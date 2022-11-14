ألمانيا ـ القبض على رجل يشتبه في تجسسه للاستخبارات المغربية

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل يحمل الجنسية المغربية مشتبه في أنه عمل جاسوسا للاستخبارات المغربية.

وقال المدعي العام الاتحادي اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في كارلسروه إن الرجل يشتبه بشدة في أنه عمل في جهاز مخابرات أجنبية منذ منتصف أبريل/ نيسان 2021 على أبعد تقدير. وهو متهم بالتجسس على أنصار "الحراك" المغربي الذين يعيشون في ألمانيا.

وقال الادعاء العام الاتحادي مساء اليوم إن الرجل تم عرضه على قاضي تحقيقات وهو يقبع حاليا في الحبس الاحتياطي.

ويتهم الادعاء الرجل الذي ذكر أن اسمه "محمد أ." بالتعهد لجهاز الاستخبارات المغربي "في وقت لا يمكن تحديده على وجه الدقة في الفترة بين نيسان/أبريل 2021 وآذار/مارس 2022" بالتجسس على أنصار حركة احتجاجية كبيرة يقيمون في ألمانيا.

ويقال إنه طلب المال مقابل عمله، وقام بنقل المعلومات "على الأقل إلى شخص واحد".

ولم يتم الإعلان عن عمر الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛ وقال الادعاء الاتحادي في كالسروه إن الشرطة ألقت القبض عليه في منطقة كولونيا (كولن) وفتشت منزله دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وظهر الحراك في منطقة الريف شمال المغرب عام 2016 إثر مصرع بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة.

وشهد الحراك احتجاجات للمطالبة بالتنمية في المنطقة المهمشة منذ فترة طويلة والتي تقطنها غالبية ناطقة بالأمازيغية.

وأدت حركة الاحتجاجات الشعبية إلى اعتقال المئات، فيما حكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما بتهمة "المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة".



ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)