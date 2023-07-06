 ألمانيا ـ القبض على خلية إرهابية إسلاموية كانت تخطط لهجمات كبيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2023

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ألمانيا ـ القبض على خلية إرهابية إسلاموية كانت تخطط لهجمات كبيرة

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اليوم الخميس الكشف عن خلية إرهابية إسلاموية مشتبه فيها في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بغرب ألمانيا، وأمر بإلقاء القبض على سبعة أشخاص مشتبه بعضويتهم في تنظيم "الدولة الإسلامية".

سيارة شرطة في كولن في ولاية شمال الراين فيستفاليا

تم القبض على سبعة أفراد ووجه اليهم تهمة تنظيم جماعة إرهابية

كشف الادعاء الألماني  اليوم الخميس (السادس من يوليو/  تموز 2023) عن القبض على خلية إرهابية ذات طابع إسلاموي في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

مختارات

أصدرت محكمة هامبورغ مذكرة توقيف لسوري مشتبه به في التخطيط مع شقيقه لشن هجوم إرهابي بدافع "إسلاموي". وفي تغير لمستجدات هجوم صالة الرياضة بدويسبورغ، قالت السلطات إن المشتبه به قد يكون قد نفذه بدوافع "إسلاموية".

وأوضح الادعاء العام اليوم في مقره بمدينة كارلسروه  أن الرجال السبعة، الذين تم القبض عليهم، يواجهون اتهاما بتأسيس منظمة إرهابية في ألمانيا، وبأنهم كانوا نشطاء بها. وقال كان الهدف هو "القيام بهجمات ذات تأثير على الرأي العام بألمانيا وفقا لمفهوم تنظيم الدولة الإسلامية".

وبالنسبة للرجال الذين تم إلقاء القبض عليهم في ألمانيا، فهم متهمون ينحدرون من طاجيكستان وقيرغيزستان وتركمنستان، ويتبنون موقفا إسلامويا 
راديكاليا، بحسب الادعاء. وأضاف بيان الادعاء العام بألمانيا أنه قبل فترة قصيرة من بدء الحرب في أوكرانيا، سافر هؤلاء الرجال سويا إلى ألمانيا وشكلوا تنظيما إرهابيا، 

وأوضح الادعاء أن شخصا من مجموعة رجال تم إلقاء القبض عليهم في هولندا ينتمي أيضا لهذا التنظيم. وبحسب بيانات السلطات الهولندية، تم إلقاء القبض على رجل آخر وزوجته.
وأضاف الادعاء العام الألماني أن المتهمين كانوا على اتصال مع أعضاء الفرع الإقليمي لتنظيم داعش وهو "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان".
وتابع الادعاء أنه تم بالفعل استكشاف أهداف محتملة لتنفيذ هجمات وترصد أماكن محتملة  لارتكاب الجريمة، وأضاف أن المتهمين حاولوا بالفعل شراء أسلحة، ولكن لم يكن هناك خطة هجوم ملموسة حتى الآن.
ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ع.أ.ج/ ع ج م  (د ب ا، اي بي دي)

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