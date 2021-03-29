 ألمانيا ـ المؤبد لـ ″جهادي″ عراقي لارتكابه ″إبادة″ في حق الإيزيديين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2021

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ألمانيا ـ المؤبد لـ "جهادي" عراقي لارتكابه "إبادة" في حق الإيزيديين

في حكم هو الأول من نوعه في العالم قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين. وفي وقت سابق كان قد حُكم على زوجته السابقة بالسجن 10 سنوات.

المتهم العراقي طه الج. يخفي وجهه من كاميرات التصوير أمام محكمة خلال جلسات محاكمته (أرشيف) (24/4/2020)

المتهم العراقي طه الج. يخفي وجهه من كاميرات التصوير أمام محكمة خلال جلسات محاكمته (أرشيف)

قضاة محكمة فرانكفورت في ألمانيا اليوم الثلاثاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) بالسجن مدى الحياة على العراقي طه الج. في قضية مقتل فتاة إيزيدية. واعتبر قضاة المحكمة أن طه الج. "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

مختارات

ووصف رئيس المحكمة كريستوف كوللر الحكم بأنه الأول من نوعه في العالم على   الجرائم المرتبكة بحق الإيزيدين   من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، وهي جرائم ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

ويتوقع ان يكون هذا الحكم أساسياً في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في حق هذه الأقلية الناطقة بالكردية. 

وكان المتهم   وزوجته السابقة الألمانية جنيفر دبليو.  قد احتفظا معا بالفتاة وأمهما كجارتين لمدة شهر على الأقل.

وروت والدة الطفلة الشاهدة الرئيسية أمام المحكمة، المأساة التي عانتها طفلتها "وهي معلّقة على نافذة" خارج المنزل وسط حرارة "تصل أحياناً إلى أكثر من 50 درجة مئوية" على ما ذكرت النيابة العامة. فبعد تعرضها باستمرار لسوء المعاملة "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها.
وطالب الادعاء العام الألماني   بالسجن مدى الحياة بحق المتهم ، وقالت ممثلة الادعاء في وقت سابق هذا الشهر خلال المرافعات أنه يعتقد أن المتهم (31 عاماً) قيد الفتاة البالغة من العمر خمسة أعوام في قضيب نافذة في فناء منزله في العراق لمدة ساعة لمعاقبتها وكان ذلك في ذروة فصل الصيف عام 2015 في حرارة منتصف النهار الحارقة والشمس المستعرة، وتوفيت الفتاة الصغيرة بعد ذلك بوقت وجيز متأثرة بهذه المعاملة السيئة.

وأضافت ممثلة الادعاء أن المتهم كان عضوا في "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) وكان يتصرف وفقاً لأيدولوجية التنظيم، مشيرة إلى أن التنظيم قاد حملة إبادة ممنهجة ضد الإيزيديين، وصنفت الواقعة بأنها أذى بدني أدى إلى الوفاة، وقالت إن من المرجح أن تكون الفتاة توفيت بسبب تعرضها لضربة شمس.

وجعل تنظيم "الدولة الإسلامية" الأيزيديات سبايا وقتل مئات الرجال بعدما اجتاح منطقة سنجار في شمال غرب العراق في آب/ أغسطس 2014.
 

ورأت ممثلة الادعاء أن المتهم مدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب وقالت إنه أساء معاملة والدة الفتاة التي كانت أسيرة عنده هي الأخرى وتعرضت للضرب مراراً كما أجبرها على أداء أعمال بدون مقابل وأجبرها على ممارسة شعائر العقيدة الإسلامية. وذكرت ممثلة الادعاء أن المرأة لا تزال تعاني أضرارا بدنية وروحية كبيرة وطالبت بتعويضها عن هذه الأضرار بـ 50 ألف يورو، وهو التعويض الذي حكمت به المحكمة في منطوق الحكم الصادر اليوم.

يشار إلى أن المحكمة العليا في ميونخ كانت قضت بسجن الزوجة السابقة لطه الج. لمدة عشرة أعوام حيث أدانتها بالوقوف موقف المتفرج حيال إساءة معاملة الفتاة، ولايزال الحكم غير ساري المفعول بعد.

وكان قد ألقي   القبض على الرجل في اليونان  في أيار/ مايو 2019 قبل أن يتم ترحيله إلى ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


 

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