 ألمانيا ـ القضاء يلزم الحكومة باستعادة ″داعشية″ من أجل أطفالها | أخبار | DW | 07.11.2019

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أخبار

ألمانيا ـ القضاء يلزم الحكومة باستعادة "داعشية" من أجل أطفالها

بالضد من رغبة السلطات الألمانية، حكمت محكمة في برلين باستعادة أم مع أطفالها الثلاثة من مخيم بسوريا يضم عائلات وأطفال مقاتلي "داعش". المحكمة بررت قرارها بأن الحماية عبر الرباط الأسري لها الأولوية بحكم الدستور الألماني.

Syrien al-Hol camp IS-Angeghörige (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

صورة لسيدة من مخيم الهول بشمال شرق سوريا.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/ ديسمبر 2019) حكما يلزم السلطات الألمانية باستعادة أم مع أولادها الثلاثة من مخيم الهول في سوريا. ويضم المخيم، الذي يسيطر عليه المقاتلون الأكراد، الآلاف من عائلات وأطفال مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين براندنبورغ الاستجابة لدعوى من الحكومة الألمانية ضد حكم الدرجة الأولى (صدر في يوم أمس الأربعاء)، مبررة قرارها بأن الحكم السابق لا يجوز الطعن عليه الآن. وأضافت المحكمة أن الأم الألمانية رحلت مع اثنين من أطفالها الثلاثة إلى منطقة ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" ووضعت هناك الطفل الثالث.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد بدأت إجراءات استعادة الأطفال فقط من معسكر الهول في شمالي سوريا إلا أن الأم رفضت ذلك. وأشارت الخارجية الالمانية إلى أن المخاوف الأمنية لجمهورية ألمانيا تتعارض مع عودة المرأة لأنها كانت منتمية إلى تنظيم "داعش".

بيد أن المحكمة الإدارية العليا قررت بضرورة عودة الأطفال الثلاثة (في سن عامين وسبعة وثمانية أعوام) بصحبة أمهم لأنهم تعرضوا لصدمة نفسية ويحتاجون بالضرورة لحماية وإشراف الأم، مبينة أن الحماية عبر الرباط الأسري لها الأولوية بحكم الدستور الألماني.

وعن النواحي الأمنية قالت المحكمة إن الحكومة الألمانية لم تستطع أن تذكر بيانات محددة أو حقائق حول مخاطر تمثلها الأم.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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