في جعل حزب البديل مقبولا اجتماعيا".

يذكر أن 17 سياسيا بحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينغن دعوا بطريقة غير مباشرة في خطاب للاستعداد لإجراء مباحثات مع "حزب البديل" الشعبوي ((إيه إف دي) وحزب اليسار. وجاء في الخطاب، نناشد الحزب المسيحي في الولاية "المشاركة في عملية المباحثات مع جميع الأحزاب الذي تم انتخابها بشكل ديمقراطي في البرلمان المحلي بولاية تورينغن".

وذكرت صحيفة "أوست تورينغر" الألمانية مساء أمس الاثنين أن "مناشدة الأعضاء المحافظين في الحزب المسيحي في تورينغن" انتشرت في دوائر الحزب المسيحي الديمقراطي. وبحسب التقرير الصحفي، يرى قادة الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية  أنه لا يمكن تصور "استبعاد حوالي ربع الناخبين في تورينغن من المفاوضات"، في إشارة إلى نتيجة الانتخابات المحلية الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، لم تتضمن المناشدة ذكرا محددا لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلا أن توجه المناشدة يبدو واضحا في ذلك. كما لم يقم قادة الحزب في الولاية بالتحدث عن رغبة محددة في تشكيل ائتلاف حاكم مع "البديل الألماني". وأشارت المناشدة إلى أن القرار بتأييد أو معارضة تشكيل ائتلاف حاكم مع "البديل الألماني" ينبغي أن يُتخذ عقب محادثات مفتوحة النتائج.

وينتهج قادة الحزب بذلك نفس موقف النائب عن حزبهم في البرلمان المحلي للولاية، ميشائيل هيم، الذي قال الأسبوع الماضي في إشارة إلى 23.4 في المائة من الأصوات التي حصدها "البديل الألماني" في الانتخابات: "لن نسدي معروفا للديمقراطية إذا قمنا باستبعاد ربع الناخبين".

يُذكر أن الحزب المسيحي الديمقراطي حصل في الانتخابات التي جرت في ولاية تورينغن في 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي على نسبة 21.8 في المائة من الأصوات، ليحتل المرتبة الثالثة خلف حزب البديل من أجل ألمانيا.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


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