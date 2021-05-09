ألمانيا ـ المجلس المركزي لليهود يتهم القضاء بالتقصير في مكافحة معاداة السامية

في تصريحات لصحيفة "اوغسبورغر الغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (23 مايو/ايار 2021)، قال جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، إن: " مكافحة معاداة السامية يلزمها شيئان على الأقل أولا مشرع حازم وقضاء يطبق هذا القانون بشكل حازم".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشديد العقوبات، أجاب شوستر بـ"نعم" حتى مع كون الحكومة الألمانية قد شددت لتوها قانون العقوبات الخاص بمعاداة السامية، وقال "إنني أرى أوجه القصور الأكبر موجودة لدى القضاء الذي يعاني ضعفا معينا في الرؤية في العين اليمنى".

واتهم شوستر الشرطة أيضا بأنها لا تقوم دائما بواجبها على النحو الصحيح " فقد أمكن منع اندفاع المتظاهرين في مدينة غيلزنكيرشن من الوصول إلى المعبد اليهودي، وقد قامت الشرطة بعمل جيد".

وأضاف:"لكن عندما يهتف المتظاهرون بشعارات معادية للسامية ويدعون للعنف ضد اليهود، فإنني أنتظر من الشرطة أيضا أن تتدخل وتحقق وتسمي الجناة وتبلغ عنهم، وهذا هو السبيل الوحيد حتى يطبق القضاء العقوبات".

كانت مدينة غيلزنكيرشن شهدت مؤخرا أعمال شغب معادية للسامية أمام المعبد اليهودي في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت بعد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، مظاهرات متكررة مؤيدة للفلسطينيين، تخللتها شعارات معادية للسامية.

من ناحيته كما دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألماني، لتشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة العداء ضد اليهود.

وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "معاداة السامية- وكذلك معاداة السامية اليومية- تعد جريمة خطيرة. يتعين علينا تفعيل عقوبات أعلى حاليا".

وأضاف زودر أنه يعتبر "فكرة الاندماج الجديدة" ضرورية أيضا، وقال: "يجب أن يكون واضحا في النهاية: سواء مسيحيون أو مسلمون أو بوذيون أو هندوس أو ملحدون- يجب أن يشعر الجميع كمواطنين ألمان وأن يحيوا فلسفة مجتمع ديمقراطي حر".

وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس السبت من تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية. وقالت إن "الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع، والذين يحرضون على الكراهية العرقية، هؤلاء خارج قانوننا الأساسي (الدستور)". وتابعت: "مثل هذه الأعمال يجب أن تعاقب بالطريقة المناسبة".

ع.ا/ع.ج.م( د ب أ)